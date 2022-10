Vreugdekreetjes van verrassing bij het levensgrote portret van Clara de neushoorn

Bezoekers in het Rijksmuseum kijken naar de neushoorn van Jean-Baptiste Oudry. Beeld Natascha Libbert

Het was een frappant dier dat de Venetiaanse schilder Longhi aantrof in de stallen tegenover het Dogepaleis die januaridag in 1751; een dier met een vlekje. Het was een Indische neushoorn, maar dan eentje zonder hoorn op de neus. Die was het vrouwtjesdier – Clara heette ze – verloren tijdens haar verblijf in Rome een jaar eerder. Toen haar verzorgers Clara daar op een ochtend uit haar kar haalden, troffen ze de losse hoorn op de grond. Sindsdien stond die bij optredens uitgestald op een plankje. Soms zwaaiden Clara’s begeleiders er mee.

De schade was tijdelijk, zie je op een schilderij uit datzelfde jaar (door een anonieme schilder). Daarop groeit de hoorn al weer terug.

Dertien jaar oud was Clara ten tijdje van het akkefietje met de hoorn. Elf jaar jaar eerder, in 1740, was het dier, aan wie het Rijksmuseum een interessante tentoonstelling wijdt, verscheept van Bengalen naar Europa. Als kalf was ze door een Indische vorst geschonken aan de directeur van de Bengaalse handelspost van de VOC, Stichterman. Deze hield baby-Clara een tijdje als huisdier (zijn kinderen gaven haar waarschijnlijk haar naam, Latijn voor ‘schitterend’), maar toen het dier te groot werd verkocht hij het aan de VOC-kapitein Douwe Jans Mout.

Mout zag handel in Clara. Hij vervoerde de neushoorn naar de Republiek, waar hij haar stalde in een weiland bij Nieuwendam (aan het IJ). In de jaren erop trokken Mout en zijn neushoorn langs jaarmarkten en kermissen door heel Europa, het dier als (betaalde) attractie. Zo werd neushoorn Clara een beroemdheid.

Jean-Baptiste Oudry: Levensgroot portret van Clara in een heuvelachtig landschap (1749). Beeld Staatliches Museum Schwerin

Haar roem dankte ze niet aan haar showmanschap. Clara was geen Hansken de olifant, van wie men kunstjes (hoed afnemen, pistool afschieten) kon verwachtten; zij deed wat neushoons in gevangenschap doen: staan, suffen, eten, poepen. Zes stuivers betaalde men om te kijken naar zo’n poepende neushoorn. Waren dat zes welbestede stuivers? Wel als je nog nooit een levende neushoorn had gezien. Dan zag je een beest dat je stoutste dromen overtrof: groot, zwaar, en klaar voor de strijd, door de ogenschijnlijk gepantserde huid.

Voorname Italiaanse families lieten zich ermee vereeuwigen, bijvoorbeeld door rococo-schilder Longhi. De massa stelde zich tevreden met een Clara-penning bij wijze van souvenir. Wie tekenen kon, vervaardigde zelf zijn aandenken. Tijdens haar omzwervingen werd Clara vereeuwigd door talloze kunstenaars en raakte haar beeltenis dermate wijdverbreid, dat die de – deels fictieve – rinoceros van Albrecht Dürer verdrong als heersend archetype. Het schilderij van de Fransman Jean-Baptiste Oudry was onbetwistbaar het imposantst.

Oudry zag Clara toen zij en Mout eind 1748 opdoken in Versailles. Mout was daar om zijn dier van de hand te doen aan koning Lodewijk XV, een plan waar – mede door het astronomische bedrag dat hij vroeg – niks van terecht kwam. Oudry, die Lodewijks officiële jachtschilder was, en eerder al verschillende dieren uit zijn menagerie portretteerde, zag daarbij kans om Clara op ware grote te schilderen.

Zijn doek werd een groot succes. In een Franse krant verscheen er een lofdicht op, en nog voor Oudry het op de jaarlijkse Salon du Louvre had gepresenteerd verkocht hij het voor een fijne prijs aan de vorst van Mechlenburg-Schwerin, Christian Ludwig II. Zoals veel Oudry’s is het nog altijd in bezit van het Staatliches Museum Schwerin, waar het nietsvermoedende bezoekers vreugdekreetjes ontlokt. Twaalf vierkante meter neushoorn, dat doet iets met een mens.

We zien het dier op de taxonomisch meest voordelige manier: van opzij. De overhangende, vogelachtige bovenlip, de poten met de drie grote nagels, de dikke huidplooien, waar een mensenhand onder zou passen – alles staat er zichtbaar op. De houten omheining waarbinnen het publiek Clara zag, verving Oudry voor een heuvelachtig landschap van ondefinieerbare origine.

Zo kreeg de geschilderde Clara de vrijheid, waar de echte het tot aan haar dood zonder moest stellen.

Pietro Longhi: De neushoorn (1751). Beeld Musei Civici di Venezia Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano

Portret van Jean-Baptiste Oudry (1753) door Jean-Baptiste Perronneau. Beeld Imageselect