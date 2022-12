VVD-coryfee Ed Nijpels zet zijn ego in de glansverf ★★☆☆☆

Ed Nijpels Beeld Lenny Oosterwijk

Politici moeten niet zelf hun biografie willen schrijven. Uit democratisch oogpunt is het fijn als ze na gedane zaken verantwoording afleggen door hun archief, hun herinnering en hun geweten open te stellen voor het publiek. Maar ze moeten daarvan niet zelf verslag doen. Er rust maar zelden de zegen op van eerlijkheid zonder opsmuk en zelfinzicht zonder mascara, en misschien mogen we dat ook niet verlangen. Als je een carrière lang een pispaal bent geweest, niet steeds, maar wel vaak genoeg, in de pers, in het parlement, in die vreselijke sociale media, dan ga je dat in je eigen levensverhaal niet nog eens breeduit zitten beamen. Dan beweer je dat het een tikkeltje anders lag, dat het dikwijls niet aan jou heeft gelegen, dat de toestand van de wereld zo veel beter had kunnen wezen als ze maar hadden willen luisteren.

Ed Nijpels, 72 jaar inmiddels, waarvan 55 doorgebracht in VVD-kring, is het duikelaartje van zijn partij. In zijn jongensjaren leed hij aan astma. Hij stotterde. Het ‘astmasukkeltje’ stond op straat en op school ‘onder aan de ladder van de hiërarchie’. Geen betere voorbereiding op een carrière in het openbaar bestuur dan zulke jeugdjaren. Met bravoure en gaandeweg ook wel met branie heeft hij zich omhooggeschopt. Ed Nijpels was Kamerlid, fractievoorzitter, minister, burgemeester en commissaris van de koningin. Hij snaterde. Ze hielden hem in de partij onder water, bij herhaling en telkens kwam hij weer boven. Dan snaterde hij. Hij deed het met een veerkracht en een blijmoedigheid die niet velen is gegeven.

Lopen over water

Maar in Nooit wachten op later, zijn onlangs verschenen memoires, heeft Nijpels niet alleen het vermogen zich vanuit de diepte weer boven water te werken, hij kan ook lopen over water, zo lijkt het bij tijd en wijle. Dan overziet hij alles, aarde, lucht en zee. Commissies voorzitten, dat vindt hij van dat leven lang besturen nog het allerfijnst. Vooral moeilijke commissies. Maar wat als commissieleden zich niet goed hebben voorbereid? ‘Dan maak ik daar korte metten mee.’ Goed, maar wat nu als het ene commissielid het andere commissielid nakakelt, niks heeft toe te voegen? ‘Zo iemand neem ik na afloop even apart.’ Oké, maar zo’n commissielid zal zich al snel achter rotsmoesjes verschuilen, toch? ‘Dan schrik ik er niet voor terug mij autoritair op te stellen.’

Zo eerlijk mogelijk heeft hij zijn wederwaardigheden opgeschreven, vermeldt Nijpels in het woord vooraf, ‘de overwinningen evengoed als de nederlagen’. De overwinningen rieken naar eigendunk. Bijna zouden we zijn vergeten dat eind jaren tachtig de schone auto het land veroverde, dankzij de komst van de katalysator. Wetsontwerpje van de Nijp. ‘Iedereen wilde zo’n gratis katalysator hebben.’ Dan volgen de ikjes: ‘Ik maakte de afspraak’, ‘Het is een resultaat waar ik trots op ben’, waarna in één ademtocht de geurverdrijver ter hand wordt genomen: ‘Uiteraard was het niet zozeer mijn verdienste, als wel van de ambtenaren.’ Waarna toch weer het eigen ego in de glansverf wordt gezet: ‘Om de ambtenaren te bedanken voor hun noeste arbeid gaf ik ze allemaal een ingelijst T-shirt cadeau, waarop het Staatsblad over de inwerkingtreding van de wet stond afgedrukt. Met zo’n simpel gebaar maak je ambtelijke vrienden voor het leven.’

De nederlagen zijn toch ook weer halve overwinningen; het is maar hoe je het bekijkt. Veel is niet gelukt. Nochtans reikt Nijpels hoofse knikjes uit, vooral aan z’n eige (‘Den Haag was nog lang niet van me af’) en vale excuses (‘Iedereen in de fractie had voortdurend overal een mening over, waardoor niks vanzelf ging’). Het donkerste moment in zijn carrière kwam de dag na de verkiezingen van 1986. Hij had in de jaren daarvoor als fractievoorzitter gegrossierd in vijandschappen. Partijvoorzitter Kamminga kwalificeerde de periode-Nijpels naderhand als ‘een ramp’.

Nijpels was 32 toen hij partijleider werd als opvolger van Wiegel en – tja, hoe moet je het zeggen? Ed was nog niet in balans. Wim Keja, secretaris van de fractie, herinnerde zich destijds ‘een kwestie van niks’ rond een vrouwelijk personeelslid. Toen de fractievoorzitter ervan hoorde, brieste hij: ‘Schop dat wijf d’r uit.’ Keja: ‘Dan moest je Ed gelijk op zijn bek timmeren. Heel platvloers de waarheid zeggen: ‘Ed, je bent een lul.’ Dat hielp.’

Broedermoord

Er gaapte zogezegd een kloof tussen fractieleden en hun voorzitter. Toen Nijpels als lijsttrekker van de VVD bij de verkiezingen van 21 mei 1986 negen zetels verloor, was zijn uur geslagen. In de fractievergadering van de volgende ochtend werd hij onder leiding van een agressieve Frits Bolkestein in veertig minuten aan mootjes gehakt. Bolkestein sprak van ‘een karakterdefect’, dat hij uitsplitste in ‘te weinig mensenkennis, te veel kortebaanwerk, te veel slimmigheidjes, te weinig strategisch inzicht’. Het requisitoir was voorbereid, eerder die maand. In een hotel bij Arnhem had Bolkestein de partijbaronnen Korthals Altes, Toxopeus en Wiegel geraadpleegd, ‘voor ik Ed Nijpels onder water hield’, zoals hij de actie typeert in zijn dagboek Grensverkenningen.

Wat schrijft Nijpels nu zelf over de broedermoord? Dit: ‘Bolkestein stelde mij verantwoordelijk voor deze verkiezingsnederlaag. Hadden we vier zetels verloren, dan had ik mogen blijven zitten, zei hij.’ Dat is alles wat hij te melden heeft over de historische fractiebijeenkomst. Zo schrijf je toch geen memoires? Een relaas van niks in de taal van een schoolopstel.

Vergelijk Ed. van Thijn, voorman van de PvdA, rechterhand van Joop den Uyl. Na een ellenlange kabinetsformatie liep eind 1977 de komst van het tweede kabinet-Den Uyl schipbreuk op overmoed onder het PvdA-partijkader, dat een akkoord met het CDA afwees. In zijn Dagboek van een onderhandelaar schrijft Van Thijn dan: ‘De valbijl valt. Er klinkt gejuich. Ik pak mijn spullen in en probeer te lachen. Ik tracht mij terug te trekken in een schelp van onverschilligheid. Dan komt Marcel van Dam op mij af en geeft mij een hand. Zijn ogen zijn betraand, hij zegt niets. Nu schieten ook mij de tranen in de ogen.’

Zo hoort het drama in de politiek beschreven te worden. Van Thijn kon het en deed het. Hij behoort tot de uitzonderingen onder politici. Ed Nijpels heeft met zijn autobiografie de kans op een echt openhartig verslag laten lopen. Het onderstreept dat politici hun archief, hun herinneringen en hun geweten in handen moeten leggen van anderen, van onafhankelijke en kritische waarnemers op de krijtlijn van het speelveld. Nijpels schrijft over die dramatische fractiebijeenkomst nog dat het weekblad Elsevier naderhand achttien nijpelianen telde in de fractie tegen negen anti-nijpelianen. ‘In een stemming zou ik het dus ruim hebben gered’, noteert hij. Kijk, daar heb je het weer, zo’n hoofs knikje, aan z’n eige.

Ed Nijpels: Nooit wachten op later. Alfabet; 286 pagina’s; € 23,99.