Voorbij de ‘male gaze’: breder kijken dan de blik van een man

De ‘male gaze’ was lange tijd de norm in de kunsten. We hebben geleerd te kijken als een man. En waar kijkt die man naar? Naar een mooie vrouw natuurlijk. Met een blik die vrouwen seksualiseert en het beeld bevestigt dat mannen kijken en vrouwen bekeken worden. Dat mannen kortom actief zijn, en vrouwen passief.

Wat is er toch zo aantrekkelijk aan een passieve vrouw? De passieve vrouw, die niets anders hoeft te doen dan mooi te zijn, is Sneeuwwitje in haar kist, of Doornroosje in een diepe slaap. Ze is Shakespeares Ophelia, die met bloemen tussen haar vingers in een beekje drijft. Ophelia mag dan meer dan vierhonderd jaar oud zijn, in videoclips sterft ze nog steeds haar verstilde dood, gereïncarneerd als Lana Del Rey, Kylie Minogue of Britney Spears. Passiviteit vind je ook in modebladen, waarin het zwijgen van mooie vrouwen ze boven het dagelijkse uittilt. Het is hun niet-spreken, hun passiviteit dus, dat hen ongenaakbaar maakt.

En dan is er nog de damesmode zelf, die – alles strak en ingesnoerd, de nagels lang en de hakken hoog – al eeuwen obstakels opwerpt voor vrouwen. Want hoe kun je actief zijn als je kleding je belemmert? Natuurlijk, schoonheid kan ook moeiteloos zijn, zonder opsmuk en in spijkerbroek. Maar glamour, in feite de uitvergroting van schoonheid, het soort schoonheid dat we verheerlijken en seksualiseren, draait grotendeels om passiviteit – en dat heeft alles te maken met wat we de ‘male gaze’ zijn gaan noemen.

De male gaze werd in de vroege jaren zeventig geduid door twee Britse denkers: filmhistoricus Laura Mulvey, die de term muntte, en kunsthistoricus John Berger, die de male gaze in de context van kunst en reclame plaatste. Het idee van de male gaze is kort gezegd dit: het zijn mannen die kunst maken en daardoor worden we gedwongen om te kijken met hun blik.

In het geval van film gaat het dan zelfs om een opeenstapeling van mannenblikken: niet alleen die van de regisseur, scenarioschrijver en cameraman, maar ook nog die van het mannelijke hoofdpersonage. We kijken als een man naar een man die kijkt. En waar kijkt die man naar? Naar een mooie vrouw natuurlijk. Zo wordt ons aangeleerd om met de ogen van een heteroman naar vrouwen te kijken, met een blik die vrouwen seksualiseert en tot object reduceert – tot, zoals Berger het omschreef, iets om naar te kijken. Maar de blik doet ook iets anders. Keer op keer bevestigt hij een idee dat we als waarheid zijn gaan zien, namelijk dat mannen kijken en vrouwen bekeken worden. Dat mannen kortom actief zijn, en vrouwen passief.

Hardnekkige stereotypen

Vrouwen maken, meer dan in de tijd waarin Mulvey en Berger schreven over de male gaze, actief deel uit van de maatschappij. Ze werken, ondernemen en leiden. Ze versieren mannen, splitten de rekening en bepalen vervolgens wat er gebeurt in bed. Hun autonomie wordt geprezen, en soms zelfs geëist. Toch lijken veel van onze ideeën over gender, over hoe een ‘echte’ man zich gedraagt en wat een vrouw ‘vrouwelijk’ maakt, geworteld te zijn in achterhaalde, hardnekkige stereotypen.

Het idee, bijvoorbeeld, dat mannen leiden en vrouwen volgen. Het idee dat vrouwen regeren over het huishouden, en dat mannen de wereld hebben. Vrouwen regelen, zorgen, richten in. Mannen innoveren, zoeken grenzen en overschrijden ze, zien de toekomst voor zich. Zij de kleine schaal, hij de visie.

Die stereotiepe ideeën, leunend op het cliché van actieve mannelijkheid versus passieve vrouwelijkheid, zie ik terug in heteroseksuele relaties. Zo vrij als we denken te zijn in ons liefdesleven, zozeer lijkt dat te worden bepaald door ongeschreven regels. Vrouwen zijn vrij om te werken, om ambitie te tonen en successen te behalen, en om de zorg voor huishouden en kinderen te delen met hun man. Maar er lijkt, nog steeds, een taboe te rusten op vrouwen die meer uren werken dan hun man, die een hogere status hebben, of minder voor de kinderen zorgen. Een vrouw is al snel een ‘haaibaai’, een man zit ‘onder de plak’.

Wat hij zoekt in een relatie, vraagt barman Victor in tv-programma First Dates aan zijn kandidaten. ‘Ze moet wel korter zijn dan ik’, antwoordt hij steevast, zoals zij altijd antwoordt dat hij langer moet zijn dan zij. Hardnekkige ideeën over gender sluipen ook onze voorkeuren in. Binnen een heterokoppel zien we graag dat de man niet alleen langer is, maar ook breder en gespierder, en natuurlijk ouder. ‘En verder?’, vraagt barman Victor. Nou, dat ze onafhankelijk is, antwoordt de ene na de andere heteroman in First Dates. Dat ze ‘zichzelf’ is en ‘haar eigen dingetje’ heeft. Maar aan het einde van de date staat diezelfde man erop dat hij de rekening betaalt, geen discussie mogelijk.

We leven in een maatschappij waarin vrouwen niet passief hoeven te zijn. Hun wordt niets opgelegd, noch iets in de weg gelegd. Maar deze maatschappij is geworteld in iets wat we bewust of onbewust zien als de natuurlijk orde: dat de man overwicht heeft over de vrouw.

Beeld Jill Heesbeen

Femme fatale

In het Hollywood van de jaren veertig en vijftig werd, samen met de film noir, een van de beroemdste vrouwelijke archetypen geboren: de femme fatale. De femme fatale, die nog steeds opduikt in films en series, is madonna noch hoer. Ze is slecht, maar fascinerend. Ze is niet passief als Doornroosje of Ophelia, maar handelt, verlangt en verleidt. Het doet niet af aan haar aantrekkingskracht maar draagt er juist aan bij. Maar haar autonomie maakt haar ook gevaarlijk, want naast sterk en interessant is de femme fatale leugenachtig en onbetrouwbaar. Ze is niet zomaar een dodelijke vrouw, ze is dodelijk omdát ze vrouw is.

In de film noir zijn het de mannen die passief zijn. Ze worden meegelokt naar het slechte pad, staan met hun rug tegen de muur of lopen in de val van hun eigen hebzucht. Zo bekeken is de film noir dus een omkering van onze zogenaamd natuurlijke orde: zij is actief (en dus fataal) en hij is passief (en dus een sukkel). Dat deze films zo duister zijn is omdat ze onze angst uitvergroten: geen male gaze maar mannelijke paniek. Want dat is de keerzijde van de mannenblik die vrouwelijkheid koppelt aan passiviteit, namelijk dat mannen niet passief mógen zijn. Ze mogen niet zachtaardig zijn, afwachtend of verlegen, maar moeten assertief, zelfverzekerd en doortastend zijn.

De vrouw wordt bekeken – maar daarin zit ook een voordeel besloten. Wie bekeken wordt, mag poses aannemen. Voor vrouwen is er ruimte om te spelen met hun uiterlijk, om te kiezen tussen spijkerbroek of jurk. Er is ruimte om steeds een andere rol aan te nemen, die van meisje of vamp, en soms zelfs die van man. Maar draagt een man kleding die alleen al néígt naar vrouwelijk, lakt hij zijn nagels of draagt hij mascara, dan stuit hij op hoon of zelfs agressie. En het spel dat vrouwen spelen, in de spotlight die op ze wordt gericht, strekt zich verder uit.

In alle openheid onderzoeken vrouwen (altijd jong en conventioneel aantrekkelijk, dat dan weer wel) hun eigen seksleven, onder meer in podcasts, tv-programma’s, theatersolo’s, documentaires, boeken en columns. En natuurlijk, vrij van controverse is dat niet. Maar stel je eens voor dat heteromannen zich op die manier zouden uitspreken over seks, dat ze boeken en columns zouden schrijven over hun seksleven, er in podcasts met elkaar over in gesprek zouden gaan. Stel je eens voor dat de VPRO naast Sekszusjes ook een programma zou uitzenden dat Seksbroers heette. Zouden we die verhalen willen horen?

We hebben nooit precies geweten wat vrouwen wilden in bed, we hebben het hun niet eens gevraagd. Daarom zijn zij nu vrij om naar een antwoord te zoeken, terwijl mannen vastzitten en hooguit mogen kiezen of ze een billenman zijn, of een borstenman.

#MeToo

Hoe komen we van de male gaze af? Hoe bevrijden we niet alleen de vrouw maar ook de man uit alle verwachtingen die horen bij hun gender? Tijdens de MTV Video Music Awards van 2014 danste Beyoncé met wapperende haren voor het woord ‘FEMINIST’ en van het ene op het andere moment was feminisme sexy in plaats van academisch, sterk in plaats van stoffig. Het ging niet over mannenhaat maar over selflove. Ineens haastten vrouwelijke beroemdheden zich om zich achter Beyoncé te scharen. Ineens waren er ‘girlbosses’ en ‘lean-in-feministen’. Maakte het, samen met #MeToo, deel uit van een vierde feministische golf? Was dit ons antwoord op de male gaze?

In 2022, meer dan vijftig jaar nadat Laura Mulvey de term ‘male gaze’ muntte, ligt hij ons voor in de mond. Films leggen we langs een feministische meetlat en ‘strong female characters’ zijn de nieuwe femmes fatales. Vrouwelijke personages mogen actief zijn, superheldinnen en ondernemers, maar dan moeten ze wel leuk zijn om naar te kijken. Vrouwen bepalen zelf de voorwaarden van het kijken, maar gekeken wordt er nog steeds. Hoe bevrijden we niet alleen de vrouw van het bekeken worden, maar onszelf van het kijken?

Eens in de tien jaar schrijft het Britse filmtijdschrift Sight and Sound zijn befaamde poll uit. Wereldwijd stellen filmcritici, -academici en -programmeurs toptienlijstjes samen met hun favoriete films, waaruit vervolgens een gerangschikte lijst rolt met The Greatest Films of All Time. In 2012 stond Vertigo (1958) nog op nummer 1, waarin Alfred Hitchcock de male gaze gelijktijdig blootlegt en verheerlijkt. Maar in de update van de canon, twee weken geleden bekendgemaakt door Sight and Sound, prijkt een heel andere film op de eerste plaats: het feministische meesterwerk Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) van de Belgische Chantal Akerman.

In Jeanne Dielman zien we, drieënhalf uur lang, een alleenstaande moeder haar huishouden runnen. We zien haar de aardappelen schillen en de schoenen poetsen. We zien haar de boodschappen doen en de rekeningen betalen. We zien, kortom, hoe eentonig en vreugdeloos haar bestaan is, waarin ze tegen haar zin sekswerk doet om bij te verdienen.

Delphine Seyrig, die de titelfiguur speelt, is in vrijwel ieder shot van Jeanne Dielman te zien. Seyrig is mooi en elegant, ze is overduidelijk een filmster. Maar dat we graag naar haar kijken, is juist wat er wringt. Vrouwen zoals Seyrig vullen al sinds de vroegste films het witte doek. We zijn het gewend om naar vrouwen als zij te kijken. Maar de klusjes die ze doet, deze ster met een schort om, zien we doorgaans niet. Die blijven aan onze blik onttrokken. Zo speelt Akerman een spel met zichtbaar en onzichtbaar zijn, met hetgeen waar we graag naar kijken en dat wat we liever niet zien.

Met lange, statische shots rekt Akerman ons begrip van film tot het uiterste op. Was de uitslag van de Sight and Sound-poll ‘woke’, zoals sommigen beweren? Was het het resultaat van positieve discriminatie? Of zou de nummer1-plek van Jeanne Dielman het begin kunnen zijn van een écht antwoord op de male gaze? Akermans blik is geen female gaze, maar een anti-gaze. Het is een blik die het kijken zélf ter discussie stelt.

Komen we van de male gaze af door simpelweg niet meer te kijken, en niet meer te poseren? Ik denk dat we onze gaze moeten uitbreiden, niet alleen naar een vrouwelijke, maar voorbij de grenzen van gender, naar talloze blikken, talloze stemmen, talloze perspectieven. En ik denk dat we ons niet blind moeten staren op één rolmodel – Ophelia, Beyoncé, Jeanne Dielman – maar de verscheidenheid moeten vieren. Ja, we mogen poseren, en we mogen rollen spelen. Niet omdat we ons schikken naar een blik, maar omdat het een spel is dat we graag spelen. Ja, we mogen kijken. Niet omdat de blik ons is opgelegd, maar uit nieuwsgierigheid.