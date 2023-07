Vrienden werden we pas toen ik Van Vught als Siem Sigerius versleutelde in mijn lange debuutcolumn ‘Bonita Avenue’

Zelf drammen

Daar is het station, zei Wim de Bie

Meningen geef ik niet, hoewel ik er vele heb. Heel scherpe, moet ik toegeven, bijvoorbeeld over het klimaat. Het zijn eigenlijk waarheden, zoals eigenlijk al mijn meningen.

Maar ja, de krant huurt mij in voor andere zaken. Ondertussen prangen ze wel en zou ik ze graag rond schimmelpennincken.

Raar woord, prangen. Ik dacht altijd dat het prikken betekende, of steken. Maar nee, het is duwen danwel knellen. Ook betekent het ‘de wind opknijpen’, een zeilterm. (Niet bedoeld wordt gelukkig het opknijpen der menselijke wind.)

In het echte leven schimmelpenninck ik erop los. Zo heb ik me voorgenomen altijd, maakt niet uit tegen wie, iets te zeggen over voorgenomen en gemaakte vliegreizen. Ook als het de sfeer danig bederft. Wil ik die persoon zijn? Ja, ik wil die persoon zijn. Het bespaart me een gang naar de A12. Het zakje is hetzelfde, maar de duit past mij beter. Een onaflatend zeurderig duitje van Peter in de klimaatzak. Mijn vriendin Jet bewondert me erom. Kijk, dan ga ik door roeien en ruiten. Zoals laatst nog, tegen mijn vriend Van Vught.

‘Vriend? Je ziet hem nooit.’

‘We sturen elkaar weleens een mail.’

‘Eens per jaar zeker.’

‘Minder.’

Daarom was het ook moeizaam. Maar hoe moeizamer, hoe beter. Dat heb ik geleerd van Michiel, een vriend van mijn ouders. Tijdens de coronacrisis, hoorde ik van mijn moeder, had hij een bevriende studiegenote te gast, een huisarts. Tijdens het eten kwam het gesprek op vaccinaties. De studiegenote vertelde tegen te zijn, en dat niet alleen, ze weigerde patiënten te vaccineren. Michiel heeft toen zijn bestek neergelegd, en gezegd: ‘Als dat zo is, dan zijn we uitgepraat, en is daar’ – gestrekte arm naar het halletje, stel ik me voor – ‘het gat van de deur.’ Ik geloof dat het met logeren was, spullen pakken, jas aan, en dan het zwijgende aftaaien.

Sterk. Ik heb Michiel een bewonderend appje gestuurd, waarop hij antwoordde dat het zijn ‘Do ist der Bahnhof’-momentje was. Dat vond ik te bescheiden.

Maar goed, mijn vriend Van Vught. Hij was rector magnificus in Twente toen ik er werkte voor Groenman, mijn ouwe chef. Ik was de luis in Frans’ (zijn voornaam) pels. Hij heeft me nog uit zijn pels willen kammen, trouwens, door alsof ik Van der Wulp was (Gerard, niet Xander, al zie ik die ook nog weleens zwichten) me los te weken van de universiteitskrant. Of ik zijn woordvoerder wilde worden.

Een beetje wel, zei ik. Maar ook een beetje niet. Over het opknijpen van menselijke winden gesproken, op een dag aten we een pistoletje aan het campusmeer, uitkijkend op Wim T. Schippers verzonken Torentje van Drienerlo, filosoferend over mijn toekomst als spindoctor. ‘Hmmm’, zei Van Vught, ‘lekker windje’, waarop ik zei: ‘Ik ruik nog niks.’

Einde woordvoerderschap. Het is in ieder geval niet doorgegaan. Vrienden werden we pas toen ik Van Vught als Siem Sigerius versleutelde in mijn lange debuutcolumn Bonita Avenue.

Nu mailde hij me weer eens, om te vragen hoe het ging. Lang niet gesproken! Hij hoopte dat ‘deel twee’ eraan zat te komen. Zelf was hij rector geworden in Florence. Maar hij bleef voorlopig wonen in Twente. Ik feliciteerde hem, en vroeg hem of hij het niet erg vond, iedere keer met trein naar Italië, want ik neem dat je niet steeds gaat vliegen?

Kon-ie wel waarderen.