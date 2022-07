Vooral het volkse repertoire van Josquin Baston komt goed uit de verf bij Ratas del viejo Mundo ★★★☆☆

En weer wordt een componist opgevist uit de diepte der eeuwen: Josquin Baston. De Vlaming was actief rond 1550 en zou hebben gewerkt tot in Polen en Italië. Zijn muziek stond hoog genoeg in aanzien om te worden uitgegeven door de prominente Antwerpse drukkershuizen van Pierre Phalèse en Tielman Susato.

In z’n eentje vult Baston een album van de Vlaamse groep die zichzelf tooit met de naam Ratas del viejo Mundo, ratten van de oude wereld. Je kunt ze neefjes noemen van Graindelavoix, het Vlaamse collectief dat de gepolijste zang al eerder overboord heeft gegooid. En waarom ook niet: met een kroeglied als Lecker Beetgen en Cleyn Bier mikte Baston vast niet op een geschoolde conservatoriumstem.

In het volkse repertoire werkt de aanpak. Wordt de muziek hoofs of religieus, dan mist het Ratas-geluid spankracht. Neem het meerstemmige motet Si pauper nihil offerat: zó naturel en ingetogen dat het in elkaar zakt.

Ratas del viejo Mundo Josquin Baston Klassiek ★★★☆☆ Ramée