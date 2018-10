Vriendschap ‘helemaal kapot’? Schrijvers Biesheuvel en ‘t Hart zien elkaar weer voor het eerst in 15 jaar

‘Helemaal kapot’ was de vriendschap tussen schrijvers Maarten Biesheuvel en Maarten 't Hart, zei Biesheuvel dit weekend in Volkskrant Magazine. Maar op de boekpresentatie zondagmiddag van Biesheuvels ‘Verhalen uit het gekkenhuis’ gebeurde iets onverwachts.

Schrijver Maarten ’t Hart kwam ineens binnenlopen. De beide schrijvers hadden elkaar vijftien jaar niet gezien. 't Hart wilde even laten weten dat de vriendschap wat hem betref niet kapot is.

In de Volkskrant van afgelopen weekend zegt Biesheuvel, vanuit een gesloten inrichting in Leiden, over de vriendschap dat die ‘helemaal kapot is’. ‘Hij is bang voor me. Maarten en ik hebben zo veel samen gedaan. Nu is hij bang van me.’

Zijn vrouw Eva Biesheuvel beaamde dat. ‘Die vriendschap is afgelopen. Door een aanvaring tijdens een manische aanval is Maarten ’t Hart bang voor Maarten geworden. Zo spijtig, ze waren heel lang goede vrienden.’

Maarten ’t Hart las dit weekend het interview en besloot dat hij iets recht wilde zetten. En daar stond hij dan ineens in de bomvolle Leidse boekhandel Kooyer, terwijl hij bijeenkomsten als deze meestal liever mijdt. Hij liep naar Biesheuvel, nam zijn muts af en schudde zijn oude vriend de hand. Lachend keken ze elkaar aan, beiden geraakt door de bijzondere ontmoeting, voor het eerst na vijftien jaar.