Vooral ouderen en toeristen blijven weg: musea vrezen het ergste voor 2021

Bezoekers van de tentoonstelling De jonge Rembrandt in de Lakenhal, in 2019. Beeld ANP

Afgelopen oktober ontvingen de meeste van de ondervraagde musea slechts 60 procent van het aantal bezoekers dat zij voor de pandemie in oktober telden. Verschillende musea verwachten dat door de coronapas, die sinds zaterdag moet worden getoond, deze aantallen verder zullen teruglopen.

Deze herfst en winter durfden musea na anderhalf jaar voorzichtigheid eindelijk grote kostbare tentoonstellingen te programmeren die veel publiek moeten trekken. Dat bezoekers nu terughoudend blijken en de besmettingscijfers oplopen baart hen zorgen.

Het Kunstmuseum Den Haag opent binnenkort een solotentoonstelling van de Portugees-Britse kunstenaar Paula Rego waarvoor op veel bezoekers wordt gerekend: ‘We kunnen deze tentoonstelling en alle middelen die we hiervoor hebben ingekocht nu niet meer annuleren.’ Vorig jaar besloot het museum vanwege de coronacrisis een tentoonstelling over mode-icoon Dior voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Terughoudend

Musea lieten weten dat oudere bezoekers terughoudend blijven; verhoudingsgewijs signaleerden ze de afgelopen maanden meer jongeren en gezinnen in hun zalen. Ook toeristen uit het buitenland worden gemist, onder normale omstandigheden vormen zij bijna een derde van het museumbezoek in Nederland. Zo zag het Van Abbemuseum in Eindhoven afgelopen maanden het aandeel buitenlandse bezoekers halveren, net als het Frans Hals Museum in Haarlem. De buitenlanders die wel naar Nederlandse musea komen, zijn vooral afkomstig uit de buurlanden. Ook de Nederlandse bezoekers komen vaker uit de nabije omgeving dan voorheen, melden de ondervraagde musea.

Uitzonderingen op deze regel zijn het Fries Museum in Leeuwarden en het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Opvallend: in oktober telden zij amper een daling ten opzichte van vóór de coronacrisis. Deze musea profiteren van het feit dat Nederlanders vaker (herfst)vakantie vierden in Friesland en Limburg.

In september publiceerde de Museumvereniging een prognose dat het aantal museumbezoeken in 2021 in totaal 9,7 miljoen zal zijn, fors minder dan de 33 miljoen van 2019. Mogelijk zal dat getal door het oplopende besmettingsaantal en aangescherpte maatregelen nog lager uitvallen.

Direct na de persconferentie waarop de coronapas voor doorstroomlocaties werd aangekondigd ontving de Museumvereniging berichten dat bezoekers hun gereserveerde kaarten wilden annuleren uit voorzichtigheid of onvrede over de maatregel. Museum De Lakenhal in Leiden laat weten dat de coronapas een ‘onnodig grote druk legt op de bezoeker en de organisatie.’ Ook binnen de vriendenvereniging van dit museum is onvrede over de coronapas: ‘Het risico bestaat dat zeer betrokken bezoekers en mogelijke weldoeners zich van het museum afkeren.’

De Museumvereniging verwacht dat de pandemie nog zeker twee jaar invloed zal hebben op de bezoekersaantallen. De coronanoodsteun is gestopt per 1 oktober. Demissionair OCW-minister Ingrid van Engelshoven heeft beloofd deze maand ‘de contouren’ van een herstelplan te presenteren.