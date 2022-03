Voorspellingen helpen de mens niet vooruit, schrijft hoogleraar Vaclav Smil

Het loopt allemaal zo’n vaart niet. Dat is de boodschap van Zo zit de wereld in elkaar van de Canadese hoogleraar Vaclav Smil. Hij laat zien dat de populairste voorspellingen van wat ons deze eeuw te wachten staat, fout móéten zijn. Ze zijn óf veel te apocalyptisch óf veel te optimistisch. Ondanks indrukwekkende waarschuwingen groeit de mensheid veel trager dan voorheen; we lijden geen honger en de grondstoffen zijn nog lang niet op. Anderzijds zaten alle voorspellingen dat technologische doorbraken de problemen zouden oplossen en ons rijk en gelukkig zouden maken, er ook naast. Smil heeft dan ook geen goed woord over voor de bestseller Homo Deus van Yuval Harari. De mens moddert voort en is niet gebaat bij overspannen voorspellingen. We maken al fouten genoeg, laat hij zien, en de komende decennia zullen we nog heel wat fouten maken. Reken, zo besluit hij dit sober stemmende boek, ‘op een mengeling van voorspoed en tegenslag, van schijnbaar onoverkomelijke problemen en bijna-miraculeuze successen’.

Vaclav Smil: Zo zit de wereld in elkaar. Uit het Engels vertaald door Koos Mebius. Nieuw Amsterdam; € 29,99.