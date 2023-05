Vriendelijke minivoorstellinkjes van Korzo, maar ook originele proeve van Michael Zandl op CaDance Festival 2023 ★★★☆☆

Reroute CaDance door Korzo Beeld Siem Salaboem

Het is een geliefd festivalconcept: je stuurt je publiek uit wandelen langs geheime locaties, met bij elke halte een gelegenheidsoptreden. Verrassing gegarandeerd. Dus waagt festival CaDance zich ook aan een wandelroute langs mini-optredens. Voorheen lanceerde het tweejaarlijkse festival in februari een nieuwe generatie dansmakers; nu wurmt het zich tussen veel andere meifestivals.

Tijdens Reroute ontdek je in het Haagse Hofkwartier een schat aan verrassende plekjes, zoals de oudste burgermanege van Nederland (’s Gravenhaagsche Stadsrijschool), de rustgevende Waalse Kerk (mét meesterorgel) en de betonnen kelderbunker van de voormalige Amerikaanse ambassade. Maar de vriendelijke minivoorstellinkjes hebben weinig met makerstalent te maken. Voor een amateuristisch voorgelezen bedverhaaltje op de balen stro van het Spaanse paard Liberty, kom je niet naar CaDance, net als voor een symbolische verkleedpartij van 55+-vrouwen, hoe stoer en moedig ook. Een breakdancetrio laat spinnend en klimmend doorsneemoves zien op een marmeren kerkvloer. En drie vrouwen banen zich dapper een weg over het knarsend grind van de Lange Voorhout, in een beginnerschoreografie die oogt als ‘Krisztina de Châtelletje’ spelen op straat. Sympathiek, leuk voor een culturele Uitmarkt, maar geen ‘makers die je raken’, zoals CaDance in de ronkende folder belooft.

Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft over dans, performance, theater en circustheater.

Choreograaf, singer-songwriter en componist Amos Ben-Tal lost tijdens de première van Songs and Silences in ieder geval wel de belofte van zijn dubbeltalent in. Zijn somber getoonzette songs (‘We will always find a reason to make enemy’s’) raken je ziel diep, de Nederlands-Engelse performer Annabelle Hinam speelt postmoderne taalspelletjes met woorden als ‘kill’, ‘victor’, ‘love’ en ‘victims’ en dansers in alledaags tenue staan beurtelings op om rakelings langs toeschouwers te scheren. Iedereen zit in elkaars adem op een kruk op het podium.

Songs and Silences door OFFprojects van Amos Ben-Tal Beeld Ian Robinson

Toch voelt de gedwongen stoelendans – bezoekers moeten ieder kwartier van plek wisselen – ook als vermoeiende oefening. Weer bloedserieus aftellen, weer dat hyperbewust reageren op ieders nabijheid. Je snakt naar een speelse relativering, een glimlach. Zo hemelbestormend qua vorm is deze postmoderne etude nu ook weer niet. Ook al zorgen muziek, beweging en tekst voor een sterk geladen sfeer.

Wel grappig en origineel is de interactieve proeve van circustheatermaker Michael Zandl. Zijn installatie Pieces of Mind is nog in ontwikkeling, maar nu al moet je grinniken om deze filosofische versie van het behendigheidsspel ‘mollen meppen’. Een holle boomstam, een eigenwijze spijker en een geheimzinnige hamer veranderen in de handen van toeschouwers tot wapentuig uit een kaboutersprookje. Wie slaat hier de spijker op zijn kop? De jennende nagel? De hongerige hamer? De onzichtbare bewonertjes van de boomstam? Of circusartiest Zandl zelf?

Een andere CaDance-proeve om te onthouden is het half uur durende Mind over Matter van Constantin Trommlitz. Twee danseressen en twaalf drones verbeelden angstaanjagend eerlijk hoe uitputtend een gevecht met dwanggedachten kan zijn. Onder het dreigend gezoem van dicht naderende drones worstelen twee tegengestelde lichamen, een in zwart, een in wit, met de keerzijdes van het moeten tellen en herhalen van handelingen. Grillig goed.

Mind over Matter van Constantin Trommlitz Beeld Korosh Shahbazi