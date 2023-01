Vurig hoop ik op een heruitgave van ‘Het kleine huis in het grote bos’, en al die andere heerlijke delen

Een lezeres stuurde me een verontrustend bericht: de Nederlandse vertaling van de Kleine huis-serie is niet meer verkrijgbaar. Zzzap! Ik flitste terug in de tijd, en daar zat ik weer op een kunstleren poefje in de bibliotheek met Het kleine huis in het grote bos (Laura Ingalls Wilder, 1932) op schoot en las met rode oortjes de belevenissen van pioniersdochter Laura in het Wilde Westen van de 19de eeuw.

Laura is, in dit eerste deel, een jaar of 6. Ze heeft nog nooit twee huizen naast elkaar gezien, bij gebrek aan een echte pop speelt ze met een maïskolf, en het hoogtepunt van het jaar is als Pa zijn varken slacht en speelgoed maakt van het slachtafval (hij blaast de varkensblaas op tot een ballon).

Laura heeft een iets ouder zusje, Mary. Laura benijdt Mary want die heeft blond haar (Laura bruin) en is nooit lawaaiig, ongeduldig of boos; slechte eigenschappen volgens Ma, die zelf dan ook nooit haar stem verheft en, in de zeldzame gevallen dat Pa haar mening vraagt, steevast zachtjes antwoordt: ‘Wat jij het beste vindt, Charles.’

En dan gaat Pa ergens een beer schieten, en Ma gaat weer gedwee iets nuttigs doen, zoals boter karnen en in mooie vormpjes drukken, varkensvet uitbakken tot reuzel en kaantjes (wat snakte ik ernaar om zo’n kaantje te proeven!) of stukjes rood flanel knippen om de olielamp te versieren.

Ma’s dierbaarste bezit is een porseleinen beeldje van een herderinnetje, dat bij elke verhuizing (dat zijn er nogal wat, soms halsoverkop) zorgvuldig wordt ingepakt tegen het schudden van de paard-en-wagen. Inderdaad trotseert het herderinnetje de stormen des pionierslevens glimlachend, zonder ooit een krasje op te lopen: een symbool, zo begrijpen we, van breekbare beschaving in de wildernis.

Het moet een van de mooiste dagen van mijn leven zijn geweest toen ik erachter kwam dat ik na Het kleine huis in het grote bos nóg zeven heerlijke delen tegoed had. Ik las en ik las. Ja, er gebeurden wel vreemde dingen, soms. Zo was die serene, volgzame Ma in Het kleine huis op de prairie wel opvallend negatief over indianen, zo negatief dat Laura vraagt: ‘Waarom vindt u indianen niet aardig, Ma? (…) Waarom zijn we dan naar hun land gekomen, als u ze niet aardig vindt?’

Ik neem aan dat een eventuele heruitgave van de vertaling (waar ik vurig op hoop!) de verhoudingen tussen pioniers en oorspronkelijke bewoners glashelder uiteen zal zetten, met behulp van voetnoten of anderszins. Trouwens, ook die hallucinante passage waar Pa zijn gezicht zwart maakt om een ‘Darkie’ te spelen in een ‘minstrel show’ dient beslist van kanttekeningen te worden voorzien.

‘Waarom zou je je kinderen dit überhaupt laten lezen?’, vraagt u nu. Nou, alleen al omdat de serie perfect aansluit bij de belevingswereld van een kind. ‘Mary had een lappenpop die Nettie heette. Laura had alleen maar een maïskolf in een zakdoek gewikkeld, maar het was een goede pop. Ze heette Susan. Susan kon er niets aan doen dat ze maar een maïskolf was. Soms mocht Laura Nettie vasthouden van Mary, maar dat deed ze alleen als Susan het niet kon zien.’

Voorts zijn de boeken weer heel actueel. Velen dromen in deze onzekere tijden van een zelfvoorzienend bestaan, ver van de boze buitenwereld. In de Kleine huis-serie leer je kaas maken, wol spinnen, ahornstroop winnen, een wolvenbestendig huis bouwen en verrukkelijke pasteien bakken (‘Er is altijd iets om dankbaar voor te zijn’) van de merels die zojuist je complete graanoogst hebben verslonden, zodat je berooid en radeloos achterblijft.

Dat komt vast nog eens goed van pas.