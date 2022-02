Voorspelbare biografie van extravagante tv-evangelisten Jim en Tammy Faye Bakker ★★★☆☆

The Eyes Of Tammy Faye

De opvallende lipstick is permanent, zegt Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain) in The Eyes of Tammy Faye, en die enorme, vol in close-up getoonde nepwimpers gaan nooit af. Regisseur Michael Showalter dekt zichzelf zodoende handig in: hoe grotesk Tammy en echtgenoot Jim (Andrew Garfield) ook overkomen in dit portret van het legendarische tv-evangelistenechtpaar, dit is hoe ze waren.

De speelfilm, naar de gelijknamige documentaire uit 2000, toont de opkomst en ondergang van de Bakkers, die in de jaren zeventig en tachtig hun luxe leefstijl stiekem bekostigden met de donaties van hun enorme, goedgelovige publiek. Faye zou zichzelf later heruitvinden als boegbeeld van de lhbti-gemeenschap. Showalters keurig verzorgde biografie is even gewoontjes als voorspelbaar, maar het tempo zit er lekker in en Chastain ontwapent en ontroert in haar kameleontische hoofdrol.