Vormgever Martijn Engelbregt wil met het Leuterspel het gesprek over piemels op gang brengen

Conceptueel kunstenaar en grafisch ontwerper Martijn Engelbregt Beeld Maarten Delobel

Toen de jonge Martijn Engelbregt nog zwoegde op lettertypes, spaties en logo’s op de Utrechtse kunstacademie afdeling grafisch ontwerp, had hij niet kunnen bevroeden dat hij 25 jaar later op de Rotaryclub in Steenwijk een avond met mannen in pak over piemels zou spreken. Toch zijn vandaag termen als penisdialogen, pikkebaas, leuterbier, sexpack en schaamliplezen dagelijkse kost in Engelbregts studio, een oude brandweerkazerne in Bergen.

Het ontregelen van de dagelijkse werkelijkheid is zo’n beetje het visitekaartje van ontwerper Engelbregt (49), die eind jaren negentig bekend werd met zijn ‘tegenformulier’ om telefonische marketeers horendol te maken met irritante wedervragen. Daarna kwam een ‘Inventarisatie van illegalen’, een verontrustend enquêteformulier (‘bent u zelf illegaal, of kent u iemand die illegaal is?’). Later zouden de billboards langs de snelweg volgen met ‘Niet Storen’ erop, het Kom Aan Mijn Lijf Huis, Gewenste Intimiteiten en sinds een aantal jaren dus die serie Penis Dialogen, een workshop voor mensen met een penis.

Onder die ontregeling ligt een dikke humuslaag van taalabsurdisme en humor. Veel werk komt voort uit Engelbregts persoonlijke verwondering over alledaagse sociale kortsluiting. Verwondering die hij graag omzet in een grafisch ontwerp, een formulier, een procedure, een kunstwerk of een dialoog. ‘Dat tegenscript wordt vaak uitgelegd als poging om telemarketeers op hun nummer te zetten. Maar ik heb het bedoeld om met die persoon in gesprek te komen.’

In Circus Andersom – zoals zijn ontwerpstudio heet – hebben de vier vaste ontwerpers (m/v) van zeer diverse pluimage de laatste hand gelegd aan de vormgeving van het Leuterspel en bijbehorend Sexpack Leuterbier, een project dat eigenlijk een spin-off is van de Penis Dialogen.

‘De speler die als eerste zijn Hoofd Hart en Kloten op een lijn heeft, doet in de volgende beurt een gooi naar de titel Koning van de je eigen seksualiteit.’

Het Leuterspel

De kiem voor de Penis Dialogen werd gelegd tijdens een duinwandeling met oude (mannelijke) vrienden. ‘Weet jij nog wanneer je voor het eerst porno zag?’, vroeg er een. Ja, dat wist Engelbregt nog – iedereen herinnerde zich dat trouwens. Maar hij had nooit met iemand gesproken over wat hij als puber aantrof in andermans nachtkastje. ‘Die opwinding, dat stiekeme, al die emoties, de schaamte, dat is op die leeftijd zeer ingrijpend, maar je spreekt er nooit over.’

En toen dacht hij: dat is een project.

En het werd een project toen het Openbaar Ministerie in 2018 ideeën zocht voor een publiekscampagne over seksueel geweld tegen minderjarigen. Bij de briefing zaten alleen vrouwen aan tafel. Engelbregt: ‘Dat is gek, de daders van seksueel geweld zijn negen van de tien keer mannen. Waar is hier het mannelijk perspectief?’ Het resultaat waren de Penis Dialogen, het bespreekbaar maken van de mannelijke seksualiteit en nu verrijkt met een bordspel met 72 persoonlijke vragen. Spelers (een bierdop is je pion) dragen namen als Rampestamper, Pikkebaas en Lulhannes. Ze stellen elkaar vragen als: ‘Vind je het ongemakkelijk om de piemel van een andere man te zien?’ En ‘Wat doe jij als je wordt afgewezen bij een flirtpoging?’

Een van de problemen met seks is volgens Engelbregt dat het is belast met een trits aan verboden: ‘Voorkom ongewenste zwangerschap, voorkom soa’s, voorkom grensoverschrijdende gedrag. Maar wat wil ik nou eigenlijk wel?’ De conversatie erover blijft steken in stoere kleedkamerpraat. ‘Omdat mannen elkaar zien als seksuele concurrenten. Je gaat niet vertellen hoe leuk je het bij die vrouw had, want dan gaat die ander erop af.’

Die onbespreekbaarheid raakt hem ook persoonlijk: ‘Ik heb twee zoons. Hoe ga je op een normale manier met ze over seks praten als vader, terwijl een groepsverkrachting voor elke 10-jarige een muisklik ver weg is?’

Hij klinkt als opvoeder nu, die rol wil hij niet. Humor en bier zijn belangrijk om het gesprek op gang te krijgen, maar de vragen die spelers moeten beantwoorden mogen niet plat worden, niet moralistisch zijn en spelers moeten zich veilig voelen. ‘Het Leuterspel is een laagdrempelige uitnodiging om uit je comfortzone te stappen en inzicht te krijgen in je eigen gedrag.’

Conceptueel kunstenaar en grafisch ontwerper Martijn Engelbregt Beeld Maarten Delobel

‘We respecteren elkaars wensen en meningen en zetten elkaar niet voor lul. Alles dat gezegd wordt blijft onder ons.’

Uiteindelijk daalt een avondje bier, seks en spelen allemaal neer in een dialoog. En als Engelbregt er wat langer over nadenkt, is die dialoog de rode draad in zijn werk. Wat de vraag oproept hoe we naar de maker van dit Leuterspel moeten kijken: is hij een ontwerper, campagnestrateeg voor SIRE of kunstenaar? ‘Zie de Penis Dialogen niet als SIRE-campagne’, zegt hij met licht afgrijzen. En of hij ontwerper of kunstenaar is, laat hij graag anderen beoordelen. ‘Ik probeer mezelf steeds vragen te stellen als me iets overkomt. Word ik boos, ben ik verwonderd? Dat zet ik om in een project. Het is mijn manier om me staande te houden in een krankzinnige wereld.’

De piemelavond in Steenwijk was overigens een succes. ‘Iedereen ging bevrijd naar huis.’

Het Leuterbier

Het Leuterspel, inclusief Sexpack Leuterbier (Brouwerij Oersoep) is bij voorintekening beschikbaar, levering van medio februari, € 32,50.