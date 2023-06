‘Vote!’ is een portret van een vrouw die niet gehoord is, en daar geen genoegen meer mee neemt ★★★☆☆

Marloes IJpelaar in de rol van Elise Spauwen in solovoorstelling ‘Vote!’ van Club Lam Beeld Henk van den Hurk

Vastbesloten neemt ze zich voor haar stem te laten horen. Elise Spauwen (1876-1941), in 1920 de eerste Nederlandse vrouw die gebruikmaakte van haar actieve stemrecht, staat in een etalage in een winkelstraat in Geleen. Met krulspelden in en omringd door haar passpiegel en zalmroze bankstel, wordt ze gepresenteerd als een relikwie uit een natuurhistorisch museum. Publiek vergaapt zich aan haar vanaf de straat.

Vanuit haar woonkamer kijkt ze recht onze tijd in, ruim honderd jaar later, en beseft: de strijd om gelijkheid is nog niet gestreden. Op protestborden staan leuzen voor vrouwenemancipatie door de jaren heen: van ‘Baas in eigen buik’ tot ‘I can’t believe I’m still protesting this shit!’

Over de auteur Sander Janssens is theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft vooral over toneel, muziektheater en performance.

De eerste Nederlandse vrouw die mocht stemmen is in de loop van de geschiedenis het zwijgen opgelegd. Dat is het uitgangspunt van deze solovoorstelling van Marloes IJpelaar. Als burgemeestersvrouw voelt Spauwen zich ‘een goedkoop uithangbord’ voor de vooruitstrevendheid van haar man. Mondje dicht en stemmen maar, zoiets.

Elise Spauwen (Marloes IJpelaar) op haar zalmroze bankstel in ‘Vote!’. Beeld Foto: Henk van den Hurk

Zoals vaker bij theatercollectief Club Lam, lopen in Vote! twee tijden door elkaar. Spauwen zit gevangen in haar tijd, maar door het raam ziet ze de progressieve voorhoede van nu, die al yogaënd avocado’s laat overvliegen. De botsing tussen toen en nu had nog scherper kunnen worden aangezet. De ingeleefde slotmonoloog waarin het personage opsomt wat ze allemaal niet mag (veel), komt nu wel erg uit de lucht vallen.

IJpelaar speelt haar personage afwisselend vurig en licht-ironisch, waardoor je je als toeschouwer steeds opnieuw tot haar moet verhouden. Met een speelduur van slechts een halfuur is Vote! een mooi, maar enigszins schematisch theaterportretje van een vrouw die niet gehoord is, en besluit daar geen genoegen meer mee te nemen.