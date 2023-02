VR-brillen en een nepnieuwstest: het Mediamuseum in Hilversum is na een verbouwing weer klaar voor de moderne tijd

De mediareactor in het Mediamuseum in Hilversum. Beeld Jorrit Lousberg

‘Moeder bevalt van twaalfling!’, luidt de schreeuwerige kop boven een foto van een uitgeput stelletje, liggend in bed, met tussen hen in een verzameling baby’s. Zou je dit nieuwsbericht doorsturen, of gaat er een nepnieuwsalarm bij je af? Die vraag dient beantwoord te worden op een spiksplinternieuwe scherminstallatie in het kakelverse Mediamuseum in Hilversum. Controleer de bron, luidt een advies op het scherm, ga na of het bericht niet ‘op een rare manier’ is geschreven en besluit dan pas of je aan de hendel trekt – een echte – en daarmee het bericht doorstuurt. De les: wees niet zo’n naïeve sufferd die alles op het internet voor zoete koek slikt en bewapen jezelf met een paar kritische vragen.

Sinds zaterdag kunnen bezoekers zich aan de nepnieuwstest in het Hilversumse Mediamuseum wagen. Op die dag opende het museum, dat gehuisvest is in het audiovisueel archief Beeld & Geluid, na een twee jaar durende verbouwing eindelijk weer de deuren voor het grote publiek.

De ingrijpende verbouwing was hoognodig, vertelt algemeen directeur van Beeld & Geluid Eppo van Nispen tot Sevenaer. In 2006, toen het museum voor het eerst opende, was de internetrevolutie nog aanstaande: YouTube was nog maar een paar maanden oud, Apple’s IPhone moest nog van de lopende band rollen, en de wereldwijde opmars van streamingsdiensten als Netflix lag nog iets verder in de toekomst. Met een budget van 23 miljoen euro is geprobeerd om het museum weer aan te sluiten op het huidige mediatijdperk van sociale media, smartphones, virtual reality en nepnieuws spuwende trollen. Het resultaat, aldus Van Nispen tot Sevenaer, is een compleet nieuwe ‘experience’.

De eerste halte is de ‘Tune In’, een lounge-achtige ruimte waar je met behulp van de Museumapp een gepersonaliseerd mediaprofiel op je telefoon aanmaakt. Nadat je foto is genomen ben je, aldus het promotiemateriaal, klaar voor een ‘persoonlijke museumreis’ door het ‘meest interactieve mediamuseum ter wereld.’

De reis leidt in totaal langs vijftig interactieve installaties, verdeeld over vijf ‘zones’ (Delen, Informeren, Verkopen, Vertellen, Spelen) die drie verdiepingen van het museum beslaan. Blikvanger is de zogeheten ‘mediareactor’, een 300 meter lang lint aan enorme ledschermen die door het hele museum loopt en waarop non-stop beelden te zien zijn uit de vaderlandse tv-geschiedenis.

Een spelletje 'De vloer is lava' Beeld Jorrit Lousberg

Het jeugdige publiek zal vooral gecharmeerd zijn van de zone Spelen, waar ze aan de slag kunnen met het bouwen van eigen games en een bijna levensechte versie van ‘de vloer is lava’ op een enorme interactieve vloer. Voor de liefhebber is er een minitour langs de evolutie van de spelcomputer – van de primitieve Atari tot de levensechte game-ervaring van virtualrealitybrillen.

Iets ernstiger gaat het er aan toe in de zone Delen, waar de bezoeker uitgedaagd wordt om echt van nepnieuws te onderscheiden en een korte introductie krijgt in het nut en de valkuilen van de burgerjournalistiek. In de naastgelegen zone Verkopen wordt het geheim van reclame maken ontsluierd en mag je op zoek naar de sluikreclame in filmpjes, of leer je als een heuse influencer allerlei producten aan de man te brengen. Niet erg verrassend allemaal voor de geoefende mediaconsument of -maker, maar voor wie op iets grotere afstand staat van de mediawereld zijn er wel een paar verstandige lessen op te doen.

Ondertussen is het een en al interactiviteit tijdens de museumreis, haast op het ongemakkelijke Big Brother-achtige af. Bij elke installatie waar je stilstaat floept, dankzij gezichtsherkennende camera’s, je foto tevoorschijn op het scherm en word je persoonlijk aangespoord om je mediawijsheid bij te spijkeren.

Dat lichtelijk onbehaaglijk gevoel tijdens je museumreis is ook de bedoeling, vertellen museummedewerkers. Ook daarin ligt namelijk een mediales in besloten, eentje over de verregaande manier waarop grote technologiebedrijven elk flintertje informatie over ons verzamelen om ons te sturen en te verleiden.

De zone 'Verkopen'. Beeld Jorrit Lousberg

Wat er met deze persoonlijke data gebeurt na een bezoek aan het Mediamuseum? Volgens het museum hoeven bezoekers zich daarover geen zorgen te maken. Alles wat ze digitaal over je binnenslepen, wordt na een bezoek weer direct vernietigd. Bovendien is het aanmaken van een mediaprofiel geen vereiste. Wie iets meer gesteld is op zijn privacy, kan het interactieve aspect van het museum ook overslaan.

‘Een gelukzalig gevoel’, daarmee hoopt algemeen directeur Van Nispen tot Sevenaer de bezoeker na zijn ‘museumreis’ naar huis te kunnen sturen. ‘En met het gevoel: ik wil snel weer terug, want er is zoveel dat ik nog niet heb gezien en ervaren.’

Ter illustratie van de razendsnelle ontwikkelingen in de mediawereld hield Van Nispen tot Sevenaer bij zijn inleidend praatje de allereerste versie van de iPhone in de lucht – een inmiddels antiek ogend toestel. Als de algemeen directeur nu moet gokken welke jonge technologie vandaag de dag de belofte in zich heeft om voor een nieuwe omwenteling in het medialandschap te zorgen, dan gaat hij voor het metaverse. Dat is een techniek waarbij de digitale en fysieke wereld middels virtual reality volledig geïntegreerd worden. Denk aan: als hologram aanwezig zijn bij een vergadering.

Van Nispen tot Sevenaer: ‘We doen er nu nog een beetje lacherig over, maar het is nog erg in ontwikkeling. Het kan zomaar de manier veranderen waarop we als mensen met elkaar omgaan, media maken en tot ons nemen. Dat maakt het tot een ontwikkeling om in de gaten te houden.’