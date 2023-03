‘Vroeger keek ik nooit vooruit. Ik dacht: het is maandag, ik ben blut en ik heb een optreden. Dat was alles’

De Ierse comedian Dylan Moran Beeld Andy Hollingworth

Hij draait al dertig jaar mee in de stand-upcomedyscene, maakte diverse Britse televisieseries en bemachtigde rollen in blockbusters als Notting Hill en Shaun of the Dead. Maar waar de Ierse comedian Dylan Moran (51) vooral om bekendstaat, is zijn nonchalante, ietwat verbitterde maar zeer guitige podiumpersoonlijkheid en zijn scherpe humor. Hij wordt wel de Oscar Wilde van de comedy genoemd.

Na een indrukwekkende start in het Britse comedycircuit toerde Moran de wereld rond en stond hij op podia in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Australië. In 2012 was hij zelfs de eerste professionele Engelstalige komiek die een optreden gaf in St. Petersburg.

Komende week komt Moran naar Amsterdam, waar hij twee avonden is te zien met zijn nieuwe show We Got This, wat voor zijn doen verrassend optimistisch klinkt. ‘Die titel is een grap’, zegt Moran telefonisch. ‘Boris Johnson, Donald Trump, dat soort mensen zeiden toen de coronapandemie uitbrak: we hebben het onder controle, we got this. Maar de show gaat niet over de pandemie. Ik ben meer geïnteresseerd in waar we nu zijn, omdat er zoveel om ons heen gebeurt. Het leven doet pijn op het moment, dat is al een tijdje zo. We willen allemaal weer meer verbinding met elkaar maken, meer voelen en genoeg onderling vertrouwen hebben.’

De branieschopper op het podium is opvallend openhartig tijdens het interview. Op de vraag hoe hij ooit het vak is ingerold, antwoordt Moran dat hij geen andere kwalificaties heeft en dat hij als kind veel in zijn hoofd leefde.

Wilde Londense comedyscene

‘Ik was niet geïnteresseerd in school, maar ik las veel, ik schreef en ik tekende cartoons. Toen ik op mijn 19de in een club in Dublin belandde tijdens een comedy-avond met studenten, dacht ik dat het een saaie avond zou worden. Maar iedereen maakte me aan het lachen. De comedians waren getalenteerd, aardig en ontzettend gastvrij. Je voelt je behoorlijk kwetsbaar wanneer je dan zegt: mag ik het een keer proberen? Maar ze reageerden enthousiast. Zo is het begonnen.’

Omdat er in Dublin geen bruisende comedyscene was, verhuisde Moran op zijn 21ste naar Londen, waar hij iedere avond ergens op een podium kon staan. ‘In de jaren negentig nam comedy echt een vlucht in Groot-Brittannië, mijn timing was wat dat betreft goed. In Londen had je meer dan honderd clubs, soms speelde ik in het weekend op drie plekken op een avond. Je doorkruiste de stad met de metro en de taxi en had het gevoel dat Londen van jou was. Aan het eind van ieder optreden kreeg je ook een bruine envelop met 100 pond, wat fantastisch was. Het was een spannende tijd, er heerste een soort goudkoorts van comedy. Nu ik erover nadenk: het was zó opwindend, daar zou ik een keer over moeten schrijven. ’

Op het Fringe Festival in Edinburgh, dat voor veel theatermakers en comedians een springplank is, won Moran in 1993 een competitie voor nieuw talent. Drie jaar later ontving hij de prestigieuze Edinburgh Comedy Award (Britse alleskunners Stephen Fry en Steve Coogan gingen hem voor). In zijn liveshows onderzoekt Moran doorgaans alledaagse situaties en duikt hij op onverschrokken wijze in de meest precaire onderwerpen. Fragmenten van zijn shows waarin hij stereotypen over Amerikanen, Schotten, Ieren en Duitsers bespreekt (‘Zelfs Hitler was vegetariër, zo slecht is Duits eten’) zijn op YouTube miljoenen keren bekeken. Maar die korte fragmenten doen geen recht aan Moran, die tijdens een liveshow met veel schwung een uur lang donkere en bizarre grappen op je afvuurt, die het leven tegelijk inzichtelijker maken.

Dylan Moran (Dan) en Morgana Robinson (Carla) in de BBC-comedyserie ‘Stuck’. Beeld BBC

Zijn prestatie op de planken opende vele deuren voor de Ierse komiek: na kleine rollen in de BBC-sitcom How Do You Want Me? (1998) en de Hollywoodfilm Notting Hill (1999), kreeg hij de kans om met schrijver Graham Linehan een eigen show te bedenken. Het resultaat is de comedyserie Black Books (2000–2004), waarin Moran de misantropische, kettingrokende alcoholist Bernard Black speelt, die een Londense boekwinkel runt. Door de slapstickhumor, de manische sfeer en de zelfdestructieve aard van Bernard, die in zijn winkel wordt bijgestaan door Manny (de Britse komiek Bill Bailey), geldt Black Books intussen als een cultklassieker. Gastrollen waren weggelegd voor onder anderen David Walliams (Little Britain) en Simon Pegg. Met laatstgenoemde speelde Moran in meerdere films, zoals in de geslaagde zombiecomedy Shaun of the Dead (2004) en Run, Fatboy, Run (2007).

Morans meest recente project is de BBC-comedyserie Stuck, waarin Dan (Moran) en zijn partner Carla (Morgana Robinson) op een kruispunt in hun relatie zijn beland. De komische serie staat opnieuw bol van ironie en absurde humor en kreeg dit najaar vijf sterren in de Britse krant The Guardian, die Stuck omschrijft als ‘vintage Moran’.

De Ier, die in zijn woonplaats Brighton nog dagelijks schrijft en tekent (zijn cartoons zijn vaak tijdens liveshows op de achtergrond te zien), kwam tijdens het bedenken en schrijven van Stuck de nodige uitdagingen tegen. ‘Het is anders dan het maken van mijn eigen shows, omdat een serie een groepsproject is. Een aflevering mag maar een bepaalde lengte hebben en soms heb je iets bedacht dat je niet blijkt te kunnen filmen, omdat er niet genoeg geld voor is. Bij stand-up hoeft je verhaal niet van tevoren in beton gegoten te zijn. Het is een ervaring die je met het publiek deelt, waarbij je meer vrijheid hebt. Wanneer je vertelt heb je een scala aan metaforen en beelden tot je beschikking die je op televisie niet zo gemakkelijk kunt laten zien.’

Geen sociale media

Ondanks een lange en indrukwekkende carrière, klinkt Moran nog steeds als een jonge artiest die louter enthousiasme voelt voor wat hij doet. Hij is niet vatbaar voor vleierij, heeft geen interesse in sociale media en houdt zich in tegenstelling tot een aantal collega’s, zoals de uitgesproken Ricky Gervais, verre van discussies over ‘cancel’- en ‘woke’-cultuur.

‘De jongere comedians van nu zijn veel zelfbewuster’, zegt hij, ‘je merkt aan alles dat er voorzichtigheid is over de gehele linie. Maar hoe krijg je dan nog iets gedaan? Jongeren van nu zijn natuurlijk zo, omdat ze geboren zijn met camera’s in hun kont. Maar hoe voel je je dan ooit nog solitair genoeg om op gekke ideeën te komen? Of een gevoel van avontuur of ondeugendheid te ervaren? Toen ik zo jong was, was ik niet bezig met carrière maken. Ik gaf er geen fuck om. Ik dacht: het is maandag, ik ben blut en ik heb binnenkort een optreden. Dat was alles. Ik keek achterom noch vooruit. Het was een geweldige tijd.’