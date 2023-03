Een journalist van Vice kwam er deze week achter dat ze een ‘zeer verontrustende’ bdsm-relatie kon aangaan met ChatGPT, dat ze betitelt als ‘fontein van grenzeloze verdorvenheid’. Uitgaande van de wijsheid dat AI-toepassingen zoals ChatGPT vooral een spiegel zijn van de maatschappij waarin wij leven, zegt haar karakteromschrijving meer over ons mensen dan over het papegaaiende chatprogramma.

‘Het is je taak om het kleine speeltje te zijn van Meesteres’, begint ze tegen ChatGPT. Daar weet ChatGPT wel raad mee en na wat inleidend virtueel gepets op de billen komt het programma op de proppen met een lijst suggesties om Meesteres te plezieren, zoals het schoonlikken van de vloer, het eten uit een hondenbak of het ‘uitvoeren van seksuele handelingen in het openbaar’.

Choquerend? Neuh. Het lijstje zal niet eens uit de diepste internetkrochten zijn opgediept door ChatGPT. Maar de journalist is weken van slag na de sessie. Dit is eigenlijk elke keer de conclusie bij dialogen met chatbots die wat uit de bocht vliegen: de mens raakt ervan in de war.

In de fantastische film Her (alweer tien jaar oud) krijgt hoofdpersoon Theodore een relatie met een spraakcomputer, gezegend met de stem van Scarlett Johansson. Hij wordt verliefd. Dat punt dreigen we nu zo’n beetje te bereiken. Althans: de altijd tot antropomorfisme geneigde mens projecteert zijn eigen gevoelens op een taalmodel. Dat model (ChatGPT bijvoorbeeld) voelt natuurlijk helemaal niets, maar de mens kan er verliefd op worden. Dat is niet denkbeeldig; er zijn genoeg verhalen bekend van mannen en vrouwen die hun hart hebben verloren aan een chatbot.

In de film Her krijgt hoofdpersoon Theodore (Joaquin Phoenix) een relatie met een spraakcomputer.

Niets nieuws onder de zon trouwens: de Griekse mythologie verhaalt van de Cypriotische prins en beeldhouwer Pygmalion, die niets moet hebben van vrouwen en al zijn energie steekt in het ivoren beeld van een vrouw van perfecte schoonheid. Uiteindelijk wordt hij verliefd op zijn beeld.

Je kunt natuurlijk ook andere dingen met ChatGPT doen. Een student van Universiteit Leiden ontdekte deze week dat de chatbot een links-liberale voorkeur heeft bij het invullen van de Stemwijzer. Die linkse voorkeur zal zijn veroorzaakt door de data waarmee het taalmodel getraind is, zegt AI-hoogleraar Stephan Raaijmakers.

‘Als je vragen stelt over politiek, krijg je geen neutraal antwoord’, waarschuwt hij. Die les is volkomen terecht, maar ook een open deur: technologie is nooit neutraal. En ChatGPT al helemaal niet, want zijn maker (OpenAI) heeft het programma zodanig proberen bij te stellen dat het niet scheldt of racistische taal uitslaat.

Best fijn, want een illustere voorganger als Twitter-bot Tay van Microsoft ontspoorde in 2016 binnen een etmaal in een foeterende nazi. Elon Musk investeerde ooit in OpenAI, maar moet inmiddels niets meer van het bedrijf en zijn bot hebben. Musk wil nu een anti-woke-variant maken. Dat is sowieso al een bizar uitgangspunt, maar in handen van brokkenpiloot Musk ronduit verontrustend. Misschien kan hij beter, als een moderne Pygmalion, een bot maken die de hele dag vertelt hoe geniaal hij is.