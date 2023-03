‘Voor witte theatermensen is dit hun dagelijkse, comfortabele biotoop. Voor ons niet. Daarom voelt dit als een warm bad’

Romana Vrede (links) en Ellen Tjon a Meeuw in de grote zaal van Theater Rotterdam, waar hun theaterstuk ‘The Story of Travis’ in première gaat. Beeld Lina Selg

In een hoekje van de foyer van Theater Rotterdam buigt een groep vrouwen zich over een stapel lappen met Afrikaanse print. Onder leiding van de Nederlands-Marokkaanse kunstenaar Wafae Ahalouch (44) werken ze samen aan een gigantisch patchwork, een wandkleed van kleurige stof, dat als uitbundig banier meereist langs Nederlandse theaters met de voorstelling The Story of Travis. Terwijl de vrouwen plakken, knippen en naaien komen anekdotes los, over de symboliek achter lapjes textiel en handgemaakte dekens die overgaan van moeders en tantes op dochters en kleinkinderen, anekdotes over troost en bescherming.

Precies om die reden kozen de gezelschappen Well Made Productions en Theater Rotterdam – die samen tekenen voor deze grote zaalvoorstelling – voor deze stoffen omlijsting. ‘Ik heb ook zo’n mamjo van mijn tante gekregen bij de geboorte van mijn dochter’, vertelt Ellen Tjon A Meeuw (47), zakelijk directeur van Well Made Productions. ‘Een erfstuk uit mijn Surinaamse familie, gemaakt van reststoffen en een jurk van een oudtante.’ Actrice en theatermaker Romana Vrede (50) kent ook de verhalen over families die generaties lang zijn toegedekt door deze liefdevolle handenarbeid.

Over de auteur Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant.

The Story of Travis is Vredes regiedebuut in de grote zaal. Een gloednieuw familie-epos rond het leven van een van de bijfiguren uit het toneelstuk A Raisin in the Sun (1959), de klassieker van schrijver Lorraine Hansberry (1930-1965). Als eerste zwarte vrouw bracht Hansberry het intergenerationele effect van racisme, armoede en segregatie op Afro-Amerikaanse families naar Broadway.

De voorstelling is achter de schermen geïnitieerd door vijf vrouwen van kleur: naast theatermaker Vrede en zakelijk brein Tjon A Meeuw tekent Esther Duysker voor de toneeltekst, Alida Dors voor de choreografie en Samora Bergtop voor het creatieve idee. Ook de cast is volledig van kleur, met Ruurt De Maesschalck als titelpersonage Travis senior en Yamill Jones als zijn jongere versie.

‘Story of Travis’. Beeld Mark Bolk

‘Het is een verademing om eindelijk met een groep mensen te kunnen werken die allemaal op mij lijken’, zegt Vrede. ‘Dat creëert een ongekende vanzelfsprekendheid. We herkennen elkaars verhalen en ervaren dat bepaalde worstelingen geen individuele sores zijn. Voor witte theatermensen is dit hun dagelijkse, comfortabele biotoop. Voor ons niet. Daarom voelt dit als een warm bad.’

Tjon A Meeuw en Bergtop ontvingen met Well Made Productions in 2017 de Amsterdamprijs voor de Kunst voor hun Nederlandse versie van A Raisin in the Sun. Zij zien het als hun opdracht om op het grote podium biculturele verhalen die niet eerder zijn verteld te brengen voor mensen van kleur. Voor regisseur Vrede draait het daarbij om ‘gedeelde ervaringen van gewone mensen uit de diaspora, niet alleen de heldenverhalen.’

De erven van de in 1965 overleden Hansberry moedigden Well Made Productions aan een eigen reactie te schrijven op A Raisin in the Sun. Dit knap gemonteerde familiedrama gaat over de zwarte familie Younger, die in het gesegregeerde Amerika van de jaren vijftig verhuist naar een witte buurt en daar ambities en dromen ziet botsen op argwaan en discriminatie. Hansberry baseerde haar Broadway-klassieker op eigen ervaringen.

Vervolgens schreef een witte Amerikaan, Bruce Norris, in 2010 de satirische spin-off Clybourne Park, met de bedoeling een gelaagder beeld te schetsen van de witte betrokkenen. De Britse auteur en acteur Kwame Kwei-Armah kwam in 2013 weer met een reactie dáárop: Beneatha’s Place. Samen vormen die het drieluik The Raisin Cycle, dat tussen 2016 en 2019 door Well Made Productions in Nederlandse vertaling op de planken werd gebracht.

‘Story of Travis’. Beeld Mark Bolk

Nu laat schrijver Esther Duysker in haar eigen toneelstuk de jonge puber Travis uit A Raisin in the Sun voor zichzelf kiezen: hij verhuist naar Nederland en blikt jaren later, als kwetsbare senior, terug op zijn vlucht: heeft hij genoeg gedaan om de verwachtingen van zijn familie in Chicago waar te maken? Was deze stap de pijn van de verwijdering waard?

De gesprekken met kleindochter Nola (Jennifer Muntslag) dwingen hem zijn levenskeuzen in intergenerationeel perspectief te beschouwen. The Story of Travis wordt zo als eerste Nederlandse aftakking van The Raisin Cycle onderdeel van belangwekkend zwart theaterrepertoire.

‘Nadat Esther het personage Travis een stem gaf en Romana hem tot leven brengt op toneel, geeft Alida als artistiek directeur van Theater Rotterdam hem nu een warm thuis in de grote zaal’, vat Tjon A Meeuw de samenwerking van het vijftal samen. ‘Het is zo belangrijk dat Alida deze handschoen bij dit grote theater oppakt’, vult Vrede aan.

‘Als makers kunnen wij daardoor uitpakken. De hele familie van Travis komt langs op toneel: de levenden en de doden. Zelfs Hansberry lijkt als personage in te breken. ‘De Schrijfster’ wil weten hoe het haar personages anno 2023 vergaat. Zo brengen we een belangrijk gesprek op gang tussen verschillende generaties. In ons familie-epos gaan verleden, heden, toekomst, fictie en non-fictie een spiritueel verbond aan. Dat is de kracht van relevant theater.’

The Story of Travis door Well Made Productions en Theater Rotterdam. Tekst Esther Duysker, regie Romana Vrede. 11/3 (première), Theater Rotterdam. Tournee t/m 23/4.

‘Story of Travis’. Beeld Mark Bolk