Waar anders dan in Italië lanceert Michael Mann zijn biopic over Enzo Ferrari

Michael Mann, regisseur van de biografische speelfilm Ferrari, op het filmfestival van Venetië. Beeld Foto Pascal Le Segretain / Getty

Toch een Amerikaanse ster in Venetië. Adam Driver mocht, met goedkeuring van de Amerikaanse vakbond, wél over de rode loper voor zijn hoofdrol als Enzo Ferrari in Michael Manns biografische speelfilm over de Italiaanse autoracer en -fabrikant.

Vraag van de Italiaanse journalisten aan Driver, donderdag in de volgepropte perszaal op het Lido-eiland. Hoe het was om in al die klassieke rode Ferrari-sportwagens te mogen scheuren? De acteur, droogjes: ‘Ze lieten me de auto’s niet zelf besturen tijdens de opnamen, vanwege de verzekering. Ik mocht wel mijn eigen sandwiches vasthouden.’

Het is voor iedereen beter dat hij er is, hier in Venetië. De rijzige Driver (39), een echte ster uit Amerika – schaars goed tijdens de door de acteursstaking getekende 80ste editie van het Italiaanse filmfestival. Fijn voor de paparazzi en fans langs de rode loper, voor de sponsoren. En ook voor de pers, die verlegen zit om wat triviale, maar prettig citeerbare uitspraken over de films die straks de bioscopen behoren te vullen. Driver speelt de titelrol in Ferrari, de biografische speelfilm van tachtiger Michael Mann (Heat, The Insider) over de Italiaanse racestalbaas en autofabrikant Enzo Ferrari (1898-1988).

‘Een man die wordt gedreven door verdriet’, vat de acteur diens leven samen. Ferrari verloor een zoontje en zag meerdere vrienden sterven in zijn eigen boliden. En dan is er nog het bloedbad onder de toeschouwers van de Mille Miglia-race, onder wie vijf door een tollende Ferrari 335 S uiteengereten kinderen; door Mann zeer grafisch in beeld gebracht.

Wirwar van accenten

De regisseur baseerde zijn speelfilm op Enzo Ferrari – The Man and the Machine, de in 1991 gepubliceerde bestseller van de Amerikaanse motorsportjournalist Brock Yates. En concentreert zich op het jaar 1957, toen het noodlijdende autobedrijf en Enzo’s huwelijk met zijn vrouw (rol van Penélope Cruz) op klappen stond. Mann: ‘Hij was iemand met een dynamisch en operatesk karakter, vol tegenstrijdigheden. Misschien ben ik ook zo, misschien trok dat me er zo in aan. Ik weet het niet.’

De totstandkoming van Ferrari kende een lange historie. Vele jaren terug wilde Mann de film al maken, eerst met Christian Bale en later met Hugh Jackman in de hoofdrol, maar het plan kwam nooit van de grond. ‘Het was een no-brainer’, zegt Driver, die meteen akkoord ging toen Mann hem belde. De acteur deed al wat ervaring op in het spelen van historische Italianen, als modekoning Maurizio Gucci in Ridley Scotts House of Gucci (2021). Daarbij was niet iedereen enthousiast over zijn Engels met geforceerd Italiaans accent; ook het vermakelijke en met fraaie racescènes gelardeerde Ferrari komt met zo’n wat malle wirwar van accenten.

Staking

Als de staking ter sprake komt, weet Driver wat hem te doen staat, als eenzame afvaardiging van zijn Amerikaanse collega’s. Met priemende blik in de ogen: ‘Hoe kan het dat kleinere, onafhankelijke filmbedrijven wél voldoen aan de wensenlijst van de Sag-Aftra (de Amerikaanse acteursvakbond, red.), maar grote bedrijven als Netflix en Amazon niet?’

Welkome kritiek, getuige het applaus en gejoel in de zaal. Festival-hofleverancier Netflix presenteert maar liefst vijf nieuwe films op het festival, waaronder Bradley Coopers biografische drama Maestro, over componist Leonard Bernstein, en David Finchers nieuwe huurmoordthriller The Killer. Maar de steracteurs uit die films (Cooper zelf, Michael Fassbender) zitten nu allemaal thuis; de staking geldt óók voor promotieactiviteiten zoals interviews of de gang over de rode loper.

Ferrari en Driver ontvingen een zogeheten ‘interimovereenkomst’ van de vakbond, toestemming om wel aan promotie te doen. Dit omdat de Amerikaanse partijen van Manns in Italië gedraaide, internationale coproductie géén deel uitmaken van de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), het onderhandelingsorgaan van (grote) studio’s dat nu al maanden in de clinch ligt met de acteurs en de scenaristenvakbonden over eerlijkere betalingen en gepaste compensatie voor de inzet van artificiële intelligentie.

‘Ik ben er trots op’, vervolgt Driver, ‘dat ik hier kan zijn als de vertegenwoordiger van een film die géén deel uitmaakt van de AMPTP.’

‘Ferrari kon worden gemaakt’, vult Mann aan, ‘omdat de mensen die eraan werkten, zoals Adam en ik, afzagen van een hoog salaris. Geen van de grote studio’s gaf ons een cheque. En daarom zijn we hier, uit solidariteit.’