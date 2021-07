Voorstelling Micha Wertheim geselecteerd voor Nederlands Theaterfestival

Micha Wertheim in De Koninklijke Schouwburg, Den Haag. Beeld Daniel Cohen

De onlineproductie Niemand Anders van Micha Wertheim is geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival, dat jaarlijks de beste theaterproducties toont van het seizoen. Dat maakt de Nederlandse Toneeljury vandaag bekend. Die keuze is opmerkelijk, omdat de selectie normaal gesproken geen cabaret betreft. Maar Wertheim onderscheidt zich al jaren met een vernuftige, conceptuele theatervorm die inmiddels meer tot het domein van de podiumkunst dan dat van het cabaret behoort. In 2015 speelde hij al eens eerder op het festival, toen in het randprogramma.

De keuze voor Niemand Anders is om nog een reden opvallend: namelijk dat het een livestream betreft, op een festival dat normaal gesproken de live, fysieke podiumkunsten viert. Maar in een jaar waarin de theatersector zich in hoge mate digitaal opnieuw uitvond, kon de jury niet aan de opvallendste online producties voorbij gaan. In zijn vernuftige meta-livestream ontleedt Wertheim ons verlangen naar digitale gezamenlijkheid in tijden van sociale afzondering. In haar juryrapport noemt de Nederlandse Toneeljury Niemand Anders ‘slim, zeer verrassend en ontregelend.’

De jury selecteerde in totaal acht producties, uit een door corona verwoest theaterseizoen. Naast Niemand Anders zijn dat De Gliphoeve van Orkater, Laura H. van Toneelgroep Oostpool, Niet de vaders van Minoux, Mount Average van Julian Hetzel, Real Boys van More Dogs in samenwerking met Orkater, Sea Wall van Het Nationale Theater en De Zaak Shell van Frascati Producties.

Het ‘relevante en muzikale familieverhaal’ De Glipgoeve wordt in het juryrapport geprezen als ‘gulle viering van saamhorigheid’. Laura H. vond de jury een prikkelende voorstelling die de toeschouwer uitnodigt na te denken ‘over onze hang naar waarheid en objectiviteit’. Niet de vaders krijgt lof voor de ‘ontwapenende kwetsbaarheid’, en Mount Average wordt geroemd als een ‘poëtische denkoefening.’ In Sea Wall zag de jury een voorstelling die ‘door merg en been gaat’ terwijl Real Boys simpelweg ‘een waar feest is om mee te maken.’ Over De Zaak Shell schrijft de jury tot slot: ‘De voorstelling is retorisch ijzersterk, maar verliest – mede door het uitmuntende spel – geen moment de menselijke maat uit het oog. De makers laten zien dat de klimaatcrisis vooral een verantwoordelijkheidscrisis is.’