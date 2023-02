Voor ‘In the Dutch Mountains’ liet choreograaf Marco Goecke zich inspireren door het Nederlandse gevecht tegen het water ★★★★☆

Theophilus Vesely en Emmitt Cawley tijdens ‘In the Dutch Mountains’ van choreograaf Marco Goecke voor NDT 1. Beeld Rahi Rezvani

‘Welkom vreemdeling. In Holland,’ zo citeert de Duitse choreograaf Marco Goecke schrijver W.F. Hermans bij de première van zijn zeventig minuten durende voorstelling In the Dutch Mountains, voor 26 topdansers van het Nederlands Dans Theater. Goecke (50) liet zich inspireren door het gebrek aan echte bergen in een kustland dat deels onder zeeniveau ligt en waar een volk ‘zich eeuwenlang specialiseert in het wonen op een stuk grond dat eigenlijk aan de vissen toebehoort’, aldus Hermans. We zien een danser dit citaat uit Nooit meer slapen in het Engels playbacken. We zien en horen woeste weersomstandigheden, golven die stukslaan op de kust. Daarna vullen glinsterende opnamen van ongevaarlijk ogend zeewater het podiumbrede achterdoek.

Onder de oppervlakte borrelt het. Als een school mensvissen schieten de dansers van NDT 1 vanuit het donker onder het doek tevoorschijn. Ze glippen naar rechts, links, naar voren, sidderen nerveus met armen, golven haastig met bovenlichamen of bijten angstig in handen. Danser Charlie Skuy draagt een 17de-eeuwse molensteenkraag en walst, stoïcijns zittend op een pletwalskarretje, alle drift en deining plat. Het oranje karretje springt uit de verder grijs-zwarte enscenering, net als het oranje jasje dat hij, naakt op die kraag na, heeft afgelegd.

Ensemble van NDT 1 tijdens ‘In the Dutch Mountains’ van choreograaf Marco Goecke voor Nederlands Dans Theater. Beeld Rahi Rezvani

De verwijzingen naar een land waar je volgens Hermans ‘nergens vaste rots onder je voeten hebt’, moeten bij Goecke met een korrel zeezout worden genomen. Het draait vooral om de symbolische berg die hij met zijn dansers beklimt tijdens het creëren. Die klim is wederom gelukt, met Goeckes eindeloze variaties van expressieve bovenlichamen, in deze choreografie die drie keer zolang is als eerder werk voor het Haagse topgezelschap. Wel ervaar je nog enige willekeur in de afwisseling tussen op band vertolkte songs van This Mortal Coil plus (jawel, aan het slot) het titelnummer van popgroep Nits en de live vertolking door Het Balletorkest van composities van Bartók en Brahms.

In the Dutch Mountains Dans ★★★★☆ Door Nederlands Dans Theater en Het Balletorkest. Choreografie Marco Goecke. Gastdirigent Martin Georgiev. 9/2, Amare, Den Haag. Aldaar t/m 5/3. Tournee (zonder Het Balletorkest) t/m 28/3.