Vrijwel elke scène in Fall staat in dienst van de klamme handen en knikkende knieën ★★★☆☆

Fall

Fall, een hoogtevreesopwekkend spektakel waarin twee jonge vrouwen een ruim 600 meter hoge tv-toren beklimmen en bovenin vast komen te zitten, is qua opzet en uitvoering zo functioneel en doeltreffend dat zelfs de titel verticaal wordt geschreven. Vrijwel elke scène in de film, op de matig gespeelde en sowieso niet bijster overtuigende aanloop na, staat in dienst van de klamme handen en knikkende knieën waarin de aanschaf van een bioscoopkaartje resulteert.

Meer is Fall niet. Meer hoeft een film soms ook niet te zijn.

Een jaar nadat Becky (Grace Fulton) haar geliefde tijdens een gezamenlijke bergbeklimsessie ter aarde zag storten, tracht ze op uitnodiging van beste vriendin Hunter (Virginia Gardner) haar trauma onder ogen te zien – op ruim 600 meter hoogte dus. In de verlaten Californische woestijn filmt B-filmregisseur Scott Mann (Final Score) de toren als gevaarte dat alleen tijdens een stevige vlaag van verstandsverbijstering kan worden bedwongen. De volledige constructie trilt als Becky en Hunter hun eerste stappen zetten op de doorgeroeste treden, de staalkabels die de toren overeind houden incluis. Het materiaal tikt en kraakt. Een loszittende moer verschijnt in close-up in beeld. De wind suist angstaanjagend. Aasgieren loeren verlekkerd.

In hun eerste doel slagen Becky en Hunter met overtuiging: op het hoogste plateau, na een nagelbijtend spannende klauterpartij om twee grote schotelantennes heen, maken ze met hun telefoons en meegebrachte drone de griezeligste opnamen. Beelden om later naar te kijken zodat je nooit meer ergens bang voor hoeft te zijn. Zo maakt Hunter (die speciaal voor deze plaatjes een push-upbeha uit de kast trok) van de welhaast ondraaglijke nood een deugd. Op speelse wijze prikt de film tijdens die momenten ook in de ijdelheid van een generatie die verwoede pogingen onderneemt om zo veel mogelijk likes te verzamelen op sociale media. Daar rolt overigens een aardige levensvraag uit: hoeveel is zo’n decolleté op 600 meter hoogte waard als de trap naar beneden afbreekt?

Zonder telefoonbereik en met niemand in de wijde omtrek die de vrouwen ziet of hoort, transformeert Fall tot een soort puzzelfilm op de vierkante meter. Een variant op films als The Shallows (Blake Lively op een boei terwijl een hongerige haai rondjes zwemt) en 127 Hours (James Franco vast onder een rots), waarin MacGyver-achtig geknutsel met touw, haarband, een schoen en een selfiestick de oplossing moet brengen.

Niet elke vondst of wending is vervolgens even geslaagd, maar een gemis is dat nauwelijks: de hoogte blijft de hele film voelbaar.

Fall Thriller ★★★☆☆ Regie Scott Mann Met Grace Fulton, Virginia Gardner 107 min., in 78 zalen