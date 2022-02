‘Voor mij moet een film over euthanasie wel vol leven zitten’

Emmanuèle (Sophie Marceau) en André (André Dussollier) in ‘Tout s’est bien passé’ (2021).

‘Ik raakte zo gedeprimeerd van de streamingplatforms, tijdens de lockdown. Al die series... Al die slechte films ook op die platforms...’

François Ozon slaakt een diepe, theatrale zucht, en nog eentje. ‘Ik ben zó gelukkig dat de bioscopen weer opengaan. Voor mij is film verbonden met het grote doek. En momenteel moeten we vechten om daar onze films te kunnen vertonen.’

De 54-jarige Franse cineast zit tussen wat journalisten op een dakterras in Cannes. Het is zomer 2021, de dag na de festivalpremière van Tout s’est bien passé, Ozons verfilming van de autobiografische roman van Emmanuèle Bernheim. Die ging over de euthanasie van haar vader, in Frankrijk een illegale handeling. Bernheim, die in 2017 overleed aan kanker, was naast succesvol romancier ook scenarist. Ze schreef mee aan enkele van Ozons bekendste films, zoals Sous le sable en Swimming Pool.

‘Emmanuèle was ook een goede vriendin van me’, zegt Ozon. ‘Bij de publicatie van haar boek, in 2013, stelde ze voor dat ik het verhaal zou verfilmen, maar ik achtte me daar toen niet toe in staat. Het was te... persoonlijk: ik zag mijn plaats niet in haar verhaal. Na haar overlijden heb ik het boek herlezen. Toen dacht ik: misschien ben ik er nu toch klaar voor.’

Of Ozon zelf bang is voor aftakeling en ouderdom, vraagt een journalist. ‘Uiteraard ben ik dat!’, reageert de regisseur. En op ironisch bestraffende toon: ‘Jij niet dan? Ik moet maar meteen mijn testament schrijven, als ik weer terug ben uit Cannes. Ik wil niet lijden. Hmm, aan de andere kant: misschien ben ik wel geïnteresseerd in dat lijden, tot aan het laatste moment. Wat ik vaak hoorde, toen ik er in België met mensen over sprak, waar euthanasie in bepaalde situaties legaal is, is dat de mogelijkheid van euthanasie rust geeft. Weten dat die uitweg er is, maakt juist dat mensen zich beter voelen.’

Regisseur François Ozon op het filmfestival van Cannes, juli 2021. Beeld Getty

In de uiteindelijke film laat Ozons hand zich makkelijk herkennen: de spottende, donker-komische accenten in het niet-sentimentele drama over ouderdom, aftakeling en (tijdige) levensbeëindiging. ‘Ik vind het wel belangrijk om aan de kant van het léven te staan als ik dit onderwerp aanpak’, erkent de cineast vrolijk. ‘Ik wilde geen morbide film maken, niet iets in de richting van wat Haneke deed (in zijn onverbiddelijke drama Amour, red.). Voor mij moet een film over euthanasie wel vol leven en actie zitten, zonder huilebalken ook. De vrijheid die de vader in Tout s’est bien passé zichzelf toestaat, bevalt me wel. Hij is duidelijk en eerlijk, geenszins bang om de dood recht in het gezicht te kijken. Al zit er wel iets pervers in de wijze waarop hij zijn dochter opdraagt hem daarbij te helpen.’

De 85-jarige André (acteur André Dussollier) besluit na een beroerte dat het mooi is geweest. De kunstverzamelaar heeft wat je noemt een vol leven geleid: gezin, echtgenote, kinderen, en daarnaast zijn openlijk homoseksuele liefdes. Toch al niet de makkelijkste vader, want wat bruusk en egomaan, zadelt hij zijn oudste dochter op met een finale opdracht: organiseer mijn euthanasie. Die dochter, Emmanuèle (Sophie Marceau), heeft een zus die minder enthousiast is over pa’s zelfverkozen einde, plus een afwezige en geestelijk instabiele broer, die zich ook in het slotstuk van hun vaders leven wringt.

Ozon: ‘De paradox van iemand als André is dat hij wil sterven, juist omdat hij zo van het leven houdt. Als dat leven niet meer gaat zoals het ging, hoeft het voor hem niet meer. In Frankrijk is hulp bij euthanasie iets gevaarlijks, het staat buiten de wet. Eerder heb ik daar nooit zo bij stilgestaan, maar nu vraag ik me wel af: zou ik dat risico nemen? Zou ik iemand helpen? Ik weet het niet. Misschien moet je eerst voor die keuze staan, om dat te weten. Ik geloof wel dat we ons in de westerse samenleving moeilijker verhouden tot de dood: we zijn er bang voor, praten er liever niet over. En we zijn geobsedeerd door gezondheid.’

Sophie Marceau en Géraldine Pailhas in ‘Tout s’est bien passé’.

Ozon is een veelfilmer: terwijl het vanwege de lockdowns wat vertraagde Tout s’est bien passé eindelijk uitgaat in de Nederlandse bioscopen, presenteert hij in Berlijn alweer zijn nieuwe film, Peter von Kant. Die satire is een variatie op Rainer Werner Fassbinders jarenzeventigklassieker Die bitteren Tränen der Petra von Kant, maar nu met een man in de hoofdrol. Hij wil er nog niets over verklappen, zegt de regisseur, die bekendstaat om het gemak waarmee hij de diverse filmgenres afwisselt: komedie, (melo)drama, satire, historisch drama. ‘Ik ben een cinefiel, en ik hou nu eenmaal van uiteenlopende soorten films. Er is altijd eerst het idee voor een verhaal, daarna bepaal ik het genre. En daarbij koers ik op mijn instinct: er zijn geen wetten, er is geen carrièreplan.’

Met Tout s’est bien passé prikt Ozon ook nog even in het klasseverschil dat opspeelt bij het Franse euthanasiedebat. ‘Ik vraag me af hoe arme mensen dit doen’, merkt vader André op, als de oplopende kosten van zijn in Zwitserland geplande levensbeëindiging ter sprake komen. ‘Die moeten wachten tot ze dood gaan’, sneert zijn dochter.

‘Of mijn film iets kan bijdragen aan het debat over euthanasie weet ik niet’, zegt Ozon. ‘We zullen zien. Ik hoop dat mensen na het zien van Tout s’est bien passé begrijpen hoe moeilijk het is voor de naasten van iemand met een euthanasiewens. Je zou je in zo’n situatie moeten kunnen wenden tot de dokteren en de staat, niet tot je naasten. Maar het publiek kan zich zelf een mening vormen. Mijn werk als kunstenaar is het opwerpen van vragen. Zodra je antwoorden gaat geven, wordt het slechte kunst, denk ik.’