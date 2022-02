VPRO trekt muziekserie terug na melding over grensoverschrijdend gedrag

De VPRO zegt het te betreuren dat in het verleden sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de omroep. Beeld ANP Kippa

In het bericht schrijft Op den Velde het ‘ongepast’ te vinden dat de betreffende leidinggevende – die een rol speelt in de documentaire – de komende weken geëerd zou worden door de VPRO. De documentaireserie, met de titel Villa da Musica, put uit VPRO-archief van de jaren tachtig en negentig, toen de omroep unieke toegang had tot artiesten zoals de Red Hot Chili Peppers en Nick Cave. De serie zou deze week verschijnen op NPO 2 Extra, het digitaal themakanaal over kunst en cultuur van de publieke omroep.

‘Ik was 18 toen hij zich aan mij opdrong’, schreef Op den Velde maandag op Twitter. ‘Hij was 36 en eindredacteur.’ Met de ontboezeming reageerde Op den Velde op een artikel van de site 3voor12, de muziektak van VPRO, waarin stelling wordt genomen tegen seksisme in de muziekindustrie. Op den Velde zegt zich nu gesteund te voelen door het besluit van de omroep om de documentaireserie terug te trekken. ‘Het roer is om.’

Fijn dat @3voor12 zich keert tegen seksueel wangedrag in de muzieksector. Maar jullie eren de komende weken wel het werk van een man die zijn positie als leidinggevende @vpro misbruikte. Dat voelt ongepast. Ik was 18 toen hij zich aan mij opdrong. Hij was 36 en eindredacteur. https://t.co/zqGTmaLw4E — Minou op den Velde (@MinouopdenVelde) 7 februari 2022

De VPRO zegt het te betreuren dat in het verleden ook sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de omroep zelf. Er wordt gekeken of de huidige gedragsregels en protocollen nog wel voldoen. Ongepast gedrag moet bespreekbaar worden gemaakt, aldus de omroep, ook als dit in het verleden heeft plaatsgevonden. De serie zal definitief niet worden uitgezonden, aldus een woordvoerder.