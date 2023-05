Vroeg werk van Koolhoven gebundeld op blu-ray, met komisch commentaar en smakelijke anekdotes

Fedja van Huêt in ‘Amnesia’ (2001) van Martin Koolhoven.

‘Ik heb je werkelijk uitgehongerd toen.’ Martin Koolhoven zegt het met een gulle lach tegen Fedja van Huêt, hoofdrolspeler in Amnesia. In Koolhovens film uit 2001 komt de acteur een paar scènes al dan niet geheel bloot in beeld. Blijkbaar vond de regisseur dat Van Huêts personage een strakker lijf behoefde dan de acteur op dat moment had.

Koolhoven dist de anekdote smakelijk verder op en vertelt hoe elke keer als er eten in een scène zat, en dat was best vaak in Amnesia, de bijna uitgehongerde Van Huêt zich moest inhouden.

Van Huêt, quasi-wanhopig: ‘Modifast!’

Koolhoven: ‘Maar wat zag je er goed uit!’

De dialoog zit in het audiocommentaar van de film, waarin Koolhoven en Van Huêt onder leiding van de Leidse filmwetenschapper Peter Verstraten herinneringen ophalen. Amnesia is recent door Eye Filmmuseum (digitaal) gerestaureerd en nu door videolabel CultEpics internationaal uitgebracht in een fraaie uitgave, vergezeld door twee andere (niet gerestaureerde) vroege films van Koolhoven.

Duister licht (1997) was zijn bijdrage aan het toenmalige VPRO-project Lolamoviola. Het is een grimmig plattelandsdrama vol herkenbaar Koolhoven-materiaal – altijd leuk, terugkijken met de kennis van nu. Marc van Uchelen breekt in op een door een alleenstaande boerin (een ijzersterke Viviane de Muynck) gedreven boerderij, maar wordt hardhandig door haar te grazen genomen en in de boeien geslagen. Religie, dood, zucht naar liefde, schuld en boetedoening: het zit er allemaal onverhuld in, inclusief een varkensslacht (die zou vandaag de dag het scherm niet meer halen) en een naakte acteur (die misschien nog net wel).

Een ander omroepproject waaraan Koolhoven deelnam, was Telefilm: voor televisie gemaakte films met de lengte van een speelfilm; het project is dit seizoen aan zijn 23ste editie toe. Voor de eerste reeks maakte hij Suzy Q. Dat zou niet alleen de ‘meest bekroonde Nederlandse film uit 1999’ worden (aldus het omslag van de uitgave), maar ook de doorbraak betekenen voor een reeks nu vooraanstaande acteurs: Michiel Huisman, Ricky Koole, Roeland Fernhout, Halina Reijn en bovenal Carice van Houten. Zij speelt een schuchter meisje dat in de jaren zestig in een door vader gemaltraiteerd gezin vlucht in haar verbeelding, wat haar tot vlak bij Mick Jagger brengt. Suzy Q genoot jarenlang een cultstatus omdat de film om muziekrechtelijke redenen niet vertoond mocht worden.

Fedja van Huêt in ‘Amnesia’ (2001) van Martin Koolhoven.

Amnesia geldt als het speelfilmdebuut van Koolhoven. In een tweegesprek met Carice van Houten, die een hoofdrol speelt in de film, vertelt de regisseur hoe hij Amnesia destijds voor haar schreef, omdat ze elkaar na Suzy Q hadden beloofd weer samen te gaan werken.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Van Houten wordt weggeblazen door een verbluffend goed acterende Fedja van Huêt, die een dubbelrol speelt als een tweeling. Die verscheen pas in het scenario nadat Van Huêt auditie had gedaan en Koolhoven niet kon besluiten of de acteur nu beter de jongere, schuchtere broer of de oudere, dominante broer zou kunnen spelen. Een tweeling loste dat probleem op.

In Amnesia leven de broers Alex en Aram al jaren gescheiden. De naderende dood van hun moeder brengt ze bij elkaar in het ouderlijk huis, schitterend gelegen op een overvol autokerkhof. Gevonden in België door de locatiescout, zo leert het commentaar. ‘Er lagen in werkelijkheid nog veel meer auto’s; we hebben er nog veel moeten weghalen.’

Tijdens dat weerzien dringt zich de oorzaak van hun verwijdering op, een familiedrama dat om een slotakte vraagt. Maar minstens zo belangrijk als deze verhaallijn zijn de licht absurde personages en dialogen die de film bevolken.

Koolhoven is nu vooral bekend van het al drie seizoenen bestaande tv-programma De kijk van Koolhoven, waarin hij aanstekelijk filmcollege geeft en zich laat kennen als liefhebber van genre- en (de betere) pulpfilms. In zijn debuut toont hij zich daarentegen een arthousefilmer pur sang. Zowel in een interview uit 2001, op de blu-ray aanwezig, als in het audiocommentaar geeft hij zijn inspiratiebronnen weg: de film Cul-de-sac (1966) van Roman Polanski, de toneelteksten van Harold Pinter ‘en een beetje David Lynch’.

In het commentaar benadrukt Koolhoven meermaals de komische aspecten van Amnesia. De film werd destijds in de kritiek weggezet als een overvol (lees: te pretentieus) drama, maar hij heeft gelijk dat Amnesia een zwarte komedie is. Al geeft hij ook wel weer toe dat hij ‘de hele metafysische mikmak’ erin wilde stoppen. Wat heeft geleid tot losse eindjes, die ook nu nog niet worden verklaard. Dus wie zich de film nog herinnert en denkt met deze uitgave raadsels opgelost te krijgen: vergeet het. Maar wie in is voor wat smakelijke anekdotes: die staan volop op deze uitgave.

En Koolhoven en Van Huêt? Die vervolgden in hetzelfde jaar hun samenwerking met De grot, een film waarvoor de acteur flink moest aankomen.