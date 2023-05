Waar doe je het als agent nog voor? Je wilt dat linkse tuig zien lijden

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: onze politie moet wel gemotiveerd blijven.

Nederland heeft een probleem. Na een teleurstellend weekend heeft onze politie er namelijk niet zo’n zin meer in. Ze stonden zaterdag hartstikke vroeg op, deden netjes hun uniform aan en reden helemaal naar Den Haag om vijftienhonderd klimaatdemonstranten op te pakken, maar hun beloning bleef uit: het OM besloot de actievoerders niet strafrechtelijk te vervolgen. ‘Dit doet wat met de motivatie van onze politieagenten!’, liet politievakbond ACP weten.

Begrijpelijk: als agent wil je dat linkse tuig zien lijden. De vorige keer kon het korps nog genieten van de onderkoelingsverschijnselen bij demonstranten die nat waren gespoten door een Duits waterkanon, maar die strategie bleek bij zomers weer een stuk minder bevredigend. Het was zelfs gezéllig, daar op de A12. Waar doe je het als agent dan nog voor? Je wilt hoge boetes, gebiedsverboden en celstraffen, daar haal je energie uit. Het is onze taak als maatschappij de agent daarin te faciliteren. Politiewerk moet weer voldoening geven, daarvoor is een andere kijk op het demonstratierecht nodig.

Het is eigenlijk heel simpel: de politie moet weer de baas zijn. Dat betekent dat demonstranten voortaan blij mogen zijn als ze überhaupt zonder verwondingen het politiebusje bereiken. Daarop mogen ze hopen als ze op hun blote knietjes ‘sorry meneer agent, ik verdien straf’ zeggen, maar garanties zijn er niet. Daarna gooien we ze in gore, koude cellen met keiharde bedden.

In al die cellen plaatsen we webcams, waarop iedere agent na een dag hard werken kan inloggen. Vanuit hun eigen warme bed kunnen ze dan zien hoe koukleumende klimaatdrammers de slaap niet kunnen vatten. Is dat even lekker! Sommige mensen zullen dit wel weer te radicaal vinden, maar vergeet niet dat er bij de demonstraties van Extinction Rebellion iets onbevattelijk groots op het spel staat: het werkplezier van onze politiemensen.