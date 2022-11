Vreugde over zijn bestaan is een heel zeldzame emotie voor successchrijver Jonathan Franzen

Jonathan Franzen: 'Ik leid over het algemeen een bezorgd en angstig leven.' Beeld Els Zweerink

‘Of ik in de loop der jaren minder cynisch ben geworden? Ik denk niet dat ik echt cynisch was. Ik was meer een aansteller. Ik wilde mijzelf presenteren als onaantastbaar, alwetend, ik wilde die briljante en satirische schrijver zijn die het genadeloos feilen van onze maatschappij blootlegde. Naarmate ik ouder werd, ben ik er wat minder overtuigd van geraakt dat ik het over alles bij het rechte eind zou hebben. Nu ik 63 ben – en het doet me pijn toe te geven dat ik al zo oud ben – zou ik geen satire meer kunnen schrijven. Want wie ben ik dat ik anderen belachelijk zou maken? Nou ja, je kunt Donald Trump en QAnon ridiculiseren, maar dat doen ze zelf al veel beter. Ooit kon ik me over heel veel zaken opwinden, maar er resteert nog maar weinig woede in mij.’

Aldus Jonathan Franzen, toen hij onlangs te gast was bij Ilfu, het Utrechtse literatuurfestival dat opende met zijn optreden. Dat optreden vond plaats in de Domkerk, een buitengewoon toepasselijke plek, want in zijn laatste roman Kruispunt (Crossroads) spelen kerk en religie een rol van betekenis. Het boek vertelt over vijf personages van het gezin Hildebrandt, waarvan sommige leden gelovig zijn en anderen religie scherp afwijzen. De titel van de roman verwijst naar de jeugdgroep die aan de plaatselijke kerk is verbonden.

Jonathan Franzen: 'Veel van mijn favoriete mensen hebben iets bitters over zich.'

‘Ik heb het als ongelovige tientallen jaren ten stelligste ontkend, maar nu durf ik wel toe te geven dat ik ooit, in de jaren zeventig, zelf ook lid ben geweest van zo’n jeugdgroep. Overigens was ons kerkgebouwtje natuurlijk totaal niet te vergelijken met dit gotische meesterwerk. Onze kerkgebouwen zijn vijf of vijftig jaar oud, niet vijfhonderd of meer.’

Na vele tientallen interviews te hebben gegeven over Kruispunt – een van de eerste was vorig jaar aan de Volkskrant – vindt Franzen het een goed idee het ook eens over andere zaken te praten. Over zijn favoriete vogelsoort, bijvoorbeeld, en andere zaken die hem vreugde schenken. Hoewel? ‘Ik wil niet echt het woord vreugde gebruiken, want dat is een heel zeldzame emotie. Ik leid over het algemeen een bezorgd en angstig leven. Maar ik geloof dat je vreugde van verschillende niveaus hebt: de 100-procent-alcoholversie, maar ook vreugde met de sterkte van bier. Dat niveau van vreugde is voor mij wel haalbaar.’

Onbewoond-eilandvoedsel: Brood, boter, eieren, grapefruit en boerenkool

‘Een van de spelletjes die ik van tijd tot tijd speel met mensen die bij me komen eten is: welke vijf etenswaren zou je willen hebben als je de rest van ons leven op een onbewoond eiland zou moeten doorbrengen? Bij mij zou dat zijn: brood, boter, eieren, boerenkool en grapefruit. Een goede grapefruit is mijn favoriete fruit. Onverslaanbaar. Ik eet er eentje elke dag bij het ontbijt tijdens het grapefruitseizoen; bij ons in Californië van november tot april.

Boerenkool, de favoriete groente van Jonathan Franzen.

Eieren zijn misschien niet mijn favoriete proteïnebron, maar als je iets elke dag voor de rest van je leven moet eten, zijn eieren geen slechte keuze. Ik zou niet elke dag rundvlees willen eten, maar ik zie mijzelf wel dagelijks eieren bakken, koken, pocheren en roerbakken. Of zelfs rauw eten. De boter is nodig om de eieren in te bakken en het brood om erbij te eten. Brood is namelijk mijn absolute favoriet van alle etenswaren. En boerenkool... Dat is bitter en ik houd van bittere groente. Veel van mijn favoriete mensen hebben iets bitters over zich. Ze zijn grappig, maar niet per se gemakkelijk in de omgang. En anders dan bijvoorbeeld wortelen is boerenkool geen gemakkelijke groente. Om die reden krijg ik er niet snel genoeg van.’

Muziekinstrument: Elektrische gitaar

‘De elektrische gitaar is een opmerkelijk veelzijdig instrument. Het is een van de grote technologische ontwikkelingen van de 20ste eeuw. Ik houd van alle typen gitaren, maar de elektrische heeft een soort scherp randje. Als ik een snijdende elektrische gitaar hoor, is het alsof mijn brein wordt opgeschud en gereinigd. Mijn voorkeur gaat uit naar een rauwe low-fi-versie van de gitaar. Ik was een liefhebber van punk: plug in, geef een flinke draai aan de distortion-knop en go! Het is alsof je je brein een lekkere koude douche geeft. Mijn favoriete elektrische gitarist… Tja, dat kan eigenlijk niemand anders zijn dan Jimi Hendrix.

Jimi Hendrix.

Ik speel zelf elektrische gitaar in een bandje met twee vrienden. Wat mij zo goed bevalt aan de elektrische gitaar, het volume, is tevens je grote valkuil. Als je een verkeerde snaar aanslaat kun je dat onmogelijk verdoezelen.’

Vogel: Californische towie (melozone crissalis)

‘Ik ben, zoals ik niet kan nalaten aan iedereen te vertellen, een groot vogelliefhebber. Mijn favoriet is de Californische towie, die vrijwel uitsluitend voorkomt in Californië. Ze zijn weleens in Oregon of Mexico gesignaleerd, maar dat zijn incidentele waarnemingen, terwijl de vogel in onze staat heel alledaags is. Vlak voordat ik naar Nederland kwam om deel te nemen aan het literatuurfestival in Utrecht, werd ik gefotografeerd door een Duitse fotograaf die mensen met hun favoriete vogel fotografeert: een opgezet exemplaar. Toen ik haar vertelde dat de Californische towie mijn favoriete vogel was, was ze verbaasd en teleurgesteld. Want de towie ziet eruit als een grote mus en heeft een saaie bruine kleur. Zij had verwacht dat ik een mooie kleurige vogel zou noemen. Vervolgens diende zich het probleem aan om een opgezette towie te vinden. Daar zoek je tevergeefs naar in de Oude Wereld. Niemand buiten Californië heeft een opgezette towie. Daarvoor ziet hij er te gewoontjes uit.

Californische towie.

Er zijn wel tien redenen waarom ik zo van die vogel houd, maar ik zal er één noemen. Het is een monogame vogel. Een towie-koppel blijft hun hele leven bij elkaar. Bijna alle vogels zijn promiscue of opportunistisch. Towies migreren niet en als je één towie ziet, zie je vrijwel onmiddellijk de ander ook. Ze bewegen zich nooit meer dan vijftig meter van elkaar. De hele dag hoor je ze naar elkaar roepen: een eenvoudig maar prachtig ‘tiek’. Natuurlijk houd ik ook van kleurige vogels: candy birds, zoals wij ze noemen. Maar snoep staat niet op mijn lijstje onbewoond eiland-voedsel. De towie is mijn vogelequivalent van brood.’

Film van de laatste twintig jaar: Melancholia

‘Toen ik Melancholia van Lars von Trier voor het eerst zag, wilde ik na een half uur de bioscoop uitlopen, zo onverdraaglijk vond ik de film. Het gedrag van de vrouwelijke hoofdpersoon was onbegrijpelijk zelfingenomen, neurotisch, hysterisch. Maar ik ben blijven zitten en gaandeweg werd mij duidelijk dat zij in die staat verkeert omdat zij als enige de werkelijkheid accepteert.

Het is een film over het einde van de wereld en refereert aan de aanstaande klimaatcatastrofe en het ontkennen daarvan. Zowel aan linker- als rechterzijde. Rechts zegt: we hebben geen probleem, links zegt: we hebben een probleem, maar er is een oplossing. Melancholia is een film over iemand die zegt: ze hebben allebei ongelijk, we hebben een probleem en er is geen oplossing. Maar de film gaat over meer, namelijk over de persoonlijke ramp waar we allemaal mee worden geconfronteerd. Wat doe je als je weet dat dat probleem eraan komt? De film geeft daarop antwoord, namelijk: je vertelt verhalen en je doet alsof.’

Weer: Regen

‘In 1995 had de Amerikaanse rockband Garbage een hit met Only Happy When It Rains. Je moet misschien uit Californië komen zijn om regen te waarderen, want het is hier zes maanden per jaar kurkdroog. Het land verdroogt en we hebben enorme bosbranden die van juli tot november kunnen huishouden. Maar er is ook sprake van een soort uitdroging van de ziel: je voelt gewoon dat het moet gaan regenen. Er is niets aangenamer dan in bed liggen en de regen door de goten horen stromen. Ik ben opgegroeid in Illinois, in het midwesten van de Verenigde Staten, en als kind vond ik sneeuw ook geweldig. Maar regen sluit beter aan bij een neerslachtig karakter. Ik ben niet klinisch depressief, maar heb een soort depressief-realistische kijk op de wereld. Ik ben een pessimist. Zonnige dagen ergeren me. Geef mij maar de combinatie van regen en kou.’

Regen in Californië.

Klassieke muziek: Petroesjka en Music for 18 Musicians

‘Toen ik De correcties (2001) schreef, probeerde ik een fictioneel equivalent te schrijven van twee muziekstukken waarnaar ik in de jaren negentig uitvoerig luisterde. Het ene was Petroesjka van Igor Stravinsky en het andere Music for 18 Musicians van Steve Reich: twee heel verschillende stukken. Dat van Reich is repetitief van karakter, alsof je een wandtapijt weeft en gaandeweg de kleur van het garen verandert. De correcties bevat veel metaforen en ik wilde in dat boek uiteenlopende metaforen met elkaar verweven. Om een concreet voorbeeld te noemen: ontlasting en voedsel zijn metaforisch aan elkaar gerelateerd. Beide zijn prominent aanwezig in het boek, elk op een eigen manier, maar ook met elkaar verweven. Petroesjka heeft, in tegenstelling tot Music for 18 Musicians, heel schokkende contrasten, die samen tot iets subliems leiden. Die twee stukken vormden voor mij in de jaren negentig modellen voor wat ik dacht dat een roman zou kunnen doen.’

Igor Stravinsky

Historische figuur: Barack Obama

‘Ik was mij er van 2008 tot 2016 erg van bewust dat Amerika de beste president had die ik in mijn leven zou meemaken. Er was veel kritiek op Obama, met name vanuit de linkerhoek. Dat hij niet de radicale transformatie van de Amerikaanse maatschappij bewerkstelligde waarop men had gehoopt. Waarop mijn antwoord luidt: Amerika radicaal ten goede transformeren? Good luck! Trump en de zijnen boeken aanzienlijk meer vooruitgang in het transformeren van Amerika – ten kwade. Ik geloof niet dat een echte transformatie mogelijk is in de Amerikaanse politiek. Ik ben niet teleurgesteld in Obama. Hij is een van ons. Ik had op school met hem bevriend kunnen zijn. Hij is grappig, slim, leest boeken, kan schrijven. Acht jaar een intellectueel in het Witte Huis, dat was uniek. Woodrow Wilson en Herbert Hoover hadden ook hun intellectuele kwaliteiten. Maar om echt een lid van de intelligentsia – een fenomeen dat in de VS overigens nauwelijks bestaat – in het Witte Huis te hebben, een van ‘ons’, dat was wonderbaarlijk.’

Barack Obama

Drank: Gin

‘Mijn favoriete sterke drank is gin. Het is de elektrische gitaar onder de alcoholica. Het snijdt door het pluis, heeft een kwade, scherpe rand. Gin is niet voor alle seizoenen. Op een koude, regenachtige avond heb ik liever een glas malt whisky. Maar naar dat onbewoonde eiland zou ik een fles Beefeater gin meenemen.’

Fictieve personages: Natasja Rostova en Rosalind

‘Ik zal mijn hele leven verliefd blijven op Natasja Rostova uit Oorlog en vrede. Tolstoj was zelf ook duidelijk verliefd op haar. Ik zie haar als de mooiste donkerharige Russische vrouw die ooit heeft geleefd. Ze is niet per se het interessantste personage uit de wereldliteratuur, maar wel iemand met wie je als lezer een emotionele band opbouwt. Ook Rosalind uit Shakespeares As You Like It is een geweldig personage, misschien de beste geportretteerde vrouw uit zijn hele oeuvre. Zijn vrouwelijke personages zijn dikwijls complex, interessant en krachtig. Ze lijken uitgesproken modern. Ook Beatrice uit Much Ado About Nothing en Lady Macbeth zijn uitgesproken fascinerende personages, maar Rosalind steekt boven hen uit. Het feit dat zij zo jong is en toch zo wijs. Ze leert anderen maar leert ook zelf, heeft zelfbeheersing, neemt een jongensrol aan, maar keert vervolgens terug naar haar rol als vrouw. Ja, ik denk dat zij mijn favoriete personage is uit de hele wereldliteratuur.’

