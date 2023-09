Voor Salvador Allende heeft het laatste uur geslagen

Soldaten op tanks in de Chileense hoofdstad Santiago, 12 september 1973. Die dag wordt Augusto Pinochet beëdigd als president. Beeld Bettmann Archive

Santiago, 11 september 1973

Wonder boven wonder had de eerste poging om mijn kantoor in La Moneda (het presidentiële paleis van Chili, red.) te bellen succes. Terwijl ik op de achtergrond geweerschoten hoorde, vertelde een secretaresse, Ximena, mij dat zij en anderen op het punt stonden om uit het gebouw te vluchten.

Daarna belde ik de Amerikaanse ambassade, schuin tegenover La Moneda. Ik had tot dan vrijwel geen contact met de ambassade gehad en bleef er bewust zo ver mogelijk uit de buurt. Mijn post liet ik bezorgen via de ambassade van Canada, dat heel wat welwillender tegenover Allende stond.

Maar die ochtend belde ik de ambassade, in de hoop dat er veiligheidsmaatregelen voor expats waren getroffen. Want ik hield er rekening mee dat ik binnen een paar uur door de militairen zou worden gearresteerd. Er werd onmiddellijk opgenomen. Aan het accent hoorde ik dat ik een Chileens personeelslid aan de lijn had – Amerikaanser dan de Amerikanen zelf.

Toen ik vroeg of de ambassade bijzondere voorzorgsmaatregelen had getroffen, lachte ze. ‘Niets bijzonders. Maar zorg dat je je niet op straat vertoont.’ En grinnikend voegde ze eraan toe: ‘Ik sta nu met een verrekijker voor het raam. ­Volgens mij gaat meneer Allende er deze keer aan.’ En daarmee verbrak ze de verbinding.

Marc Cooper (1950), tolk van de Chileense president Salvador Allende, tot diens dood op 11 september 1973. Uit Pinochet and Me. Verso, 2001.