‘Voor maar 20 euro zit je met een boek in een totaal andere wereld’

Willemien Wagner van Boekhandel Wagner in Sassenheim. Beeld Pauline Niks

De inflatie is in augustus opgelopen naar 12 procent. Merken jullie dat mensen minder te besteden hebben?

‘We hebben er natuurlijk last van, dat geldt voor ons allemaal. Aan de andere kant, een boek is 20 euro, maar je zit voor dat bedrag wel in een andere wereld, dus mensen blijven lezen, verwacht ik. Ik merk nog niet dat boeken duurder zijn geworden. Misschien kopen onze klanten nu geen vier boeken tegelijk, maar één of twee per keer. Het is aan ons de boekhandel zo aantrekkelijk mogelijk te blijven maken. We organiseren deze week bijvoorbeeld vier activiteiten met schrijvers. We hebben een trouwe klantenkring, we zitten niet voor niets al ruim 55 jaar op dezelfde locatie in Sassenheim. Maar we moeten zeker wakker blijven. ’

Uw best verkochte boek Daar waar de rivierkreeften zingen van Delia Owens staat al sinds 2020 in de Bestseller 60. Waarom is het zo populair?

‘Ik had niet verwacht dat het zo lang zo hard zou lopen. Het is een tientje dus het wordt gemakkelijk meegenomen, dat speelt mee. Het is ook verfilmd en de film Where the Crawdads Sing draait nu in de bioscoop, dat leidt tot extra aandacht. Het zijn vooral dames die het lezen. Sinds kort hebben we de Engelse editie op de youngadult-tafel gelegd en zien we dat ook jonge meiden het kopen. Mijn twee dochters van 22 en 24 jaar waren er ook weg van.’

Jullie nummer 10, Homage to Humanity, is een fotoboek van Jimmy Nelson.

‘We hebben een grote etalage rondom dit nieuwe en zijn eerdere fotoboek Before They Pass Away gemaakt omdat Nelson 30 september komt signeren. Zijn foto’s zijn net schilderijen. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. Je krijgt waar voor je geld.’

Wat is uw boekentip van de week?

‘Rombo van Esther Kinsky. We hebben in onze boekhandel een Italiaanse hoek. Mijn man komt oorspronkelijk uit Italië. Dit verhaal speelt zich af in het noorden van Italië, regio Friuli. In 1976 waren daar zware aardbevingen. Acht personen vertellen in het boek hoe zij dit hebben beleefd, maar ook hoe ze het leven weer hebben opgepakt. Tussen hun verhalen door, word je verrast door unieke wetenswaardigheden. Een roman die je ook dichter bij de natuur brengt.’

Top-10 bestverkochte boeken Boekhandel Wagner in Sassenheim:

1. Delia Owens: Daar waar de rivierkreeften zingen; House of Books

2. Arthur Japin: Wat stilte wil; De Arbeiderspers

3. Francis van Broekhuizen: Bij twijfel hard zingen; Luijtingh Sijthoff

4. Elle van Rijn: Terug naar Insulinde; Hollands Diep

5. Anya Niewierra: De Camino; Luijtingh Sijthoff

6. Colleen Hoover: It Ends With Us; Simon & Schuster UK

7. Lilja Anna Perdijk: Akal – Overleven in Nederlands-Indië; Lilja.nl

8. Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris; Passage

9. Liesbeth Woertman: Wie ben ik als niemand kijkt?; Ten Have

10. Jimmy Nelson: Homage to Humanity; Jimmy Nelson b.v.