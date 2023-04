Vormen Keri Russell en Matthew Rhys het leukste acteursechtpaar? Het talentvolste zeker

Matthew Rhys en Keri Russell in ‘The Americans’.

Samen in The Americans

Matthew Rhys en Keri Russell kwamen elkaar tegen op de set van The Americans (2013-2018, Disney Plus), een serie over een Russisch spionnenechtpaar ondergedoken in Amerikaans suburbia onder Ronald Reagan. In zes seizoenen werd een beeld geschetst van het nagelbijtende spionnenwerk. Spanning werd opgevoerd doordat hun kinderen als volbloed Amerikaanse kapitalisten opgroeiden en buurman Stan bij de FBI werkte. Briljante scenario’s, met een van de beste slotafleveringen uit de seriegeschiedenis, maar toch vooral een acteerpresatie van formaat. Waar, heel oneerlijk, Matthew Rhys een Emmy voor won, maar Keri Russell niet.

Rhys in Perry Mason

Laten Rhys en Russell nu ieder voor zich de hoofdrol spelen in twee van de leukste series van het moment. Eerder waren we al enthousiast over het tweede seizoen van Perry Mason (vanaf 2020, HBO Max). De acteur uit Wales kruipt hier naadloos in de huid van een Amerikaanse advocaat in de jaren dertig. Heerlijk film-noir-sfeertje, met lekker complexe plot, die tot in de soundtrack op een goede manier aan klassieker Chinatown doet denken.

Russell in The Diplomat

En laat dan de historische blunder om in zes seizoenen The Americans geen Emmy aan voormalig Mousketeer (1991-1994) Keri Russell te geven goedgemaakt worden met een prijs voor haar briljante rol als Kate Wyler, de kersverse en eigenwijze Amerikaanse ambassadeur in Londen die ze speelt in de nieuwe Netflix-hit The Diplomat (2023).