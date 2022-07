Vreemde trend: puberjongens die in avondkleding naar de nieuwe Minions-film gaan kijken

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Diverse bioscopen in Engeland hebben afgelopen week een merkwaardige nieuwe regel ingevoerd. Groepen in avondkleding worden niet toegelaten bij de film Minions: The Rise of Gru. Kom je keurig in pak met je vrienden bij de kassa, kun je een kaartje voor de animatiefilm wel vergeten.

Waarom in hemelsnaam is er iets mis met puberjongens die zichzelf mooi aankleden voor een avondje uit? Omdat het een TikTok-trend is. Onder #gentleminion trekken ze volgens nieuwsberichten in de Verenigde Staten, Australië en Engeland in roedels naar de bioscopen, om er filmpjes te maken voor de sociale media-apps.

Hoe valt deze bizarre trend te verklaren? Over naar vaktijdschift Variety: ‘nostalgie’ – daar is de standaard-verklaring voor post-corona-bioscoopsuccessen weer. De tienerjongens van nu groeiden op met de eerste Minion-films. Vanwege corona moesten ze vijf jaar wachten op dit derde deel. Nu zijn ze eigenlijk te groot voor kinderfilms, dus kunnen ze alleen nog quasi ironisch, in pak, met hun vrienden naar een film die ze stiekem graag willen zien. Wat ook meetelt: alle schoolfestiviteiten zijn inmiddels zo’n beetje afgerond, de eindfeesten en diploma-uitreikingen, dus ze hebben zo’n kostuum vaak ook liggen.

Cinemas are banning kids wearing suits after Tiktoks #gentleminion trend goes viral pic.twitter.com/63513Zpeky — Volv ☁️ (@getvolv) 5 juli 2022

Bananen

Zo bekeken is de #gentleminion-trend ontroerend lief, een vertederend onderdeel van een rite-de-passage waar ze over tien jaar nostalgisch op terug kunnen kijken. Universal is dan ook blij met de aandacht. De filmmaatschappij twitterde: ‘Aan iedereen die in pak naar de Minions gaat: we zien jullie en we houden van jullie.’ Maar ondertussen wordt de in eerste plaats beoogde, nieuwe doelgroep benadeeld. Als er íéts intimiderend is voor kleine jongens en meisjes, zijn dat groepen grote jongens. Helemaal als ze veel lawaai maken en het type kleding dragen van de superschurk uit de film, diens handgebaren nadoen en zwaaien met bananen, het favoriete fruit van de Minions. Een memorabele filmervaring, maar niet een waar ze later met warme gevoelens op terugkijken. Zo veel ouders wilden hun geld terug dat een aantal bioscopen ze besloot te weren.

Het is een logische keuze, potentiële nieuwe filmliefhebbers verkiezen boven een groep die een trend volgt die over een weekweer voorbij is. Maar toch: jezelf mooi aankleden om een film waar je naar uitkijkt te ervaren met al je vrienden, in de bioscoop – dat is iets dat je uit principe natuurlijk alleen maar zou moeten toejuichen.