Vrolijk en onbevangen blikt Chris Jagger terug op een leven als broer-van

Mick Jagger schreef nooit een autobiografie. Details over zijn vroege jeugd hoorden we hierdoor nooit uit de eerste hand, en dat alleen al maakt dit boek van zijn broer Chris Jagger interessant. Chris is van 1947, vier jaar na Mick, en completeerde het gezin. Zijn boek vult levendig in wat we globaal al wisten: dat de Jaggers geslaagde middenklasse waren – vader Joe doceerde in het hoger onderwijs. Maar wat Chris hieraan toevoegt, is hoe harmonieus en gelukkig de broers samen opgroeiden.

Chris’ latere (beroeps)leven bracht vooral dingen die niet lukten. Eerst bleef succes als acteur uit. Met een opeenvolging van eigen bands bleef hij dapper doorspelen in de marge.

Dat Talking to Myself toch leuk is om te lezen, komt door Chris Jaggers treffende observaties over de wereld van de Britse rockmuziek, vanuit zijn rol als wel-en-geen buitenstaander. En door de vrolijke onbevangenheid waarmee hij op zijn eigen leven terugkijkt. Zonder een spoor van jaloezie jegens grote broer Mick, die hem vaak (met geld) heeft geholpen – ook hier doet Chris niet ingewikkeld over.

Chris Jagger: Talking to Myself. BMG Books; ca. € 20.