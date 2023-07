Vooral de eerste helft van Dexys’ nieuwe album ‘The Feminine Divine’ is een cadeautje ★★★☆☆

Kevin Rowland, boegbeeld van het Engelse Dexys, bracht in 2016 een album met covers uit. Vorig jaar was er een heruitgave van een album uit de tijd dat Dexys nog Dexys Midnight Runners heette: Too-Rye-Ay (1982, met de hit Come On Eileen), maar dan nu ‘As It Should Have Sounded’.

Een album met nieuw studiowerk? Dat was elf jaar geleden. De fans waren dus blij toen The Feminine Divine werd aangekondigd en die vreugde werd nog groter toen de eerste singles ‘classic Dexys’ bleken te zijn. Het in Northern Soul gedrenkte I’m Going to Get Free lag decennialang onvoltooid op de plank. Opener The One That Loves You idem dito. Eigenlijk is de hele eerste plaatkant een cadeautje.

In de tweede helft wordt het allemaal wat ingewikkeld. Rowland was in 2016 opgebrand en in rouw na de dood van zijn moeder. Hij ging in retraite in Thailand en besloot daar dat vrouwen godinnen zijn. Vooral de tweede helft van The Feminine Divine is een ode aan de goddelijke vrouw, aan zijn eigen vrouwelijkheid, seksueel dominante vrouwen, et cetera.

Synthesizers sluipen binnen. De tekst van My Goddess Is is nogal prekerig. Die dialoog, dat kinky hoorspel in Goddess Rules: je moet er maar net zin in hebben. Liever zetten we de A-kant nog eens op (en hopen we op een tournee met die A-kant, plus veel van vroeger).

Dexys The Feminine Divine Pop ★★★☆☆ 100% Records/V2