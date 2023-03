‘Voor mij als filmer is cruciaal: mensen gaan naar de bioscoop om zich zorgen te maken’

Wat zijn dit voor vragen? Naar aanleiding van zijn film Toen ik je zag zes dilemma’s voor regisseur Ben Verbong (73).

Feit of fictie?

‘Producent Denis Wigman vroeg mij om het boek van Isa Hoes te lezen: Toen ik je zag – mijn leven met Antonie. Ik heb tegen hem gezegd: ik zie er wel een film in, maar ik hoef voorlopig geen contract. Ik maak een synopsis van een pagina of twintig en als het Isa en jou wat lijkt, dan kunnen we doorgaan. Ik ben nu op een leeftijd dat ik als filmmaker zeg: we doen het zo, of niet. Na lezing besloten Isa en Denis: oké, jij schrijft ook het script en je maakt er jouw film van.

‘Dit was mijn idee: ik transponeer het verhaal van feit naar fictie. Ik concentreer mij op het laatste jaar van Antonie, want alle vijftien jaar dat Isa en hij samen waren, is veel te breed. Ik heb dat gegeven als een soort Franse saus zitten inkoken. Indikken, indikken, indikken... alles wat er in de film plaatsgrijpt is ook in werkelijkheid gebeurd, maar ik heb er een dramaturgie overheen gelegd. Stukjes en beetjes uitgelicht en daar een nieuw mozaïek van gemaakt. Die selectie, dat is mijn visie. Dan krijg je toch iets anders dan het oorspronkelijke non-fictieboek.

‘In diepste wezen gaat de film over de onmacht van een vrouw om haar man te behoeden voor iets vreselijks. Ze ziet hem geestelijk afglijden, en wat ze ook probeert... het helpt niet. Dat is een universeel thema, en daarom hebben we de namen van de hoofdrollen ook veranderd. Van Antonie naar Bastiaan, gespeeld door Egbert Jan Weeber, en van Isa naar Esther, een rol van Noortje Herlaar.

‘Ik wilde ook geen lookalikes, of dat de acteurs alles letterlijk gingen naspelen. Eigenlijk moet je bij het kijken van de film deels vergeten dat het over Antonie gaat. Een heleboel jonge mensen kennen de naam Kamerling ook al niet meer. Hij overleed op 6 oktober 2010, dat is voor jongeren heel lang geleden.

‘Universeler maken, dat was de inzet. Antonie had in het begin veel succes als acteur, maar uiteindelijk vond hijzelf dat hij niet goed genoeg was. Het imposter syndrome – binnenkort hebben ze mij door, en dan val ik door de mand. Die vrees leeft bij veel mensen. De onzekerheid die zich opdringt.

‘Een ander aspect dat ik eruit heb gelicht, is de verhouding van Isa/Esther met haar moeder. Die moeder was altijd onbereikbaar voor haar dochter. Net als het gegeven dat de vrienden van Antonie/Bastiaan die zelfdoding nooit hebben zien aankomen. Dat zijn een paar van de ondertonen in het verhaal.’

Arthouse of publieksfilm?

‘Ik wilde een film maken die er heel eenvoudig uitziet, maar dat is in feite het moeilijkste wat er is. Ik wilde er geen arthouse van maken. Je kunt je wel 50 kilo zwaarder eten, met allerlei artistieke foefjes, maar het gaat toch om de ingrediënten. Of in het geval van film: de situaties die worden verteld.

‘Vind ik trouwens een vreselijk woord: arthouse. Ik heb vijf jaar les gegeven aan de filmacademie in München, en dan zei ik altijd: als je je film arthouse noemt, duw je hem zo het zwarte gat in. Daar gaat geen hond naartoe. Ja, je vrienden zullen zeggen: knap hoor. Maar het publiek heeft er niets mee. Het begrip arthouse is voor mij een no-go... Destijds, in 1981, hebben we Het meisje met het rode haar als een grote publieksfilm in de markt gezet, maar als je er goed naar kijkt, is het feitelijk hardcore arthouse... je moet het alleen niet hardop zeggen, haha. En misschien is dat bij Toen ik je zag ook wel weer zo.’

Wel of geen bloot?

‘Wat hier verteld wordt, is een liefdesverhaal. Op een zeker moment zei ik tegen Isa: weet je wel dat er geen enkele erotische scène in je boek zit? Ja, ze zeggen weleens tegen elkaar: zullen we vanavond wat vroeger naar bed gaan? Een paar van die toespelingen, maar geen seks. Ik heb geprobeerd om er een erotische scène in te schrijven, maar die werkte uiteindelijk niet. Het voegde niets toe tussen die twee mensen. Nee, met de opkomst van de intimiteitscoördinator op de set of een vorm van zelfcensuur heeft dat allemaal niets te maken. Normaal ben ik daar niet zo tuttig in, hoor. Kijk mijn films De flat en De onfatsoenlijke vrouw er maar op na... Die laatste is trouwens mijn succesvolste ooit. Afgebrand in de pers, destijds in 1991, maar wel verkocht aan 42 landen.’

Beeld Ivo van der Bent

Vrouwen- of mannenfilm?

‘De verwachting is dat vooral vrouwen van 30+ naar Toen ik je zag zullen gaan. Dat is een heel grote doelgroep. Zij kennen het boek, er zijn iets van 300 duizend exemplaren van verkocht. Maar als ze hun man of vriend willen meenemen naar de voorstelling, is dat natuurlijk ook goed. Want ook voor mannen valt er iets te halen. Bij hoofdrolspeler Egbert Jan Weeber kwam de film zo hard binnen, dat hij daarna in therapie is gegaan. Hij is, net als Antonie, ook wat zwaar op de hand, ik voelde dat al wel op de set.

‘Voor mij als filmer is cruciaal: mensen gaan naar de bioscoop om zich zorgen te maken. Hoe meer zorgen het publiek heeft over het wel en wee van de hoofdpersonen, hoe succesvoller de film. Of het nu comedy, een thriller of action is: altijd gaat het erom de mensen in de zaal in een situatie te brengen dat ze zich betrokken voelen, het gevaar herkennen.

‘Dat is een wijsheid van de grote Amerikaanse komiek Jerry Lewis: ‘Comedy is a man in trouble.’ En wat een waar woord is dat. Vaak is het zo dat als een film je niet raakt, je onverschillig bent over de problemen die de hoofdpersoon heeft en hoe hij denkt die te gaan oplossen. Dan laat het je koud. ’

Noortje Herlaar nu of Renée Soutendijk ten tijde van Het meisje met rode haar?

‘Wat ze allebei hebben is een vorm van diepe concentratie. Hoever kun je gaan bij het voorstellen van een situatie? Je inleven in je personage? Dat kun je wel ontwikkelen, maar als je het al niet echt van jezelf hebt, dan wordt het lastig. Zij kunnen het allebei.

‘Voor mij is Renée verbonden met mijn eigen onervarenheid, destijds. In het begin was ik als regisseur heel erg star. Iedere filmset is een chaos, je probeert controle te houden. Daarom is Het meisje met rode haar een heel strenge film geworden.

‘Wijs geworden door ervaring zou ik die nu heel anders maken, dat denk ik wel. Losser. Meer ruimte voor de acteurs en wat zij meebrengen naar de set. Verschillende dingen vrijelijk uitproberen. Laat ik het zo zeggen: René Soutendijk heb ik dagen opgesloten in een kamer, ze mocht van mij haar man niet zien. Alles om haar maar dat gevoel van isolement en stress en eenzaamheid van verzetsstrijder Hannie Schaft uit de film mee te geven. Het werkte wel, maar dat zou ik niet nog een keer doen. Ik hoop dat de kijkers mijn lossere aanpak bij Toen ik je zag zullen herkennen. Noortje mocht van mij meer zichzelf zijn dan Renée destijds.

Duits of Nederlands filmklimaat?

‘Ik heb in Duitsland de afgelopen twintig jaar zeven avondvullende speelfilms gedraaid en zo’n twintig tv-producties, waaronder een episode van Tatort. Dat was me in Nederland nooit gelukt. In Duitsland werkt het zo: je krijgt een project aangeboden in de vorm van een script en daar ligt het geld al naast: 6 miljoen euro, wil je dat maken?

‘Het zijn een soort opdrachtfilms. Dan willen de producenten een Duitse remake van de komedie Soof, en daar moet dan per se een Nederlander bij. Of ik werd gevraagd voor een driedelige dramaserie over jonge meiden in de voormalige DDR: Honigfrauen – drie keer 90 minuten. Een van mijn beste dingen, denk ik. Beladen onderwerp, over zoeken naar vrijheid en welvaart, en dat moest door een relatieve buitenstaander worden gemaakt, vooral géén Duitsers. Oost én West hebben nog allebei een onverwerkt verleden, de producent wilde een neutralere blik.

‘Maar de waarheid is ook: de ruimte die ik in Nederland kreeg met films als die over Hannie Schaft en de thriller De schorpioen of het tienerdrama De kassière in de jaren tachtig en negentig vind je daar niet. Nieuwe dingen proberen, een beetje elan toevoegen, onbevangenheid, vertrouwen op de visie van de regisseur, dat soort dingen. Zo werden geslaagde Nederlandse films als Turks fruit, Soldaat van Oranje of Spoorloos ook gemaakt.

‘Daar tegenover staat dat het hier inmiddels vaak weer jaren duurt voordat je een project van de grond krijgt. Er is bij het Filmfonds en ook de omroepen een soort idee ontstaan dat je de inhoud en de uitvoering van een film vooraf kunt sturen. Dat levert dikwijls oeverloze discussies op – op het spastische af. Dat ga je zeker opschrijven? Dat dacht ik al. Toch blijf ik een beetje terughoudend met opmerkingen maken over Nederland: ik ben heel blij dat ik Toen ik je zag nu heb kunnen maken, en wel op mijn manier. Een Nederlandse film doen, dat was voor mij alweer een tijdje geleden. Dus daar kies ik nu voor.’