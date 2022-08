Voor overrompelend totaaltheater moet je naar het Zeeland Nazomerfestival

Scène uit de voorstelling 'Vlaemsch (chez moi)'. Beeld Philip van Roe

Het is een ongemakkelijk moment als in de Grote Kerk van Veere, dat monumentale godshuis vlak bij de Veerse Zee, met Vlaamse vaandels wordt gezwaaid – hét symbool van de fascistische beweging. Maar in de voorstelling Vlaemsch (chez moi) horen we ook Les Flamingants van troubadour Wannes van de Velde, een fel protest tegen de Vlaams-Nationalisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog alom aanwezig waren. Dat Vlaanderen veel collaborateurs kende, zoals ook blijkt uit Tom Lanoyes recente roman De Draaischijf, is bekend. Dat het zo’n belangrijk onderdeel is van deze nieuwe productie van de Vlaamse choreograaf en theatermaker Sidi Larbi Cherkaoui en zijn gezelschap Eastman, is verrassend.

Zoals veel meer in deze openingsproductie van het Zeeland Nazomerfestival 2022 verrassend is. Bijvoorbeeld de mix van dans, tekst, geëngageerde monologen, performance, beeldende kunst, mode en vooral muziek. Het levert bij tijd en wijle overrompelend totaaltheater op, zowel een lofzang op als een afrekening met Vlaanderen. Maar met onderwerpen als vrouwenhaat, heksenverbranding, goed- en foutzijn in de oorlog, kolonisatie en de problemen van een multiculturele samenleving zou je deze voorstelling ook, al klinkt het cliché, qua thematiek universeel kunnen noemen.

Sidi Larbi Cherkaoui – Vlaamse moeder, Marokkaanse vader – heeft voor Vlaemsch (chez moi) een groep kleurrijke performers samengebracht. In een decor van beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck vormen ze met elkaar een levend schilderij; terugkomende elementen zijn de schilderijlijsten en de kwasten die de spelers voortdurend met zich meedragen. Aldus wordt gerefereerd aan grote Vlaamse schilders als de gebroeders Van Eyck en Pieter Brueghel. In deze theatrale montage zien we Jezus en zijn discipelen naast een Japanse danser en een Oosterse sitarspeler. Grote dansscènes worden afgewisseld met een satirische sightseeing door modern Vlaanderen, die uitmondt in een onvervalst statement over gender.

Maar bovenal is er veel muziek, onder leiding van Floris de Rycker, met een rijke variatie aan polyfone muziek, oosterse, Arabische en Afrikaanse composities en Middeleeuwse madrigalen. Zo krijgt Jacques Brels Marieke – een ode aan het vlakke land tussen Brugge en Gent – een schitterende driestemmige uitvoering. Ook worden gedichten van Guido Gezelle en Hendrik Consience gebruikt. Uiteindelijk is Vlaemsch vooral een oproep om uit de eigen lijst te breken en de ander op te zoeken, waar en wie hij ook is. Dat deze boodschap nergens prekerig of moralistisch is, maar altijd theatraal en meeslepend, is de grote kracht.

Het was sowieso een Vlaamse getint openingsweekend van het Zeeuws festival want ook Sien Vanmaele presenteerde er de première van haar culinaire theaterperformance Zeemaal, een productie van de Antwerpse groep Laika. In dit geval gespeeld in een botenhal van jachthaven Hansa in Wilhelminadorp, aan de Oosterschelde. Vanmaele was 18 jaar toen ze voor het eerst naakt in zee zwom en door lichtgevende vonken van micro-algen werd betoverd. Daarna raakte ze in de ban van de zee en wat daar zoal uit is voorgekomen, van de mens zelf tot allerlei eetbare zeewieren en algen. En dat met die ingrediënten gezonde maaltijden te bereiden zijn die de aarde en de natuur niet verder uitputten.

Je zou Vanmaele een klimaatpessimist kunnen noemen, want Zeemaal gaat ook over de opwarming van de aarde en de verzuring van de zee. Maar tegelijk is ze een realist die van de nood een deugd maakt: met scheikundige precisie bereidt ze een maaltijd van onder meer zeeasperges, sushi van biet en zeewier, coquilles van oesterzwam, oesterblad en allerlei wieren. Het publiek zit in een soort van kombuis als in een collegezaal om haar heen. Dat alles in een vorm van oprecht interactief theater waarbij onze handen worden verzorgd met duindoornolie, we zelf zeeravioli maken, we onze ogen voor een weldadig moment van meditatie bedekken met een stukje suikerwier, en oerwater drinken. Na afloop verkoopt Vanmaele voor twee euro zakjes met zeekruiden en het recept voor haar verrukkelijke plantaardige kruidenboter. ‘De zee is alles, en alles komt uit de zee’.

Over diezelfde zee werden in de 17de eeuw slaven vanuit Curaçao naar Vlissingen vervoerd en daarover gaat de kleine voorstelling Leonora van Koen Verheijden (regie) en June Yanez, die wordt opgevoerd in de studio van Theaterproductiehuis Zeelandia in Middelburg. Yanez speelt daarin twee vrouwen: de in 1732 tot slaaf gemaakte Leonora, en Remi, een vrouw die in 2022 in Vlissingen probeert een herdenkingsmonument voor de slavernij van de grond te krijgen.

De expressieve Yanez schakelt tussen die twee heen en weer, soms zingend, soms furieus en behoorlijk in your face acterend, en smeedt een hecht verbond tussen de twee vrouwen. Haar monoloog gaat uit van de nodige weerstand vanuit de bevolking, maar toen ze tijdens de première zei dat ze van plan was zo’n slavernijmonument te realiseren, riep een al wat oudere man uit het publiek: ‘Dat lijkt mij een goed idee’. Hij kreeg een spontaan applaus. Alles komt uit de zee, en dat monument komt er ook wel.

Zeeland Nazomerfestival *Vlaemsch (chez moi) door Eastman/ Sidi Larbi Cherkaoui; 26/8 Grote Kerk Veere. Tournee. *Zeemaal door Laika/Sien Vanmaele; Jachthaven Hansa, Wilhelminadorp 27/8, daar nog t/m 3/9. *Leonora door Likeminds, regie: Koen Verheijden. In Studio TPZ Middelburg 28/8, daar nog op 2/9 en 3/9.

Voorheen onderscheidde het Zeeland Nazomerfestival zich vooral door jaarlijks een drietal eigen producties op typisch Zeeuwse locaties (zeekeringen, scheepswerven, sluizen, forten) te presenteren. Na het (tijdelijke?) vertrek van artistiek leider Alex Mallems is het festival nu vooral coproducent met andere Nederlandse en Vlaamse groepen. Ook worden voorstellingen ingekocht: komende week zijn onder meer Marjolijn van Heemstra, Touki Delphine en Krisztina de Châtel te zien.