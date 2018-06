Vrouwelijke WK sportverslaggevers worden belaagd, maar de incidenten blijven niet meer onopgemerkt

Leken vrouwelijke sportjournalisten op het WK voetbal in ­Rusland tot nu toe vooral verbaal te worden belaagd, in tweets en reaguursels, nu blijkt dat ze ter plaatse bij de stadions ook ongewenste fysieke aandacht te verduren krijgen. Maar dat pikken ze niet meer.

De Braziliaanse journalist Julia ­Guimarães deed dinsdagmiddag in Jekaterinenburg buiten het stadion verslag, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Japan en Senegal. Terwijl de camera liep, sprong een man in beeld die haar een kus op de wang probeerde te geven. Guimarães dook weg en viel uit naar de man, die direct weer uit beeld was gelopen. ‘Zoiets moet je niet doen, doe dit nooit meer, oké?’, zei Guimarães boos. En ook: ‘Dit mag je nooit doen bij een vrouw. Respect.’

Aan de Braziliaanse nieuwssite Globo Esporte vertelde de journalist na afloop dat ze sinds haar aankomst in Rusland eerder een soortgelijk incident meemaakte en zich daarna ‘hulpeloos’ en ‘kwetsbaar’ had gevoeld.

Het incident dinsdag was al de derde keer tijdens dit WK dat een vrouwelijke journalist tijdens een live-verslag fysiek werd lastiggevallen. Vorige week werd een vrouwelijke journalist uit Colombia tijdens een live-uitzending voor het WK aangerand: een man greep haar bij haar borst en kuste haar wang. Na afloop deelde de journalist het filmpje op haar Instagram, met een roep om meer respect voor vrouwen in de sportjournalistiek.

Ook een Zweedse journalist werd lastiggevallen; voetbalsupporters kusten haar en pakten haar vast tijdens een live-uitzending.

Maar het blijft allemaal niet meer onopgemerkt. Een tweet van de Braziliaanse verslaggever Julia ­Guimarães met het videofragment waarin ze uitvalt tegen de man had dinsdagmiddag al ruim 60 duizend likes. Het filmpje verspreidde zich razendsnel over de sociale media.

Ook grote internationale media als de BBC, The Guardian en CNN besteedden aandacht aan het voorval.

Vrouwelijke journalisten zijn bij dit WK aanweziger dan ooit. Sinds het begin van het toernooi kwamen vier vrouwelijke sportjournalisten in het nieuws omdat ze voor het eerst het officiële wedstrijdcommentaar op tv verzorgden.

Het waren de Amerikaanse commentatoren Aly Wagner en Viviana Vila voor respectievelijk Fox Sports en Telemundo, de Britse Vicki Sparks voor de BBC en de Duitse Claudia Neumann voor de Duitse publieke omroep ZDF.

Dat kwam hen, naast overwegend positieve, ook op veel negatieve reacties van kijkers in de diverse uitzendlanden te staan.

Al met al is de vrouw in de sportjournalistiek nog altijd extreem in de minderheid.