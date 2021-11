Vuitton-ontwerper Virgil Abloh (41) overleden

Louis Vuitton-ontwerper Virgil Abloh op het American Met Gala van 2021 in New York. Wat de Oscaruitreiking is voor de filmwereld is het American Met Gala voor de mode. Beeld WireImage

Zondagavond, even na zevenen werd het bekendgemaakt op zijn eigen instagramaccount: ‘Met verslagenheid maken we het overlijden bekend van onze geliefde Virgil Abloh, een zeer toegewijde vader, echtgenoot, zoon, broer en vriend. Hij laat zijn liefhebbende vrouw Shannon Abloh, zijn kinderen Lowe Abloh en Gray Abloh, zus Edwina Abloh, ouders Nee en Eunice Abloh, en talloze dierbare vrienden en collega’s achter.’

Virgil wie?

Wie nog een beetje van de oude stempel is zal zeggen: Virgil wie? Want zo lang draaide Abloh nog niet mee in de grote modecarroussel. Wie de mode op de voet volgt, zal zich rot schrikken en denken: dat kan niet waar zijn, niet dit zwarte, briljante boegbeeld van een nieuwe generatie ontwerpers.

Virgil Abloh was pas 41 jaar, maar ongeneeslijk ziek. In 2019 werd bij hem een angiosarcoom in het hart geconstateerd, een zeldzame vorm van kanker. De ontwerper besloot zijn ziekte niet aan de grote klok te hangen en alle behandelingen in het geheim te ondergaan. Ze mochten helaas niet baten.

De grote doorbraak van Abloh op het internationale modetoneel kwam in 2018, toen hij – een relatief onbekende outsider – werd aangesteld als creatief directeur mannenmode bij het prestigieuze Franse modehuis Louis Vuitton, waar hij Kim Jones opvolgde. Bij Vuitton schudde hij de boel flink op, zonder daarbij de erfenis van het stokoude merk te verloochenen. Abloh showde de traditionele tassen waar Vuitton bekend mee werd, maar voerde ze uit in kanariegeel en zilver, voorzien van onorthodoxe plastic schakels in regenboogkleuren.

Ook de modellen die in zijn ontwerpen op de catwalk liepen waren veel diverser en kleurrijker dan voorheen. Uiteraard was ook de kleding anders: weg was elk spoortje bourgeoisie en mufheid, niks deed meer denken aan de degelijkheid waar het merk groot mee is geworden. De nieuwe looks waren cool en credible, omdat ze leunden op de streetstyle die Abloh en zijn vrienden zelf ook droegen: veel sneakers, hoodies, nektasjes en bucket hats.

Kanye West

Het was precies om die reden dat Abloh was aangetrokken door de firma LVMH (Louis Vuitton Moët Hennesy), het grootste modeconglomeraat ter wereld. Een jaar of vijf geleden werden andere grote modehuizen als Balenciaga en Gucci, die vallen onder het concurrerende conglomeraat Kering, weer hip en happening onder jongeren. Vuitton bleef helaas een beetje achter qua coolheid, met name bij jonge mannen, hoezeer Ablohs voorganger Kim Jones ook werd geprezen door de vakpers.

Het zal LVMH niet ontgaan zijn dat zowel Balenciaga als Gucci nieuwe, onconventionele ontwerpers aan het roer hadden staan. Vandaar dat LVMH op zoek ging naar een jonge creatieveling die de codes van de jeugd begreep, die snapte hoe Instagram werkt en inclusiever dacht dan de gevestigde orde. Ze vonden de Amerikaan Virgil Abloh, geboren op 30 september 1980 in Rockford, Illinois als zoon van Ghanese immigranten.

Abloh was geen ontwerper in de traditionele zin van het woord. Hij werd opgeleid als architect en kwam via zijn vriend Kanye West in aanraking met mode. Vanaf 2009 was Abloh creatief directeur van de studio die Wests plantenhoezen en merchandise maakt. In datzelfde jaar opende hij een eigen winkel, in 2013 startte hij het label Off-White dat in no-time reusachtig populair werd onder jongeren.

‘I am not a designer’

Hij zei het zelf ook, bij zijn aantreden bij Vuitton, in 2018: ‘I am not a designer.’ Wat Abloh dan wel was? Iemand die zijn ogen altijd open had en zijn voelsprieten voortdurend uitstak. Iemand met ongekend veel werklust en arbeidsethos. En vooral iemand die niet alleen de buitenkant van streetwear begreep, maar ook de codes erachter. Hij snapte hoe graag jongeren bij een groep willen horen, en hoe je zo’n groepsidentiteit vormgeeft. Hij begreep hoe mixen en samplen werkt, hoe je slimme samenwerkingen aangaat en hoe je je producten aan de man moet brengen. Hij was dan misschien geen ontwerper, wat hem tot vervelens toe werd nagedragen, maar wel een ijzersterke stylist en marketeer.

Abloh was niet de eerste die streetwear naar de catwalk bracht, dat deden Raf Simons en Helmut Lang voor hem, maar wel de eerste die het zo snel, succesvol en definitief deed. En dat bij het gerenommeerde huis Vuitton, opgericht in 1854 en destijds het schoolvoorbeeld van de traditionele trickle down-werking van de mode. Zo was het de Franse keizerin Eugénie die, als belangrijkste klant van oprichter Louis Vuitton, ervoor zorgde dat de hele beau monde en daarna de bourgeoisie ook koffers bij Vuitton liet maken, waarna de koffermakerij uitgroeide tot een groot modehuis. 167 jaar later is het dankzij Abloh dat de rijken der aarde in doodsimpele hoodies lopen.

Inclusiever

In juli van dit jaar maakte LVMH bekend dat het een meerderheidsaandeel van 60 procent had genomen in Off-White, om Abloh nog vaster aan het bedrijf te binden. Daarbij lieten LVMH en Abloh weten dat ze hun samenwerking nog verder wilden uitbreiden door nieuwe merken te lanceren en bestaande weer op te frissen. LVMH zal het zonder de Amerikaan moeten doen.

Abloh had een intrinsieke motivatie om de modewereld diverser en inclusiever te maken. Als eerste Afrikaans-Amerikaanse ontwerper van een traditioneel modehuis groeide hij uit tot een rolmodel. Een inspiratiebron, hoopte hij zelf. Hij trakteerde zijn fans op tips en trucs om zelf ook een modelabel op te richten. Na zijn eerste Vuitton-show schreef hij op Instagram: ‘You can do it too.’