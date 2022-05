Vrij uniek is dat Monza vocale muziek nabootst ★★★☆☆

Ze hadden zo uit de pen van de jonge Mozart kunnen komen, deze strijkkwartetten door leden van het ensemble Europa Galante. Violist Fabio Biondi ontdekte ze tijdens zijn onderzoek naar Mozarts reizen in Italië, waar de wondertiener zich de gangbare muziekstijlen eigen maakte. Ongetwijfeld kende hij het werk van de Milanees Carlo Monza, de componist van deze zes korte opera’s zonder zang.

Programmatische muziek, of instrumentale muziek met een verhaal, was erg in trek in de 18de eeuw. Vrij uniek is dat Monza vocale muziek getrouw nabootst. De violen en altviool simuleren zelfs spraakpatronen in recitatieven, de declamatorische zang tussen de aria’s.

De kwartetten hebben een eenvoudige charme en uiteenlopende thema’s zoals een duel met fatale afloop, gokverslaving en de huwelijksperikelen van Venus en Vulcanus. Het zijn geen meesterwerken, maar wel heel fijn om ernaar te luisteren, niet in de laatste plaats door de rooskleurige resonantie en levendige frasering van de spelers.

Europa Galante Carlo Monza Quartets Klassiek ★★★☆☆ Naïve