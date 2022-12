Voordat August Willemsen echt vergeten zou worden is er nu een documentaire. Gelukkig, want hij verdient het om gelezen te blijven

‘En het is gooooooooal’, buldert August Willemsen met vuistgebaar en al aan tafel bij een grinnikende Philip Freriks. ‘Het is goal dat bloeit in uitgeputte, schorre kelen/ Goal in mijn openstaande hart/ Goal in mijn straat op de terrassen/ In de kroeg in de vlag in de vuurpijlen/ En goal/ Over het hele land in feest en in omarming/ Een land dat zoent en zingt/ En het is goal, geboren, goedgekeurd, een goal van honing en van zon’.

WK-poëzie? Zeker, van de Braziliaanse schrijver Carlos Drummond de Andrade over het WK van 1970, dat Brazilië won, vertaald door Willemsen en voorgedragen tijdens een van zijn vele tv-optredens, in het boekenprogramma Passages. (Das war einmal, in 1992 om precies te zijn.)

Fragment uit August Willemsen – De bladzij en de werkelijkheid

Deze week was het vijftien jaar geleden dat August Willemsen (1936-2007) stierf, en voordat deze grandioze vertaler van Portugese en Braziliaanse literatuur, schrijver van het voor de gelegenheid heruitgebrachte Privé-domeindeel Braziliaanse brieven en van het voetbalboek De goddelijke kanarie, charmeur, stotteraar (maar nooit als hij moest voordragen) en mateloos liefhebber van de alcohol die zijn dood werd – voordat deze man écht vergeten zou raken, heeft documentairemaker Frederieke Jochems een film aan hem gewijd: August Willemsen – De bladzij en de werkelijkheid, die vanaf half december door het hele land te zien is.

De voordracht bij Freriks is slechts een van de prachtfragmenten die Jochems uit de archieven heeft gelicht. Er zijn beelden van Willemsen in zijn flatje in de Bijlmermeer, gesprekken met Ischa Meijer en Jan Mulder. Jochems kon nog veel oude vrienden spreken en zeker zoveel vriendinnen, officiële en officieuze. Zijn eerste echtgenote vertelt hoe hij na de bruiloft drie weken spoorloos verdween: het idee getrouwd te zijn werd hem blijkbaar te machtig. Zijn enige dochter, die in Australië woont, spreekt roerend over de moeizame band met haar vader. In het Engels – zou ze zijn taal niet meer spreken?

Het moet geen pretje zijn geweest om met ‘Guus’ samen te leven. Maar die boeken, die boeken! De Braziliaanse brieven, over reizen tussen 1967 en 1984, heb ik, uit 1990, nu pas voor het eerst gelezen. Eén favoriete zin, over São Paulo: ‘Amsterdam is een sanatorium, een rustoord vergeleken bij deze stad, die het midden houdt tussen een machinekamer en een volière – dit laatste vanwege de politieagenten die op de kruispunten hun longen aan flarden fluiten telkens als het verkeerslicht verspringt.’ En daarvan dan zo’n 300 pagina’s.

Ja, deze schrijver verdient het om gelezen te blijven.