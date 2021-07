Vrolijkmakende eendagsvlieg Biz Markie veranderde hiphop onbedoeld voor altijd

Biz Markie tijdens een optreden in Miami Beach vorig jaar. Beeld Getty Images for BACARDI

Van alle hiphop-pioniers uit het New York van midden jaren tachtig was Biz Markie misschien wel de meest vrolijkmakende. Biz Markie, in 1964 in Harlem als Marcel Theo Hall geboren, overleed vrijdag, nadat hij eerder dit jaar al in het ziekenhuis was opgenomen met aan diabetes type 2 gelieerde klachten. Samen met rappers Roxanne Shanté, Big Daddy Kane en andere leden van de rond producer Marley Marl geformeerde groep rappers maakte hij in de jaren tachtig deel uit van de Juice Crew. Biz Markies specialiteit was human beatboxen, het maken van ritmische geluiden met de mond.

Wie hem in de Nederlandse- en in de internationale hiphopgemeenschap klassiek geworden documentaire Big Fun in the Big Town (1986) van Bram van Splunteren Roxanne Shanté zag begeleiden zou die beelden nooit vergeten.

Een paar jaar na dit hiphopdocument kwam Biz Markie met zijn debuutalbum Going Off (1988). Het onderwerp van het eerste nummer Pickin’ Boogers was neuspeuteren. In de toen al tamelijk serieus geworden rapwereld op z’n minst goed voor een glimlach.

Vals

De Clown Prince of Hiphop doet je nog altijd in de lach schieten van wat in 1989 zijn enige echt grote hit was: Just a Friend. Een oorwurm waarin Biz Markie zelf gaat zingen. Vals. En niet een klein beetje.

Het is inmiddels een maniertje dat veel grote rappers zich eigen hebben gemaakt: Ol’ Dirty Bastard, Kanye West en vooral Pharrell Williams zetten de traditie van het vals gezongen refreintje voort. Biz Markie was ook trendsettend in een minder vrolijkmakend stukje hiphopgeschiedenis. Op zijn derde album I Need a Haircut had hij in het nummer Alone Again een stukje uit Gilbert O’Sullivans seventies hit Alone Again (Naturally) gesampeld.

De maker stapte naar de rechter en won. Biz Markie moest een boete (250.000 dollar) betalen en de platen uit de handel halen.

Door die uitspraak kwam er een einde aan het zonder toestemming gebruiken van fragmenten van andere platen, wat sampelen vooral was. Het ‘clearen’ van samples werd een complete industrie, en zou de hiphopwereld veranderen.

Niet ongeestig kwam Biz Markie in 1993 met een nieuw album dat All Samples Cleared heette, maar de plaat deed weinig. Biz Markie had meer succes met acteren en bijdragen aan platen van de Beastie Boys, voor wie hij niets minder dan een held was. Probeer ook maar eens niet in de lach te schieten bij het intens vals gezongen Benny & the Jets van Elton John dat Biz Markie in 1998 als gast bij de Beastie Boys in Madison Square Garden zong.