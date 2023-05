Voorbeschouwing Musical Awards Gala: het schort in de musicalsector aan de aanwas van nieuw en eigenzinnig talent

‘Een leuk avondje uit’ van Artemis. Beeld Kurt van der Elst

Yara’s Wedding, ‘een bijna-musical’. Zo noemt het Groningse stadsgezelschap Nite zijn voorstelling waarin inderdaad zang, dans en tekst in dit geval een grandioos verbond aangaan. Of het ook een musical in de klassieke zin van het woord is, geen idee, maar een fantastische voorstelling is het wel. Een eigentijds verhaal over de problemen van een groep jongeren, dat meeslepend wordt verteld. Het lijkt in het begin een beetje op de musical Rent, in Nederland in 2000 door Ivo van Hove geregisseerd, maar daarna wordt het grandioos muziektheater anno 2023. Regisseur Guy Weizman en zijn cast van acteurs, stand-upcomedians, zangers en dansers maken er een inhoudelijk relevante en wat vormgeving betreft originele bijna-musical van, allesbehalve gelikt en met lekker veel rafelrandjes.

Vanavond worden de Musical Awards 2023 uitgereikt en op de lange lijst van nominaties ontbreekt Yara’s Wedding. Vreemd is dat niet, want de jury beperkt zich tot het bezoeken van voorstellingen die vooraf door de producenten voor de Awards zijn aangemeld. En dat zijn voornamelijk klassieke musicals, bekende titels met bekende gezichten. De meest nominaties (11) gingen dit jaar terecht naar Les Misérables, dat in januari in Carré in première ging en onomwonden aantoonde waartoe een Nederlandse producent tegenwoordig in staat is, het leveren van internationale topkwaliteit. Dat geldt ook voor producties als Sweeney Todd (10 nominaties), Charlie and the Chocolate Factory en The Prom. The Prom was meteen ook de leukste musical van het seizoen, waarin een typisch Amerikaans fenomeen toch iets van hier en nu werd. Met als bonus Pia Douwes, nu eens niet als een gekwelde koningin, maar als een zeer grappige, uitgerangeerde diva.

‘Yara’s Wedding’ door Nite en Schauspiel Hannover. Beeld Kathrin Ribbe

Naast deze producties zijn op dit moment ook The Bodyguard, Disney’s Aida en Grease opnieuw te zien, niet altijd de spannendste titels, maar ze trekken flink wat publiek en dat is voor een commercieel producent natuurlijk voorwaarde nummer één. Intussen vaart onverdroten standvastig onze Soldaat van Oranje elke avond in een hangaar bij Katwijk naar Engeland. De musical vierde vorige maand zijn 12,5-jarig bestaan en dat zal niemand zijn ontgaan: nagenoeg elke talkshow besteedde er aandacht aan, en het moet raar lopen wil Soldaat van Oranje vanavond niet de Publieksprijs winnen.

Naast grote producenten als Stage Entertainment, De Graaf & Cornelissen, TheaterAlliantie, Medialane en Albert Verlinde lukt het kleinere producenten steeds vaker zich te onderscheiden met origineel aanbod. De musicalkomedie Blind Date werd een publiekshit (en wordt volgend verfilmd door Johan Nijenhuis) en Checkpoint Charlie nam op innemende wijze en met mooie liedjes van Stef Bos het leven in het toenmalige Oost-Berlijn onder de loep. Voor komend seizoen zijn nieuwe producties over de slavernij in Suriname en een roadtrip door India aangekondigd.

‘The Making of Soros, the Musical’ van Mugmetdegoudentand. Beeld Bowie Verschuuren

Intussen is een nieuw genre aan een niet meer te stuiten opmars bezig: de regiomusical, vaak gespeeld op grote locaties (met diner vooraf) en met een regionaal onderwerp. Dagboek van een herdershond was daar vorig jaar een goed voorbeeld van, maar er komen er meer. Zo is in Friesland dit najaar De Tocht (over, jawel, de Elfstedentocht) te zien, Giethoorn verwelkomt deze zomer muziektheaterspektakel Fanfare ( (65 jaar na de beroemde film van Bert Haanstra) en in Limburg gaat half juli de musical Het was zondag in het zuiden over de watersnoodramp in 1993 in première.

Waar het in de musicalsector nog wel aan schort, is de aanwas van nieuw en eigenzinnig talent. MusicalMakers – ‘ontwikkelhuis voor nieuwe, hedendaagse musicals’, deels gesubsidieerd door het Rijk, deels door de VandenEnde Foundation – kampte met een groot verloop in de artistieke leiding en er viel tot op heden weinig te zien. Daar kan verandering in komen nu Ulrike Buerger-Bruijs daar als interim-directeur is aangetreden, met als opdracht ‘MusicalMakers artistiek en inhoudelijk op een heldere, vaste koers te krijgen’. Buerger heeft ervaring bij Disney, Stage Entertainment, Internationaal Theater Amsterdam. Dat moet dus goed komen daar, want vernieuwing vanuit bevlogen, nieuwe makers, die niet per se altijd jong hoeven zijn, is hard nodig. De macht in deze sector is nog steeds in handen van een klein clubje mensen, in een tamelijk gesloten ons-kent-onssfeer, en daar moet nu echt een frisse wind doorheen.

‘De man die elke dag de krant van gister krijgt en er nu genoeg van heeft!’ van de Theatertroep. Beeld Barbara Raatgever

Waar afgelopen seizoen overigens de echt interessante ontwikkelingen vandaan kwamen, is uit het theater zelf. Naast Yara’s Wedding flirtten meer theatergroepen met het genre musical, soms als parodie of satire, soms ook bloedserieus. Veel theatergroepen en operagezelschappen noemden hun productie anti-musical, actie-musical of bijna-musical, of gewoon musical. Zoals The Making of Soros, the Musical van Mugmetdegoudentand, waarin de clichés over serieus theater en commerciële musicals op metaniveau aan bod kwamen. Een leuk avondje uit van Artemis mondde uit in een even eigenzinnig als grappig inkijkje in het musicalbedrijf. Theatergroep Oostpool maakte in coproductie met de TheaterAlliantie Wolfgang, het wonderjong; stel dat deze productie zich voor de Musical Awards had aangemeld, dan had Alex Hendrickx zomaar de prijs voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical kunnen winnen.

Als al die groepen volgend jaar zouden meedoen aan dit Awards Gala, komt er eindelijk wat variatie in de lijst van genomineerden. Dat Pia Douwes, Freek Bartels en Simone Kleinsma goed zijn, weten we nu wel. Nieuwe namen, nieuwe rugnummers graag!

Musical Awards Gala, maandag om 20.33 uur op NPO 1.