Voor wie denkt dat ‘ontlezing’ nog te keren is: vergeet het maar. Er zijn te veel andere leuke dingen te doen

In de krant stond een aardige zomerserie, over schrijvers en de boeken die hen gevormd hebben. Voor Guus Kuijer was Theo Thijssens Het taaie ongerief een van die boeken. Voor mij ook. Het is bijna even fijn als Kees de jongen.

Ik weet nog dat ik het als kind aanvankelijk links liet liggen omdat de titel mij niet beviel. Uiteindelijk las ik het toch, waarschijnlijk omdat er niks op de tv was. Voor alle betweters die denken dat ‘ontlezing’ nog te keren is: vergeet het maar. De kinderen van nu lezen niet zo weinig omdat ze lui zijn, of dom, maar omdat er zo veel andere leuke dingen te doen zijn. Zo bleven de kinderen van onze generatie ook moeiteloos slank: er was gewoon geen overvloed aan lekker eten. Je at thuis (meestal met lichte tegenzin) wat je moeder kookte, en dat was dat.

Ook wat kleren betreft waren het andere tijden. Tegenwoordig kosten kleren bijna niets. Voor 100 euro heb je een gloednieuwe spijkerbroek, een leuke trui én een prima jas. Daar dacht ik aan toen ik Het taaie ongerief herlas.

Het boek gaat over kleren. Die kostten, ruim een eeuw geleden, een enorme hap uit het gezinsbudget. Hoofdpersoon Joop van Santen vertelt: ‘De meisjes – dat gáát; maar ’t is ontzettend, zo veel als wij, jongens kosten: Henk en ik tenminste, Jantje kost nog niets. Een of ander klein overgeschoten lapje goed, of een paar gave plekken uit een versleten buisje van ons, en daar naait moeder wel even gauw wat uit voor hem.’

‘Nee, dúúr zijn Henk en ik. Een nieuw pakje, dát is toch zo eeuwig duur! Daar komt dan nog de beschuldiging bij dat we wild zijn en nooit om ons goed denken, maar dáár zit het hem niet in. Het zit hem in dat gemene, stiekeme slijten. Dáártegen doe je niks. Al denk je de hele dag om je goed – het slijt even goed maar door, dat is het beroerde.’

Wie verslijt er ooit nog iets? Eenderde van onze kleren wordt weggegooid zonder ooit gedragen te zijn. Ruim tweederde van de kleren in onze kast dragen we nooit of bijna nooit. En dan die arme Joop die het moest doen met één ‘daags’ pakje en één voor zondag, en dan was er ook nog altijd iets mis met dat pakje.

‘Nog nooit heeft een jongen zo’n broek aangehad. Die broek zit niet, die broek hángt onder het buisje uit, de twee pijpen zijn net twee smalle rokken, die naast elkaar bungelen. (…) och, die moeder van ons is de beroerdste niet, maar ze had dat met die juffrouw Volkamp nooit moeten aanhalen: een naaister kan toch geen jongensgoed maken?’

En dan die gevreesde afdankertjes: ‘Ik zie hem, die regenjas, en herken in één oogopslag de soort: zo’n gekke jas zonder mouwen; en met malle vleugels d’r aan; ik heb nooit begrepen hoe ooit jongens met zulke krankzinnige jassen hebben willen lopen. Ik sta maar met een starre blik naar mevrouws uitgestoken arm te kijken…’

Er zit niks anders op: hij moet de jas aan en ermee de straat op. ‘Rondom me lopen allemaal mensen; mannen, vrouwen, jongens, meisjes, allemaal even normaal, even gewoon; en daar tussendoor spookt dat zonderlinge wezen in wapperend zwart gewaad. O, als ik eerst maar de gracht heb, de Prinsengracht, waar het stiller is… dan gaat de jas uit, dan zal ik weer een normale jongen zijn…’

Kinderen van nu zullen dat gevoel zeker herkennen. De schande, als er een verkeerde merknaam op je schoenen staat! Ja, dat taaie ongerief is, ondanks de welvaart, van alle tijden.