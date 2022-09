Voor wie niet hardop wil zeggen dat een dwerg niet zwart hoort te zijn, biedt de reviewbom uitkomst

‘Doe je research goed’, waarschuwde de coördinator van dit katern toen ik hem vertelde waarover ik deze week wilde schrijven. ‘Het is een wespennest, hier ga je brieven over krijgen.’ Nee, dit stukje gaat niet over de gaswinning in Groningen, niet over het Israëlisch-Palestijns conflict en ook niet over de schrijnende situatie in Ter Apel. Ik had geopperd om eens in het online discours over The Rings of Power te duiken.

Voor de lezer die niet bekend is met het continent Midden-Aarde: The Rings of Power is een nieuwe Amazon-serie die zich afspeelt in het In de ban van de ring-universum van Tolkien, maar dan duizenden jaren voordat Frodo en Aragorn leefden. Het is ook de reden dat schuimbekkende fans elkaar te lijf gaan met digitale knotsen en elfenzwaarden. Een wespennest krijgt er haast iets gezelligs van.

Fans hebben ook een moderner wapen in handen: de recensiebom, waarmee het gemiddelde cijfer op filmsites als IMDb en Rotten Tomatoes naar beneden wordt gehaald door massaal een negatieve recensie achter te laten. Op Rotten Tomatoes bijvoorbeeld deelden de professionele recensenten een keurige 8,5 uit, maar bleef de publieksscore steken op een 3,9. Amazon schakelde de recensiemogelijkheid preventief uit. Andere series en films die zo’n bom op hun dak kregen, waren onder andere She-Hulk, Ms. Marvel, Captain Marvel en de remake van Ghostbusters. Maar ook games, apps, horecagelegenheden en een oliebollenkraam in de Eindhovense wijk Woensel-Noord zijn bekend met het concept.

Dwergenprinses Disa uit The Rings of Power.

Over smaak gaat het meestal niet, over politiek des te meer. Recensiebommen vallen vaak op plekken die door (witte) mannen van oudsher als hún domein worden gezien: superheldenfilms, videogames. En Midden-Aarde dus, dat in de films van regisseur Peter Jackson weinig diversiteit kent, maar in The Rings of Power door personages van allerlei huidskleuren wordt bevolkt. Zo woont er een Jamaicaans-Engelse bruivel (een voorloper van de hobbit), een Puerto Ricaanse elf en een Indonesisch-Australisch mensenkind. De personages Malva en Vilma worden gespeeld door respectievelijk een actrice van Sri Lankaanse komaf en een met Sierra Leoonse en Caribische roots.

Je zou denken dat elke doorgewinterde Tolkien-fan wel warmloopt voor ingewikkelde genealogie, maar dat is gerekend buiten deze tijd, waarin seksisme en racisme verkapt worden gepraktiseerd door het kritiek op ‘woke’ te noemen. En voor wie niet hardop wil zeggen dat een dwergenprinses niet zwart hoort te zijn, ook al heeft Tolkien de huidskleur van dwergen nooit gespecificeerd, biedt de reviewbom dus uitkomst.

Want de recensie is een machtig middel, nu we voor onze aankopen en cultuurconsumptie zo afhankelijk zijn van het internet. Waarom zou je beginnen aan een serie die maar een 3,9 scoort? We zijn beduchter geworden voor weggegooid geld en tijdsverspilling, omdat we altijd kunnen rekenen op het oordeel van dappere wegbereiders. Dat is handig bij de aanschaf van een eiersnijder of een zak tuinaarde, maar als het beoordeelde ook maar een beetje politiek dreigt te worden, kun je er donder op zeggen dat gebruiker @dikkeluldriebier één miezerig proteststerretje uitdeelt. De omgekeerde bom die soms als tegenreactie wordt ingezet – ongezien een 10 – maakt het er allemaal niet overzichtelijker op.

Voorlopig kun je dus net zo goed het cijfer aanhouden dat als eerste uit de bingomolen rolt, of gewoon ouderwets in het diepe springen. Weet je tenminste zeker dat je je niet laat leiden door een paar trollen. Dat doen ze in Midden-Aarde tenslotte ook niet.