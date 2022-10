Vrijheid van meningsuiting is heilig – tót ze aan de vrijheid van anderen knaagt

Kan er ooit een goed argument zijn om boeken te verbieden dan wel schrijvers te cancelen? Of geldt altijd, overal en per definitie het cliché van Voltaire: ‘Ik verafschuw wat u zegt maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen’? (Een uitspraak die Voltaire overigens nooit heeft gedaan, en hij heette trouwens ook geen Voltaire). Dit weekeinde praten onder anderen Adriaan van Dis en Lale Gül tijdens het Rotterdamse festival Woordnacht (28-30 oktober) over de vraag of er nog ruimte is voor het vrije woord. Vermoedelijk zullen ze ervoor pleiten dat alles altijd gezegd moet kunnen worden, want hoewel Voltaire zijn beroemde uitspraak dus nooit deed, had hij natuurlijk wel een punt.

Of toch niet?

Afgelopen week waren er twee #boekenophefjes. Woensdag maakte de CPNB bekend dat de NS Publieksprijs dit jaar niet zal worden uitgereikt. Voor die prijs mogen de mensen in het land online stemmen op het beste boek van het jaar, een onzalig plan omdat zo’n stemming natuurlijk nooit ‘eerlijk’ verloopt. Dit jaar ontspoorde de verkiezing omdat Forum voor Democratie zijn achterban had opgehitst te stemmen op een werkje dat was ontsproten uit het reptielenbrein van zijn verwarde leider. De achterban sloeg daarbij massaal aan het frauderen.

Het andere ophefje betrof een nog te verschijnen boek met de titel The Last Penguin of Kiev. Het wordt uitgegeven door Boudewijn Richel, organisator van wat hij zelf het ‘meest bijzondere denkfestival in Europa’ noemt, de G10. Hoewel zijn persberichten bol staan van de taal- en tikfouten en ook op de G10-site de ene kromme zin aan de andere wordt geregen (‘We houden van opmerkelijke filosofen en literaten die vooruit denken kunnen’) weet Richel elk jaar coryfeeën te strikken. Ook aan zijn boek werken beroemdheden mee, onder wie Yuval Noah Harari en Tim Parks.

Maar óók de Russische denker Aleksandr Doegin, een enge oorlogshitser uit de contreien van Poetin en tevens een bewonderaar van Baudet, die hij via de G10 leerde kennen. Toen de andere auteurs vernamen dat ze met deze Doegin in één bundel stonden, reageerden ze geschokt. Maar diezelfde Doegin is in de afgelopen jaren uitgebreid geïnterviewd door keurige Nederlandse media: Bas Heijne sprak hem voor Human/VPRO, Steven Derix interviewde hem voor NRC. Niemand protesteerde.

Vrijheid van meningsuiting is heilig – tót ze aan de vrijheid van anderen knaagt. Misschien is het tijd voor een nieuw postuum cliché van Voltaire: ‘Ik zal uw recht alles te zeggen met mijn leven verdedigen, op voorwaarde dat u hetzelfde doet. Zo niet, dan zal ik u ijzig negeren.’