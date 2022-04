‘Waar is Anne Frank’ vertelt vanuit een fris perspectief over Annes leven en invloed ★★★☆☆

Waar is Anne Frank

Storm, regen, onweer: het Amsterdam van de Israëlische animatiefilmer Ari Folman oogt als een vrij somber oord, in de openingsscène van Waar is Anne Frank. Aan de gracht tegenover het Anne Frank Huis staat een vuurton naast een wapperend tentje dat toebehoort aan een Malinese vluchtelingenfamilie. Binnen voltrekt zich na sluitingstijd een wonder: de vitrine met een van Annes originele dagboeken barst uit elkaar en de letters op het papier beginnen door de ruimte te dansen. De inktslierten transformeren tot een roodharig meisje, Kitty, beter bekend als Lieve Kitty, de naam van het fictieve meisje tot wie Anne zich in haar dagboek richtte.

Vindingrijk is hij zonder meer, de Anne Frank-film van Folman, regisseur van het animatiemeesterwerk Waltz with Bashir (2008) en het verdeelder ontvangen, deels geanimeerde en deels met echte acteurs gedraaide sciencefictionexperiment The Congress (2013).

Fris perspectief

In Waar is Anne Frank – de titel wordt zonder vraagteken geschreven – is het dagboek een meisje van Annes leeftijd. En het lijkt erop dat Folman zich niet helemaal raad wist met die vondst. De ene keer is Kitty onzichtbaar voor haar omgeving, de andere keer wordt ze waargenomen als echt meisje. Maar wie deze onduidelijkheid voor lief neemt, wordt vanuit een fris perspectief meegenomen met Annes leven en haar postume invloed. In hedendaags Amsterdam probeert Kitty te achterhalen wat er met Anne is gebeurd nadat haar dagboekverhalen stopten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voert ze intensieve gesprekken met Anne en zien we hoe de nazi’s de het meisje stapsgewijs richting die wereldberoemde verstopplaats in het Achterhuis dwingen.

Folman vlecht die twee tijdslijnen relatief soepel door elkaar. Soms neemt hij zelfs de tijd voor speelse terzijdes: een uitstekende scène waarin we over het Achterhuis leren als leegstaand pand van het bedrijf waar Annes vader Otto verdikkingsmiddel voor jam produceerde, gevolgd door een geestig fictief reclamefilmpje over het belang van stevige jam in oorlogstijd.

Daar staat een opmerkelijke zendingsdrang tegenover. Waar is Anne Frank laat zich voor een groot deel van de speelduur kijken als lesmateriaal, met hoofdstukjes over hoe we de betekenis van Annes getuigenis in de tegenwoordige tijd dreigen te vergeten. Dit wordt onderstreept met een segment waarin uitgeprocedeerde asielzoekers in hedendaags Amsterdam in opstand komen tegen uitzetting. Niets ten nadele van de filmmaker die parallellen vindt tussen verschillende tijdsperioden, maar deze vluchtelingen lijken er op het laatste moment bij getekend. Ze ogen als figuranten.

Waar is Anne Frank is een onevenwichtige film vol mooie, soms zelfs unieke, maar onzorgvuldig uitgewerkte ideeën.