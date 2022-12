Voor wie moeite heeft met de speelfilm over Marilyn Monroe, is de documentaire een aanrader

Marilyn Monroe is in 2022 terug van nooit echt weggeweest. Eerder dit jaar verscheen op Netflix de controversiële film Blonde, die volgens liefhebbers een eerlijk verhaal vertelde over een leven in de spotlights, maar volgens kritische kijkers juist precies deed wat het propageerde te bestrijden: het levensleed van Monroe exploiteren voor eigen gewin.

Nee, dan liever de fascinerende documentaire Van Norma Jeane tot Marilyn Monroe, uitgezonden in Het Uur van de Wolf. In de film zet regisseur Michèle Dominici uiteen hoe Norma Jeane, een weeskind uit het slechte deel van Hollywood, langzaam het personage ‘Marilyn Monroe’ creëerde, en uitgroeide tot ‘het beroemdste vrouwengezicht ter wereld naast de Mona Lisa’. Monroe werd meer dan alleen een icoon; ze werd een ‘blauwdruk’, een meetlat voor talloze andere vrouwen. Maar die beeltenis werd wel gevormd door handen die door schade en schande wijs werden, in een wereld die volledig werd gedomineerd door een misogyne blik.

De documentaire is daarmee vooral een making-of van iemand die leerde om nooit meer een mens te zijn, maar vooral een object van begeerte. De film begint niet voor niets met een beroemde scène uit Billy Wilders The Seven Year Itch, waarin Monroe boven een luchtrooster van de metro staat en haar jurk ineens omhoog zwiept. Toen Wilder de scène steeds opnieuw wilde filmen, werd het (mannelijke) publiek bij de opnamen helemaal gek: ze wilden nóg meer zien. Dominici citeert uit de autobiografie van Monroe: ‘Mijn lichaam wond al die mensen op, alsof ik op een lichtknop drukte. Alle menselijkheid was weg.’

Marilyn Monroe in Niagara (1953) Beeld NTR

De film wisselt Monroes levensverhaal af met beelden uit het recentere verleden. We zien Harvey Weinstein en Roger Ailes, maar óók reclames waarin het vrouwelijke ‘schoonheidsideaal’ wordt gevierd, en blonde vrouwen die in films en series voortdurend als ‘dom’ worden afgeschilderd. Het tragische succesverhaal van Monroe staat uiteraard niet op zichzelf: het zou decennia duren voordat dit perspectief op vrouwen in Hollywood enigszins zou veranderen.

Voor Monroe was dat te laat, want het beeld dat het massapubliek van haar kreeg, raakte steeds verder verwijderd van de realiteit. Thuis gaf ze geld uit aan boeken en platen, schreef ze gedichten en volgde ze prestigieuze acteerlessen, maar in de ogen van de buitenwereld was Monroe niet meer dan een lustobject, wier lichaam en uiterlijk haar voornaamste acteertalenten waren. Zelf had ze dat ook door: ‘Mannen deden nooit enige moeite om te ontdekken wie ik was. En dus verzonnen ze een personage voor me. Ze hielden duidelijk van iemand die ík niet was.’

Monroe ging dat zelf ook geloven, want Norma Jeane verdween en Marilyn Monroe werd de standaard. Nooit meer een mens, maar hooguit een construct, voorgoed gevormd door de hijgerige massa.