Voorstelling over een buiten het lichaam ontwikkelde foetus is een opeenvolging van ideeën die geen eenheid vormen ★★☆☆☆

Odette, Kater en de lul Beeld Bart Grietens

Zou het een oplossing kunnen zijn voor veel problemen aangaande ongelijkwaardigheid? Tussen, zeg, man/vrouw/non-binair/trans-personen? Stel je eens voor. La Isla Bonita verdiepte zich voor haar nieuwe voorstelling in het fenomeen ectogenese: de ontwikkeling van een foetus buiten het lichaam, in ‘met vloeistof gevulde biozakken’, zoals het performancecollectief het kortweg omschrijft.

Geen pijnlijke bevallingen, geen zwangerschapsverlof, meer gelijkheid voor de man ook – het is maar een greep uit de voordelen, al valt er ook veel tegenin te brengen, zo willen vier performers graag met hun publiek delen.

Best een aardig uitgangspunt, dat ook past bij de groep: La Isla Bonita pakt graag een maatschappelijk thema bij de kop om dat met humor en sterke fysieke scènes uit te werken.

Maar helaas gaat dat bij Odette, Kater en de Lul niet goed. Zoals het idee achter de titel je zomaar kan ontgaan, zo ontvouwt de voorstelling zich ook als een opeenvolging van ideeën die geen eenheid vormen en uiteindelijk maar weinig zeggen.

Na de ectogenese-discussie zien we vier vrouwelijke ‘opvoeders’ die in een verre toekomst (‘een duister, erotisch en dystopisch toekomstsprookje’ noemen ze dit) in een futuristisch vaartuig stappen om in de ruimte de komst van een baby uit een biozak af te wachten. Kennelijk is het nodig om allerlei hormonen aan te maken voor een goede connectie met het kindje; daartoe dollen en rollen de performers in een vrij lange, vermoeiende scène om en over elkaar heen.

Dan is het zover en mag het kind uit de zak, waarop eenieder zich er even toe kan verhouden. Dat levert met slim aangelichte lakens nog een mooi scènebeeld op. Maar de boodschap van de toekomstbaby verdwijnt in de ruimte.

Odette, Kater en de lul Theater ★★☆☆☆ Door La Isla Bonita/Frascati Producties. Eindregie: Mara van Vlijmen. 18/9, Theater Frascati, Amsterdam. Hier t/m 25/9. Tournee.