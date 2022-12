‘Vous n’aurez pas ma haine’ is integer en ontroerend, maar ook wat braaf in zijn uitvoering ★★★☆☆

‘Mijn haat krijgen jullie niet’, schreef Antoine Leiris in een Facebookbericht, een paar dagen nadat zijn vrouw werd vermoord. Ze was op 13 november 2015 in de Parijse concertzaal Bataclan, waar jihadisten een bloedbad aanrichtten. Leiris bleef achter met hun jonge zoontje.

Het bericht waarin Leiris schreef dat hij de daders niet wilde haten, werd een internetsensatie en leidde later tot een boek, dat nu is verfilmd. Pierre Deladonchamps speelt Leiris, die uitgroeit tot een soort nationale held terwijl hij thuis worstelt om overeind te blijven. De film is integer en ontroerend, maar ook wat braaf in zijn uitvoering. Rouwclichés worden niet geschuwd en zelfs in zijn diepste wanhoop oogt Leiris nog alsof hij in een reclamefilm een succesvolle Parijzenaar speelt. Het gladgestreken uiterlijk doet de inhoud geen recht, want Vous n’aurez pas ma haine is een breekbaar drama, dat wel degelijk lastige vragen durft op te werpen.