Vrouwen spreken zich uit: elke dag een voorbeeld van alledaags seksisme

Beeld Aafke Bouman

‘Ja maar, ik bedoelde het niet zo.’

Van ‘ik wilde je alleen maar even helpen’ tot ‘je bent een wijf met ballen’ en het klassieke ‘je reageert emotioneel’: alle vrouwen hebben te maken met alledaags seksisme. ‘Tijdens de contractonderhandelingen liepen de gemoederen hoog op. Er stond immers veel op het spel. Toen ik met mijn vuist op tafel sloeg vroeg mijn mannelijke opponent of het ‘de tijd van de maand was’, om daar aan toe te voegen ‘dat hij een vrouw met pit wel kon waarderen.’’ ‘Ter voorbereiding van een interview eiste hij een koffieafspraak in plaats van een telefonisch voorgesprek. Toen ik ging zitten zei hij: ‘Goed dat je gekomen bent. Zo’n prachtige verschijning wil ik in het echt ontmoeten.’’

Zomaar wat scènes uit gesprekken die ik voerde met vrouwen uit mijn omgeving. De jongste was begin 20, de oudste midden 60. Op de vraag ‘kun jij je een seksistische opmerking herinneren?’ heeft vrijwel elke vrouw meteen een antwoord paraat – meestal meer. Soms schrijnend, soms bijna grappig, omdat ze zo afgezaagd en clichématig zijn.

Nog een voorbeeld: ‘Ik werkte als secretaresse bij de Hoogovens. Als er ‘hoog bezoek’ kwam, kon ik de klok erop gelijkzetten: ‘Trek je iets leuks aan, morgen?’’ En, uit mijn eigen werkzame leven als radiopresentator: ‘Wauw, een vrouw die zelf schuift, stoer hoor!’

In sommige gesprekken was het antwoord niet te vatten in een oneliner, maar berustte de ervaring met seksisme op het onderbuikgevoel dat er iets niet klopt. Dat kan in kleine gebaren zitten, of juist het gebrek daaraan. ‘Ik werd negen van de tien keer overgeslagen in de rondvraag tijdens de directievergaderingen’, ‘de KPN-monteur kwam mijn internet in mijn huis repareren. Hij bleef mijn vriend – die toevallig op bezoek was – aankijken toen hij uitlegde wat er precies kapot aan was. Ik heb een latrelatie, mijn vriend heeft geen donder met mijn internetaansluiting te maken.’

Alledaags seksisme uit zich in handelingen en gebeurtenissen die uitgaan van een onderscheid tussen vrouwen en mannen: discriminatie op grond van sekse dus. Een heldere definitie waarover elk woordenboek het eens is. Het stelselmatig wantrouwen en het in twijfel trekken van geloofwaardigheid, professionaliteit en bekwaamheid van vrouwen op basis van sekse: elke vrouw heeft ermee te maken. Het is van alle tijden en het gebeurt op kantoor, in de kroeg, in het verkeer, in de medische wereld, in een bouwmarkt, op straat en ga zo maar door. We zijn ermee opgegroeid.

‘Ja maar, het was een grapje.’

Weglachen doen vrouwen zelf ook, ze lachen liever dan dat ze lastig zijn. ‘Logisch’, zegt psycholoog Sabine Klaver, die in haar praktijk regelmatig wordt geconfronteerd met scheve man-vrouwverhoudingen en grensoverschrijdend gedrag. ‘Meelachen of one of the guys zijn is een vorm van controle behouden’, stelt ze. ‘Aannemen dat ‘het maar een grapje is’ maakt het niet alleen minder pijnlijk voor degene die het grapje maakt, maar ook voor de ontvanger. Het is een vorm van zelfbescherming waarmee we zijn opgegroeid.’

Zoals Loes Reijmer eerder in de Volkskrant schreef: ‘[Alledaags seksisme] is een symptoom van een cultuur waarin dit soort dingen oké zijn, worden weggelachen.’

‘Ja maar, vroeger kon dat gewoon.’

En precies dat mechanisme is nu aan het veranderen. Steeds meer vrouwen spreken zich uit en dat vinden mannen vaak lastig. Mannen beredeneren alledaags seksisme regelmatig vanuit hun eigen bevoorrechte positie. Door het gebrek aan besef van hun privilege permitteren mannen zich een excuus voor het gedrag waarop ze worden aangesproken. Hoe de vrouw het heeft ervaren, blijft hierdoor buiten schot.

Eigenlijk komt het op het volgende neer: een vrouw heeft dagelijks te maken met seksisme, maar weinig mannen herkennen hun aandeel daarin. Omdat ze het ‘niet zo hebben bedoeld’ is er volgens hen geen sprake van onderliggend seksisme. Het gevolg is een lichtgeraakt tegengeluid van aangesproken mannen. ‘Je moet de laatste tijd zo op je woorden letten dat de spontaniteit eraf is’ en ‘er mag tegenwoordig niet meer geflirt worden’ zijn veelvoorkomende voorbeelden.

‘Er is een groot verschil tussen flirten en alledaags seksisme’, zegt Klaver. ‘Als je met iemand flirt ligt de nadruk op het plezier van beide partijen. Een flirt hoort per definitie voor twee mensen leuk te zijn. Mocht je daaraan twijfelen, dan is het een kleine moeite aan de ander te vragen of diegene zich prettig voelt in de manier waarop jullie contact hebben.

‘Dat iets ‘niet meer kan’ is onzin. Wat ik voornamelijk zie is dat deze kreten komen van mensen die alledaags seksisme niet hebben en nooit zullen ervaren. Dit is een vorm van zelfbehoud die voortkomt uit het vasthouden van het eigen perspectief. Een klassieke vorm van niet verder willen kijken dan je neus lang is.’

‘Ja maar, als het andersom was zou het toch ook niet seksistisch zijn?’

Dat mannen eerst zelf iets moeten ervaren om het bestaansrecht van een probleem te willen omarmen, is niks nieuws. Denk aan die zondag in februari toen Sylvana Simons bij Buitenhof haar vinger op de zere plek legde: ‘Mannen zoals Joris Luyendijk missen een belangrijk vermogen: het vermogen om gewoon iets aan te nemen dat ze zelf niet hebben ervaren.’

De beoordeling van wat seksisme is ligt bij vrouwen zelf, net zoals een persoon van kleur nu eenmaal een betere antenne heeft om te beoordelen of iets discriminatie is op basis van huidskleur.

Luister je naar de ervaringen van vrouwen, dan ga je alledaags seksisme vanzelf wat beter aanvoelen. Daarom presenteren we vanaf vandaag een kleine dagelijkse rubriek, Kroniek van alledaags seksisme: ultrakorte anekdotes van vrouwen in verschillende situaties, op verschillende plekken en in verschillende jaartallen.

Heeft u zelf een ervaring met alledaags seksisme die u wilt delen? Mail Malou Holshuijsen: alledaagsseksisme@volkskrant.nl