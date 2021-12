W.G. Sebald laat zich niet kennen, ook niet in zijn langverwachte biografie ★★★☆☆

Beeld Martyn F. Overweel

Op vrijdag 14 december 2001 reed Max Sebald met zijn dochter van zijn huis in Poringland richting Norwich toen er iets vreemds gebeurde. De auto weigerde de bocht te volgen en koerste recht op een vrachtwagen af. De chauffeur van de tachtigtonner stampte nog op de rem, beukte op de claxon, maar kon de hem tegemoetkomende auto niet ontwijken en reed vol tegen de bestuurderskant. De auto spinde in het rond, de vrachtwagen belandde in de sloot. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, Sebalds dochter hield er wat schrammen aan over, maar de auteur van het toentertijd zopas verschenen, magistrale Austerlitz was niet meer.

‘Op de een of andere mysterieuze wijze waren Max Sebald en auto-ongelukken met elkaar verbonden’, schrijft Carole Angier in Speak, Silence, haar langverwachte biografie met een titel die verwijst naar een van Sebalds favoriete boeken: Nabokovs memoires Speak, Memory. Zoals alles in het leven van Sebald was ook zijn dood omgeven met een zweem van mysterie. Al snel waren er speculaties over de oorzaak van het ongeluk: een hoge dosis medicatie, alcoholgebruik of een aneurysma. Niets daarvan bleek waar: zijn hart bleek de werkelijke boosdoener, geen slagader in zijn lijf die niet was beïnvloed door de conditie van dat eens vitale orgaan.

Twintig jaar na het fatale ongeluk is er dan eindelijk een biografie van de man van wie men met recht kan beweren dat hij tot de allergrootste schrijvers van de afgelopen vijftig jaar behoorde. Zie maar eens een jonge schrijver of kunstenaar te vinden die niet door zijn werk is beïnvloed. Beroemd zijn de hallucinante zinnen met het ritme en de lengte van een flinke treinreis. En ofschoon daar veel Thomas Bernhard in te herkennen is (zeker in Austerlitz) evenals Kafka, Nabokov, Keller en Stifter, lijkt alles in het werk van de Duitser volstrekt origineel te zijn; zijn weigering genregrenzen te respecteren leidde tot een unieke vorm van wat weleens docuproza wordt genoemd. Zelf was hij overigens wars van kwalificaties, hij schreef gewoon proza, whatever that may be. Feit en fictie zijn in zijn werk een innige verstrengeling aangegaan, zoals ze dat volgens zijn biograaf ook in zijn leven deden. Schijnbaar kon je bij Sebald nooit weten of hij de waarheid over zichzelf en over anderen vertelde.

Verzamelaar van levensgeschiedenissen

Dat leidde regelmatig tot controverse. Want dat een naoorlogse, niet-Joodse Duitser materiaal ‘leende’ van anderen om duistere, biografisch gedreven verhalen over Duitse Joden op te stellen, deed menigeen de wenkbrauwen fronsen. Bekend is in elk geval het verhaal van Susi Bechhöfer, die in 1939 met het zogenoemde Kindertransport naar Groot-Brittannië werd gestuurd en daar een boek over schreef, dat Sebald vervolgens gebruikte bij de modellering van het personage Jacques Austerlitz. De schrik was groot toen ze daarachter kwam en in The Sunday Times schreef ze een soort aanklacht over deze vorm van identiteitsdiefstal, getiteld ‘Stripped of My Tragic Past by a Bestselling Author’.

Sebald zag zichzelf zeker niet als een Holocaust writer. Die benaming, waaronder hij bekend zou worden in het Engelstalige deel van de wereld, verafschuwde hij. Zelf vergeleek hij zijn methode liever met de bricolage van de Franse antropoloog Claude Lévi-Strauss: ‘een vorm van wild werken, van voorrationeel denken, waarbij men de verzamelde brokstukken net zo lang om blijft woelen tot ze op de een of andere manier samenvallen’. Of het nu gaat om Joodse vluchtelingen of schrijvers als Stendhal, Rousseau of Walser, Sebald was een verzamelaar van levensgeschiedenissen van anderen.

Des te opmerkelijker is dat hij over zijn eigen Werdegang maar weinig los heeft gelaten. Hij schermde zijn leven zorgvuldig af voor nieuwsgierigen. Dat blijkt ook uit het eerste boek van de Deutschen Sebald Gesellschaft, Curriculum Vitae, waarin dertig interviews met bekenden, collega’s en familieleden van Sebald bijeen zijn gebracht. Stuk voor stuk stuitten de geïnterviewden op een grens; veel verder dan de soms grappige, immer melancholische schrijver die maar niet in het reine kon komen met de geschiedenis geraken ze niet. Het lijkt wel of er een geheime, onzichtbare wand om de mens Sebald heen stond, als verkeerde hij in een sneeuwbol die bij schudden sneeuwvlokken doet dwarrelen – een schitterend schouwspel – maar waarin je nooit tot het tafereel zelf kunt doordringen.

Geen medewerking van Sebalds weduwe

De biograaf stootte er in elk geval al vrij snel haar neus tegen. Angier, die eerder bekroonde biografieën van Jean Rhys en Primo Levi schreef, kreeg geen medewerking van Sebalds weduwe en mocht ook niet direct citeren uit Sebalds nalatenschap, bijvoorbeeld uit zijn ongepubliceerd gebleven eerste roman (het leidde tot een mislukt hoofdstuk in deze biografie). Ze begon dus aan de klus als met de handen op de rug gebonden. Om die reden besloot ze over te gaan tot een ogenschijnlijk eenvoudige manoeuvre: ze wisselt de ontwikkelingen in Sebalds leven af met een persoonlijke speurtocht naar de personen die vaak onbewust model hebben gestaan voor de personages in zijn boeken.

W.G. Sebald Beeld Getty

Het is een speelse oplossing, die haar echter niet dichter bij de persoon Sebald heeft gebracht. Want welke schrijver gebruikt er geen materiaal uit de directe omgeving? Knap is evenwel haar zoektocht naar de persoon die zonder het te weten model heeft gestaan voor Dr. Henry Selwyn, de beroemde Joodse migrant uit De emigrés. Ze onthult dat het dr. Buckton betreft, de voormalige huisbaas van Sebald, die niet afkomstig was uit Rusland maar uit Cheshire en, zoals Angier schrijft, ‘nog geen enkel Joods bot in zijn lijf had’. Van wat Sebald in interviews heeft beweerd, namelijk dat hij in De emigrés slechts kleine details had verzonnen, blijkt niets waar. Maar is dat erg? Sebald leende levensfeiten en gaf ons er hallucinante, betoverende kunst voor terug.

De verhouding met het verleden

Alles in zijn werk staat in het teken van een onderzoek naar de verhouding met het verleden. Op één pagina Sebald leren we meer over de werking van de herinnering dan in de productie van alle departementen literatuurwetenschap of neerlandistiek bij elkaar. En toch geeft de auteur zo weinig weg van zijn eigen geschiedenis.

Dat hij een problematische verhouding had met zijn vader (welke schrijver heeft dat niet?), juist omdat die voor hem de historische catastrofe belichaamde (nazi-Duitsland) en daar een leven lang over weigerde te spreken, was reeds lang bekend. Dat hij desondanks germanistiek ging studeren, nota bene in Freiburg aan de universiteit waar Martin Heidegger in 1933 en 1934 nog rector was geweest, is zonder meer opmerkelijk te noemen, maar toch ook weer niet heel verrassend voor iemand uit de Allgäu die van jongs af aan voorbestemd leek te zijn voor een literair leven.

Beeld Martyn F. Overweel

Dat hij daarna naar Zwitserland ging en vervolgens de eerste de beste kans aangreep om naar Engeland te gaan, nog verder weg van zijn ouderlijk huis in Wertach, is al evenmin verwonderlijk te noemen. Dat hij vanaf de Britse eilanden voortdurend polemische raketten lanceerde die doel troffen in de germanistiek, is iets wat in zijn vaderland tot een stevig ongemak leidde. Dat hij met aanstellingen in Manchester en later aan de University of East Anglia in zijn levensonderhoud kon voorzien, maar dat hij, ondanks wat hij publiekelijk beweerde, liever al zijn tijd wilde besteden aan schrijven, lijkt me een vanzelfsprekende wens.

Dat hij grappig was, is zonder meer waar en blijkt alleen al uit de verzonnen verwijzing naar Adorno in zijn proefschrift, of uit de speelse referenties naar onbestaande personen in zijn essays (zoek maar eens naar ‘de naar Californië geëmigreerde Weense psychiater en antropoloog Aisenbruk’). En dat hij in Engeland met vrouw, dochter en hond in een schitterend landhuis van rood baksteen een tijd gelukkig was, is slechts deels waar, zo blijkt ook uit de verzamelde interviews.

Voortdurende depressies

Sebald leed namelijk voortdurend aan depressies en als die ter sprake kwamen, deed hij ook daar mystificerend over. Zijn eerste crisis overviel hem op zijn 35ste, het moment waarop hij de illusie van controle over het leven verloor. Met Schwindel. Gefühle in gedachten, zoals bijna al zijn werk schitterend in het Nederlands vertaald door Ria van Hengel, vermoedde ik dat die crisis was terug te voeren op een hevige verliefdheid. Niet voor niets opent Sebalds eerste grote, en in mijn optiek beste prozaboek met een hoofdstuk over hoe de sous-lieutenant Stendhal door de liefde een ander leven ontdekt.

Carole Angier heeft een andere hypothese, een waarmee ze zich op glad ijs begeeft. De biograaf speculeert dat de crisis en de daaropvolgende depressies samenhingen met verdrongen seksuele verlangens. Duidt het feit dat Sebald alleen maar sympathie kon opbrengen voor mannelijke figuren niet op een soort verdrongen homoseksualiteit, vraagt zij zich af, zich verschuilend achter ‘the question raised in many readers’ minds’. Tegelijkertijd moet ze toegeven dat alles wat ze tijdens haar onderzoek is tegengekomen, op een ontkennend antwoord duidt. Daarmee doet Angier iets wat ze wel vaker doet in deze biografie, waarschijnlijk ingegeven door de beperkingen waarmee ze te kampen had: ze laat een ballonnetje op, maar vergeet het touwtje vast te houden.

Op het eind van het boek gebeurt dit weer. Na een ruim vierhonderd pagina’s durende speurtocht naar Sebald heeft Angier hem gevonden. Nee, Sebald was geen romancier en ook geen travel writer. Ja, hij was historicus, biograaf en autobiograaf. Maar bovenal was hij een visionair en een mysticus. Iemand voor wie alles met alles samenhing, iemand die een onderliggende werkelijkheid heeft ontdekt waarin alles één geworden is, zonder dat die eenheid kan worden beschreven.

De premissen voor deze bijna-heiligverklaring zijn maar moeilijk te volgen. De bewondering heeft hier duidelijk de overhand gekregen ten opzichte van de kritische houding die een biograaf toch ook behoort te hebben. Desalniettemin is Speak, Silence een boeiende zoektocht die ons meer leert over hoe Sebald werkte dan over wie Sebald was. Nieuwe golven van Sebaldreceptie zullen weldra volgen, als bijvoorbeeld zijn brieven worden gepubliceerd, of zijn dagboek, of als we eindelijk die eerste, ongepubliceerde roman mogen lezen. En in Nederland wachten sowieso nog twee schitterende essaybundels over Oostenrijkse literatuur op vertaling. Te zijner tijd zullen er hopelijk ook nieuwe biografische studies over Sebald verschijnen. Want zijn einde was weliswaar tragisch, maar een mysticus in een autowrak was hij zeker niet.

Carole Angier: Speak, Silence – In Search of W.G. Sebald. Bloomsbury; 640 pagina’s; € 35,90. ★★★☆☆

Beeld Bloomsbury

Thomas Honickel: Curriculum Vitae – Die W.G. Sebald-Interviews. Onder redactie van Uwe Schütte en Kay Wolfinger. Königshausen & Neumann; 296 pagina’s; € 39,80. ★★★☆☆