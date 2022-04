Vrolijke feitjes en verhalen van drie doorgewinterde vogelaars

Beeld Typex

Bij haar dood in 1999 was Phoebe Snetsinger de onbetwiste wereldkampioen vogels kijken: de Amerikaanse ornitholoog had in haar leven 8.398 vogelsoorten gezien, zo’n 85 procent van alle soorten over de hele wereld. Daar had ze alles voor over gehad: na de diagnose terminale kanker kreeg ze vliegende haast. Tijdens haar vogelreizen naar exotische oorden trotseerde ze (andere) ziekten, een bootongeval, berovingen, een gijzeling, een aardbeving en een vijfvoudige verkrachting. Hoe bezeten kun je zijn van vogels?

Remco Daalder, voormalig stadsbioloog van Amsterdam, beschrijft Snetsingers drang in zijn boek De soortenjager. Het is een poging het type vogelaar te begrijpen dat monomaan van soort naar soort jakkert, om maar zo veel mogelijk te kunnen afvinken op lijstjes. Eerder een sport dan natuurliefde, lijkt het voor de buitenstaander. Niet alleen probeert Daalder deze aparte snoeshanen te begrijpen, maar ook zichzelf. Met deze auteur wekt dat nieuwsgierigheid, want met zijn boek De gierzwaluw won hij in 2014 de Jan Wolkersprijs, zijn monografie over de meerkoet is even kostelijk.

Hoewel Daalder nooit behoorde tot het type ‘twitcher’ (zoals de soortenjager in de vogelkijkerij heet), nam hij zich voor 1.000 soorten te zien. Hij had het nooit bijgehouden, maar bij het terugbladeren in zijn gidsen en notitieboekjes bleek hij ‘slechts’ 796 (van de bijna 11 duizend) vogelsoorten te hebben gezien, in verschillende landen. Een soort jachtinstinct dreef hem, schrijft hij. Voor zijn streven moest hij het wel buiten Europa gaan zoeken. In Panama bijvoorbeeld, het walhalla voor de vogelaar.

Dankzij zijn soepele en droog-humoristische schrijfstijl verhaalt Daalder aanstekelijk over zijn avonturen in de wereld van vogels en vogelaars. Vooral in Midden-Amerika is het goed toeven. Daalder beschrijft niet alleen de vogels die hij er zag, hij heeft ook vrolijk oog voor de gekte van het soortenjagen en de competitie met zijn bezeten reisgenoten en de soms militaire regimes waaraan zij zich geheel vrijwillig onderwerpen.

De afloop van Daalders poging is te mooi om hier te verraden, de les eveneens. Toch blijft aan het eind van zijn relaas de indruk over dat de auteur op twee gedachten hinkte. Enerzijds voelde hij de drang van het haast dwangmatige jagen en verzamelen, anderzijds lijkt hij toch (terecht) van mening dat de lol en magie van vogels kijken meer zit in het echte kijken dan in het jakkeren door de jungle om in luttele seconden de ene na de andere exotische soort af te strepen. Een kwartiertje turen naar de pimpelmees in de achtertuin van de vinexwijk kan een intensere natuurbeleving zijn dan een glimp opvangen van de langstaarttroepiaal, de witnekkolibrie of de – wie kent hem niet? – bisschopstangare tijdens een duurbetaalde (en milieuverpestende) vliegreis naar een ver land.

Uit de hand gelopen hobbyproject

Een andere blik op het fenomeen vogelaar werpt Debby Doodeman met haar onderzoek in boekvorm, Vogelaars (nooit) uitgevogeld – de titel is even speels als de opzet en uitvoering.

Een uit de hand gelopen ‘hobbyproject’, schrijft ze zelf. In 2015 stelde Doodeman, gedreven door nieuwsgierigheid naar een groep waarvan ze zelf deel uitmaakt, vragen aan alle 1.174 vogelaars die ze tegenkwam. Uiteindelijk deden zo’n 1.004 vogelaars mee.

Haar feiten rekenen af met een clichébeeld over de vogelaar als louter oudere goedzak met een ringbaardje, groene parka, dito kaplaarzen en een verrekijker op de borst. Ja, in het wild tref je meer mannelijke dan vrouwelijke vogelaars, maar dat komt doordat mannen er vier keer vaker dan vrouwen op uit gaan. De kans dat het nog een bebaard exemplaar is ook, is eveneens groter: die species blijkt ook net iets vaker op pad te gaan. Een waarom ontbreekt.

72 procent was man, 28 procent vrouw. (Doodeman: ‘Er waren te weinig non-binaire deelnemers om deze apart te verwerken’). De vogelaars zijn ‘bovengemiddeld theoretisch opgeleid’; onder de vogelaars hebben vrouwen vaker dan mannen geen kinderen, landelijk ligt dat precies andersom. ‘Als de liefde voor vogels erfelijk zou zijn dan zouden vogelaars een uitstervend type mens zijn’, concludeert Doodeman.

Niet groen, maar zwart blijkt hun favoriete kleur, gevolgd door blauw en bruin/beige. Slechts 9 procent van de vogelaars gaat in het groen op pad. De ijsvogel is hun lievelingsvogel (althans: voor 12 procent van de ondervraagden), gevolgd door de gierzwaluw en grutto.

Zo wemelt het van de data, vrolijk verpakt in een bont boek waarin ook veel verhalen en interviews de gegevens moeten opfleuren. Voor wat het allemaal waard is, want de haast wetenschappelijke pretentie van de data is lang niet altijd gerechtvaardigd. Soms doet Doodeman een slag in de lucht. Zo is volstrekt onnavolgbaar hoe zij na wat ledenaantallen van vogelorganisaties tot de slotsom komt (‘Ik durf wel te stellen…’) dat Nederland zo’n 75 duizend vogelaars telt. En wat moeten we met de wetenschap dat 78 procent altijd een telefoon bij zich heeft en 14 procent niet? Dat 19 procent altijd op pad gaat met een thermosfles warme drank en 42 procent nooit?

Binnen de landsgrenzen

Een bekende vogelaar is Arjan Dwarshuis. De ‘wereldrecordhouder vogels kijken’ (tevens medemaker van de aanstekelijke Vogelspotcast) reisde in 2016 vele landen af om in een jaar tijd 6.852 soorten af te turven. Op z’n Daalders: door te vliegen naar de (laatste) vogelparadijzen van de wereld. Misschien door corona, maar mogelijk ook door enig schuldbesef over al dat vliegen (dat hij naar eigen zeggen zo veel mogelijk deed met CO2-compensatie) blijft hij in zijn nieuwe boek Zomergasten, doortrekkers en overwinteraars binnen de landsgrenzen. Het is ‘een ode aan de Nederlandse natuur’, want ook zijn conclusie lijkt nu dat de kuifduiker, de zeearend en het nonnetje niet onderdoen voor de gevlekte bergkwartel 9.000 kilometer verderop (in Midden-Amerika).

‘Nederland, vogelland in vier seizoenen’, zoals de ondertitel luidt, levert een informatief boek op voor wie er in Nederland (van Oostvaardersplassen tot Hoog Buurlo) op uit wil en wil weten wat je waar en wanneer kunt verwachten. Dwarshuis schrijft met veel kennis van zaken over vogels en het landschap.

Over zijn beweegredenen gaat het niet, maar in één alinea beschrijft hij en passant wat vermoedelijk de meeste vogelaars drijft: ‘Momenteel lijkt het wel of de wereld in brand staat, en steeds meer mensen zijn onzeker over de toekomst van onze planeet. Juist hierdoor zullen we het ontluikende voorjaar bewuster meemaken, want in deze bange tijden biedt de natuur ons steun en troost. (…) Een zingende zanglijster tijdens een rondje hardlopen, een baltsende grutto tegen een strakblauwe voorjaarshemel of een jubelende merel op een schoorsteen in de ondergaande zon klinkt nu nóg mooier, omdat vogels de vrijheid symboliseren die voor ons steeds minder vanzelfsprekend is.’

Duidelijk, en herkenbaar: escapisme van het zuiverste water – als daar maar een vogel in zwemt.

Remco Daalder: De soortenjager. Atlas Contact; 200 pagina’s; € 21,99. ★★★★☆ Debby Doodeman: Vogelaars, (nooit) uitgevogeld. KNNV; 216 pagina’s; € 20. ★★★☆☆ Arjan Dwarshuis: Zomergasten, doortrekkers en overwinteraars. Meulenhoff; 256 pagina’s; € 24,99. ★★★☆☆

Beeld KNNV

Beeld Atlas Contact